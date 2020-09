Drugo kolo – drugi veći derbi Bundeslige u novoj sezoni. Bajer Leverkuzen protiv RB Lajpciga, duel dva tima kojima predstoji borba za Ligu šampiona.

Farmaceuti i Bikovi sastaju se sa nadom da će novi mladi talenat poput Florijana Virca i novi as Aleksander Serlot osigurati da ih ne proganja duh napadača iz prošlosti. Kai Haverc i Timo Verner predstavljali su udarne igle današnjih rivala, i obojica su tokom leta potpisali za Čelsi.

Bikovi Julijana Nagelsmana veoma su dobro ušli u sezonu, lako pobedili Majnc (3:1), dozirajući u drugom poluvremenu. Leverkuzen odneo je bod iz Volfzburga, a ono što raduje Petera Boša ponajviše jeste mirna mreža na premijeri. Nešto što se retko događalo u prošloj sezoni.

RB Lajpcig u drugo kolo ulazi jači za najveću Nagelsmanovu želju ove jeseni – Aleksandera Serlota. Snažni Norvežanin predstavljen je pre nekoliko dana i sigurno će konkurisati za tim. S druge strane, osim Patrika Šika (mogao bi da bude starter ovoga puta pre Lukasa Alarija), nijedno novo ime nije stiglo u Verkself. Trošenje zarađenog novca od prodaje Kaija Haverca i Kevina Folanda „zakazano“ je za poslednju nedelju prelaznog roka...

Tradicija između dve ekipe nije duga, s obzirom na to da je Lajpcig u Bundesligi tek od 2016. godine. Ali, u njemu Die Roten Bullen briljira. Do danas su Bikovi pobedili u četiri od osam ligaških susreta, zabeleživši dve od tih pobeda u Leverkuzenu. Bajer je pobedio samo jednom, mada je i to bila lepa pobeda od 4:1 na Red Bul Areni.

Lajpcig je kompaktniji tim, igra isto i kod kuće i u gostima i pripada mu uloga blagog favorita. Prošle sezone bilo je dva puta 1:1. U oba susreta Lever je vodio, a golove postizali igrači koji više nisu u klubu – Foland i Haverc. Sezonu ranije Lajpcig je slavio dva puta – 4:2 i 3:0. Otkako su Bikovi ušli u Bundesligu ova dva tima odigrala su osam utakmica i Bajer je dobio jednom. I to u gostima.

Od 15.30 snage odmeravaju i Augzburg i Dortmund. Pobeda od 3:1 u Berlinu nad Unionom sigurno je donela pozitivnu energiju u vene domaćeg tima. Ali svi su svesni da ih sada očekuje sasvim druga utakmica. Stiže Borusija Dortmund, koja je izvukla 3:0 sa imenjakom iz Menhengladbaha. Rezultat bi mogao da nagovesti da je to bila lagana pobeda, ali BVB definitivno nije bio za klasu bolji od svog protivnika. Međutim, letošnja pojačanja Toma Menije i Džad Belingem pokazali su se u dobroj formi.

Augzburg se u poslednje vreme prilično dobro snalazi u Dortmundu. Dokaz je i prolećno susretanje, kada je bavarski tim vodio 2:0 i 3:1, da bi konačno podlegao posle nastupa Sanča i Halanda 3:5. Trener Lusijen Favr još jednom će se osloniti na ove dve pomenute zvezde. Međutim, Augzburg ima jedan od najboljih napada u poslednje vreme.

BUNDESLIGA - 2. KOLO

Petak

Herta - Majnc 1:3(0:2)

/Hintereger 77ag - Andre Silva 30, Dost 36, Rode 71/

Subota

15.30: (2,75) Bilefeld (3,35) Keln (2,55)

15.30: (7,00) Augzburg (4,50) Dortmund (1,45)

15.30: (3,10) Leverkuzen (3,40) RB Lajpcig (2,30)

15.30: (1,45) Menhengladbah (4,40) Union Berlin (7,25)

15.30: (2,30) Majnc (3,40) Štutgart (3,10)

18.30: (2,60) Šalke (3,30) Verder (2,70)

Nedelja

15.30: (10,0) Hofenhajm (6,00) Bajern (1,27)

18.00: (2,95) Frajburg (3,30) Volfzburg (2,45)

