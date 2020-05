Biju Bikovi, al‘ bije i Herta

RB Lajpcig kontinuirano dobija na značaju. Bikovi su već postavili klupski rekord po broju golova, premašivši protiv Majnca cifru od 66 u prvenstvenoj sezoni, a nema dileme da će se margina povećati u večerašnjem okršaju sa Hertom, koja je primila 38 golova u 27 utakmica.

I još "hiljadu" je razloga da se večeras ostane uz male ekrane. Posle dvoboja na Red Bul areni od 20.30 na teren će još osam ekipa. Hofenhajm je domaćin Kelnu, dok je Augzburg na krilima trijumfa nad Šalkeom favorit protiv davljenika Paderborna. Nokautirani Šalke ide na noge Fortuni u Diseldorf, dok će Union u Berlinu da dočeka Majnc.

RB LAJPCIG – HERTA (18.30)

Verovatni sastavi:

RB Lajpcig (3-4-2-1): Gulači - Klosterman, Upamekano, Halstenberg - Mukijele, Sabicer, Kampl, Anhelinjo - Enkunku, Verner - Šik

Rezerve: Emvogo, Čauner, Lajmer, Orban, Adams, Dani Olmo, Forzberg, Ejdara, Volf, Lukman

Nedostaju: Ampadu, Bidstrup, Konate, Poulsen

Herta (4-2-3-1): Jarstejn - Pekarik, Bojata, Torunariga, Platenhart - Grujić, Šelbred - Lukebakio, Darida, Mateus Kunja - Ibišević

Rezerve: Smarš, Bak, M. Dardai, Klinter, Mitelštet, Nec, Rekik, Albreht, P. Dardai, Dilrosun, Esvajn, Leki, Majer, Samardžić, Kiprit, Kepke, Engankam, Pjontek

Nedostaju: Askasibar, Kalu, Kraft, Rekik, Štark, Volf

Bikovi su dobili sva četiri dosadašnja gostovanja Herti, ali kod kuće imaju polovičan učinak sa Berlincima koji, poput njih, imaju nešto bolje rezultate na strani i deluju preporođeno otkako ih je preuzeo Bruno Labadija (dve pobede, gol-razlika 7:0). Međutim, RB nije digao ruke od borbe za titulu, iako "kaska" za Bajernom i Dortmundom, i svim silama ići će na pobedu. Povrede veziste Konrada Lajmera i napadača Jusufa Poulsena koji se upisao u oba meča posle pauze remete planove domaćih, ali sjajna forma Tima Vernera i povratak Emila Forzberga koji je imao upalu krajnika trebalo bi da budu adekvatna kompenzacija. No, rekosmo da Herta deluje vrlo samouvereno i kadra je da namuči favorizovane Saksonce, pa pored keca ima uslova i za dosta golova (između četiri i šest, odnosno bar tri, i to da ih daju i jedni, i drugi), što je i stvar tradicije.

AUGZBURG – PADERBORN (20.30)

Verovatni sastavi:

Augzburg (4-2-3-1): Lute - Framberger, Jedvaj, Uduohaj, Maks - Kedira, Bajer - Rihter, Leven, Sarenren Bazi - Niderlehner

Rezerve: Koubek, Gece, Huveleuv, Jago, Lihtštajner, Oksford, Suhi, Gruezo, Jensen, Moravek, Tajgl, Vargas, Kordova, Finbogason, Šiber

Nedostaju: Asta, Čon, Gifer, Han, Lenajs, Maloun, Stanić

Paderborn (4-2-2-2): Cingerle - Dreger, Hinemajer, Šonlau, Kolins - Đasula, Vasilijadis - Preger, Antvi-Ađei - Mamba, Srbeni

Rezerve: Hut, Holtman, Jans, Štrodijek, Evans, Fridjonson, Jastržembski, Kapić, Riter, Sabiri, Mihel, Zolinski

