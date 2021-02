Mogla je to da bude nedelja iz snova za fudbalere Levantea. Prošle subote tukli su Real u Madridu, sredinom aktuelne sedmice pobedom nad Viljarealom plasirali su se u polufinale Kupa Kralja, a nošeni pomenutim uspesima imali su ove subote praktično do samog kraja nova tri boda u šaci. Ali, Roberto Soldado je imao drugi plan. Iskusni napadač Granade je u drugom minutu nadoknade rešio da baci mrlju na ono što je do tada bilo perfektnih sedam dana, odnevši u Andaluziju slađi bod – 2:2 (1:1).

Bod koji znači da će i posle 22. kola Levante ipak ostati na tri boda iza Granade, odnosno pet daleko od mesta u Evropi koje trenutno drži Sosijedad. Ruku na srce, malo ko je takvom ishodu na polovini sezone mogao da se nada u Levanteu. Međutim, ekipa Paka Lopeza već duže vreme igra sa velikom dozom samopouzdanja. Otkako je u prvom meču u novoj godini poražen na Keramiki od Viljareala, tim iz Valensije nije osetio gorčinu poraza na devet utakmica u svim takmičenjima i sasvim zasluženo se našao u gornjem delu tabele, nadomak mesta u Evropi.

Čovek koji je pre nedelju dana najavio preokret protiv Reala, Hoze Morales, potpisao je oba današnja gola domaće ekipe, stigavši do dvocifrenog broja pogodaka u Primeri.Oba je postigao na identičan način, posle povratnih lopti u rangu penala. Međutim, Granada je u oba navrata imala spreman odgovor. I zadavala je udarce u najbolnijim trenucima. Prvo Kenedi dva minuta pre odlaska na odmor, a potom rezervista Soldado u drugom minutu nadoknade, onda kada se činilo da će Levante “preskočiti“ Granadu na tabeli. Stari lisac to nije dozvolio.

