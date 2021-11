BIH: Tuzla Siti i Borac favoriti

Posle jučerašnja tri poprilično efikasna susreta, danas se nastavlja 18. kolo fudbalske Premijer lige Bosne i Hercegovine. Iako se očekivalo da će utakmice biti dosta tvrde iz dva razloga. Kraj je polusezone, a tereni su u jako lošem stanju. Međutim, ni to nisu bili razlozi za neefikasnost pa je u tri susreta postignuto 10 golova. Dakle, u proseku preko tri. Prosek će pokušati da nastave i današnji akteri u Prijedoru, Širokom Brijegu i Bijeljini.

RUDAR PRIJEDOR – TUZLA SITI (13:00)

Rudar je nakon početnog dobrog starta u Premijer ligi došao u situaciju da se bori za opstanak, Sa osvojenih 15 bodova, Prijedorčani se nalaze na desetom mestu, isto koliko ima i pretposlednje Posušje, pa bi i bod za domaće bio zlata vredan. Formom se ne mogu pohvaliti, budući da u poslednjih šest susreta nemaju pobede, sa četiri remija i dva poraza. Međutim, kod kuće igraju dosta dobro i retki su se iz Prijedora ove sezone vratili sa tri boda. Tačnije, to je pošlo za rukom samo Sarajevu koje je trijumfovalo sa 0:2. Svi ostali, nisu uspeli odneti više od boda, tako da se domaći definitivno imaju čemu nadati. Oči će svakako ponajviše biti uprte u jako dobri ofanzivni dvojac Nikola Mandić – Džonatan Amoa koji je ove sezone kombinovano postigao 12 golova.

Sa druge strane, Tuzla Siti je nakon fantastičnog starta sezone, u sam smiraj jesenjeg dela ipak poklekla, pa prednost prvoplasiranog Zrinjskog sada iznosi čak 13 bodova uz utakmicu više. Dakle, danas tim Husrefa Musemića ima priliku da koliko toliko bude blizu Plemićima, kako bi na proleće eventualno mogli da ih ugroze. Mada, i trećeplasirano Sarajevo se primaklo na svega četiri boda, pa bi novi kiks dodatno mogao da ugrozi i to drugo mesto. U poslednja dva susreta, Tuzla Siti je osvojio svega jedan bod, pa će Husref Musemić morati pronaći način da vrati formu sa početka sezone kako kola ne bi i dalje nastavila da idu nizbrdo. Jer, realno igrački kadar kojim Tuzlaci raspolažu pretenduje za sam vrh tabele. Gledajući prvi duel na Tušnju (3:2), i danas bi se u Prijedoru moglo očekivati puno golova.

ŠIROKI BRIJEG – SARAJEVO (15:00)

Kada je Široki Brijeg jako loše ušao u sezonu pod dirigentskom palicom iskusnog stručnjaka Tonija Karačića, činilo se da će to biti sezona za zaborav. Karačić je vrlo brzo digao sidro, a njega je zamenio mladi Jure Ivanković. Upravni odbor nije posezao za zvučnijim trenerskim imenima, pa je kormilo prepušteno mladom i perspektivnom stručnjaku. I malo po malo, Široki je podigao formu te uz nekoliko dobrih rezultata probudio davno uspavanu nadu za izlazak na evropsku scenu. Daleko od toga da je Široki u ovom trenutku jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi, ali sigurno je da tim sa Pecare nema limit. Pogotovo, ako nastave sa ovakvim igrama, jer u slučaju dobrih rezultata u predstojeća dva kola, Evropa bi mogla postati sve realniji san. Nalaze se na šestom mestu sa 24 boda, četiri manje od današnjeg protivnika koji je na trećem mestu, a o kojem Jure Ivanković ima samo reči hvale.