Nedostaju: Azinari, Bilogrević, Brigemajer, Kilijan, Rajneke, Rumpf, Tavija

Serije od četiri poraza, odnosno šest kola bez trijumfa Augzburg je prekinuo na gostovanju Šalkeu (3:0). Moglo bi se reći da je taj rezultat više bio odraz nemoći Plavaca, ali trebalo bi da je pulenima Hajka Herliha ulio dovoljnu dozu samopouzdanja da im potraje makar još 90 i "kusur" minuta u kojima će za protivnika imati "fenjeraša". Istina, Paderborn je vezao remije sa Hofenhajmom i Fortunom i nastojaće da što skuplje "proda kožu". Ali, Augzburg je kod kuće savladao sve ekipe koje su ispod njega, osim Union Berlina sa kojim je odigrao nerešeno i to je još jedan nagoveštaj njegove pobede. Onima koji su sumnjičavi prema kecu predlažemo varijantu po kojoj će Bavarci u najmanju ruku osvojiti bod u susretu sa bar dva pogotka ili opkladu na dva i više golova u drugom poluvremenu, dve trećine od dosadašnjih 48 na WWK Areni viđeno je u tom periodu.

FORTUNA DISELDORF – ŠALKE (20.30)

Verovatni sastavi:

Fortuna Diseldorf (3-3-2-2): Kastenmajer - Ajhan, Hofman, Giselman - Cimerman, Sobotka, Sutner - Beriša, Šteger - Karaman, Tomi

Rezerve: Rensing, Adams, Bormut, Kontento, Jergensen, Cimer, Ampoma, Apelkamp, Barkok, Bodzek, Fink, Morales, Pledl, Tekpetek, Henings, Kovnacki, Ofori, Skržibski

Nedostaju: Biler, Štefen, Vizner, Volf

Šalke (4-1-2-1-2): Šubert - Keni, Sane, Nastasić, Ocipka - MekKeni - Kaliđuri, Matondo - Šepf - Gregorič, Raman

Rezerve: Nibel, Beker, Kabak, Miranda, Tijao, Todibo, Budželab, Merdžan, Serdar, Burgštaler, Kutudžu

Nedostaju: Harit, Langer, Maskarel, Stambuli

Ako je "četvorka" koju je Šalke dobio u Revirderbiju bila logična posledica njegove trenutne inferiornosti u odnosu na Dortmund, onda je debakl protiv Augzburga po ko zna koji put ukazao na rđavu transfer politiku kluba iz Gelzenkirhena. Odbrana je sklona panici i početničkim greškama, manevar je jalov, a povrede najboljih strelaca Serdara i Amina Harita dodatno su otupele ionako osrednji špic. Prvopomenuti bi mogao da zaigra u slučaju nužde - a biće je: Fortuni "gori pod nogama" i konačno ima priliku da posle gotovo četvrt veka pobedi Šalke u Diseldorfu. Ni ona ne blista, ali od februara je poklekla jedino pred Menhengladbahom i specijalizovala se za remije - šest u minulih osam kola, te četiri zaredom. Stoga "pije vodu" i kombinacija tipova 1X i 2+ (trijumf Fortune ili nerešen ishod uz minimum dva gola), rekosmo da gosti ne umeju da sačuvaju mrežu.

HOFENHAJM – KELN (20.30)

Verovatni sastavi:

Hofenhajm (4-1-2-3): Bauman - Kaderžabek, Poš, Hibner, Cuber - Grilič - Rudi, Gajger - Skov, Dabur, Baumgartner

Rezerve: Pentke, Akpoguma, Bičakčić, Lukas Ribeiro, Nortvejt, Stafilidis, Brun Larsen, Elmkijes, Samaseku, Bebu, Bajer

Nedostaju: Adamjan, Belfodil, Bogarde, Ekene, Eser, Kramarić, Štolc

Keln (4-2-3-1): Horn - Ehizibue, Bornauv, Lajstner, Katerbah - Škiri, Hektor - Kajnc, Ut, Jakobs - Kordoba

Rezerve: Kesler, Cihos, Horhe Mere, Šmic, Foloder, Klemens, Dreksler, Hauptman, Heger, Redžbečaj, Šindler, Tilman, Ferštrete, Modest, Terode

Nedostaju: Kral, Rise, Skot

Kada je odlazio u RB Lajpcig, Julijan Nagelsman je svom trenerskom nasledniku Alfredu Shreuderu ostavio konkurentnu ekipu koja se potajno nadala borbi za Ligu šampiona. Na Holanđaninovu nesreću, povrede ključnih fudbalera dovele su do toga da Hofenhajm verovatno neće otići ni u LE, a sada je lišen usluga glavnih napadača Andreja Kramarića i Sargisa Adamjana koji su zajedno postigli trećinu golova kluba iz Zinshajma (12) i namestili pet. Objektivno, to je glavna prepreka za keca, iako su plavo-beli poslednjih godina bili Kelnov košmar. A i zašto biste se petljali sa ishodom? Gde su Jarčevi, tu je zabava sa obiljem pogodaka (ne manje od tri) koje sa jednakom lakoćom i daju, i primaju - vezali su četiri takve utakmice, a čak 10 na kojima su golmani makar triput videli loptu u golu.

UNION BERLIN – MAJNC (20.30)

Verovatni sastavi:

Union Berlin (3-4-2-1): Gikijevič - Fridrih, Šloterbek, Subotić - Trimel, Andrih, Gentner, Lenc - Mali, Bilter - Anderson

Rezerve: Busk, Nikolas, Hibner, Parensen, Rajhel, Fleker, Kade, Kros, Mes, Premel, Rajerson, Šmidebah, Abdulahi, Ingvarsen, Polter, Udža

Nedostaju: Arkones, Beker, Del, Gogija, Maćejevski, Operman

Majnc (4-2-3-1): Miler - Baku, St. Džast, Nijahate, Brozinski - Kunde, Laca - Eztunali, Butjus, Kvejzon - Mateta

Rezerve: Damen, Aron, Bel, Bruma, Hak, Majer, Pjer-Gabrijel, Bareiro, Fernandes, Emvene, Avoniji, Burkart, Đi, Onisivo, Salai

Nedostaju: Akono, Ejibil, Hanin, Centner

Union je imao tu nesreću da nastavi sezonu utakmicama sa liderom Bajernom i gradskim derbijem sa Hertom. Protiv šampiona se nije osramotio, ali razigrani Marko Grujić i kompanija potukli su ga do nogu, i to tako što su mu sva četiri gola dali u drugom poluvremenu. Neko bi pomislio da bi od debitanta trebalo pobeći glavom bez obzira; nema potrebe, gosti su u još većoj dubiozi jer im u ušima još odjekuje "petarda" iz duela sa RB Lajpcigom, a taman se činilo da ih je volšebno izboren X u Kelnu (od 0:2 do 2:2) održao na sigurnom putu ka opstanku. Majncova zadnja linija i inače je najporoznija u Bundesligi, ali su im napadači ubojitiji na strani, tako da bi nas iznenadilo ako bi u prestonici izostali golovi i jednih, i drugih. Tako dolazimo do drugog tipa (prvi je kec) - 1X&GG (Unionova pobeda ili remi sa pogocima oba aktera).

NEMAČKA 1 - 28. KOLO

Utorak

Borusija Dortmund - Bajern Minhen 0:1 (0:1)

/Kimih 44/

Ajntraht - Frajburg 3:3 (1:1)

/Silva 35, Kamada 80, Čendler 83 - Grifo 28, Petersen 68, Heler 70/

Leverkuzen - Volfzburg 1:4 (0:1)

/Baumgartlinger 85 - Pongračić 43, 75, Arnold 64, Stefen 68/

Verder - Menhengladbah 0:0

Sreda

18.30: (1,40) RB Lajpcig (4,80) Herta (7,75)

20.30: (2,00) Augzburg (3,45) Paderborn (3,80)

20.30: (2,60) Fortuna Dizeldorf (3,20) Šalke (2,80)

20.30: (2,60) Hofenhajm (3,30) Keln (2,70)

20.30: (2,30) Union Berlin (3,35) Majnc (3,10)