„Sarajevo ne igra preterano dopadljiv fudbal, ali osvajaju fudbal. Svojom borbenošću u karakterom su uspeli u nekim utakmicama doći do bodova sada drže poziciju u samom vrhu. Uz sve to , uspeli su prebroditi krizu u kojoj su se nalazili. Takođe, imaju dobrog trenera. Nama ne odgovara činjenica da će teren biti u lošem stanju, jer mi nismo ekipa koja igra na fiziku, snagu, bunarenje, tuču. Mi želimo da igramo lep fudbal, a to će biti teško na raskvašenom terenu. Sve u svemu, želimo pobedom počastiti navijače na kraju ove polusezone“, jasan je Ivanković.

Kada je reč o Sarajevu, sam početak sezone bio je katastrofalan pa trenutnim trećim mestom mogu da budu prezadovoljni. Pogotovo zbog činjenice da im je blizu i to drugo mesto, budući da za Tuzla Sitijem zaostaju svega četiri boda. Iako nisu blistali, bodovi su se skupljali, a ostaje pitanje šta bi bilo da nisu prosuli nekoliko bodova kod kuće protiv ekipa koje su realno mnogo slabije od bordo tima. Ipak, šta je tu je, uprkos svemu , Sarajevo ima priliku da koliko toliko spasi ovu sezonu, te uđe u neizvesnu završnicu za drugo mesto. Nakon onog gostujućeg poraza kod Zrinjskog, tim Gorana Sablića je osvojio sedam bodova iz tri kola, pa je jasno da je i forma u kratkom usponu što će nastojati i da zadrže gostovanjem na Pecari. Zanimljiva je činjenica da je trener bordo tima nekada sedio na klupi Širokog Brijega.

„Utakmica sa Širokim Brijegom je, što zbog značaja, što zbog stanja na tabeli, pravi derbi. Uvažavamo domaćina, mlada su i poletna ekipa. Međutim, mi verujemo u svoje kvalitete. Nastojaćemo da se dobro predstavimo i uzmemo bodove. Izazov je to što gostujem kod bivšeg kluba, ali u ovom trenutku isključivo gledam na utakmicu kako da naša ekipa pobedi“, jasan je Goran Sablić.

RADNIK – BORAC (15:00)

Jedini tim u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za koji se može reći da je daleko od opstanka u društvu najboljih jeste bijeljinski Radnik. Imaju svega 10 bodova i poslednji su na tabeli, pa im nije pomogla ni ona iznenađujuća pobeda u Mostaru nad Veležom. Sigurna zona im je udaljena pet bodova, pa će danas morati jurišati na pobedu. Ukoliko do nje dođu, opstanak bi mogao da bude realan san. Međutim, ukoliko ostanu praznih šaka na svom terenu, naredna premijerligaška sezona mogla bi biti sve dalja i dalja. Forma je za bijeljinski tim jako loša. U sedam poslednjih susreta, upisana ja svega jedna pobeda i šest poraza. Ni Velibor Đurić nije uspeo nešto preterano mnogo da razdrma ekipu, pa se i danas domaće očekuje vraški težak zadatak.

Kao i Sarajevo, tako i banjalučki Borac može biti zadovoljan trenutnom pozicijom na tabeli. Jer ni igra, ni situacija, ni forma nisu na zavidnom nivou, ali četvrto mesto sa svega dva boda zaostatka sa trećim mestom i nisu toliko loša. Novi trener Nemanja Miljanović uspeo je da donese pozitivnu atmosferu u svlačionicu, nakon čega je krenula dobra serija rezultata. Onda je Zrinjski ogolio sve slabosti aktuelnog šampiona nanevši mu težak poraz, ali je ipak u prošlom kolu na jedvite jade savladan Rudar Prijedor. Dodatni problem banjalučanima predstavlja činjenica da je klub napustio kapiten i najbolji strelac Stojan Vranješ. Zašto? To niko ne otkriva, ali je jasno da turbulencija ima. Međutim, uprkos svemu Borac ima dobre šanse da jesenji deo sezone smatra uspešnim. Naravno, u slučaju eventualne pobede kojom bi došli nadomak trećeg, te u borbu za drugo mesto.

SUBOTA:

LEOTAR – VELEŽ 1:3

SLOBODA – ŽELJEZNIČAR 1:1

ZRINJSKI – POSUŠJE 3:1