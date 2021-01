Protiv Real Madrida u Superkupu uhvatili su zalet. Protiv Barselone u finalu došli su do trofeja. U Kupu kralja na Ibici to je već bila mini-serija. A evo dočekaše u Bilbau i dobru partiju u La ligi. Marselinjo je dobro naštelovao Baske, to je sada jasno: Atletik - Hetafe 5:1.

Nije dobro počelo po Bilbao. Zapravo, počelo je užasno. U 18. sekundi meča Mark Kukurelja je iskoristio nepažnju odbrane domaćina i doveo Hetafe u vođstvo. Karles Alenja je ubacio sa boka, lopta preletela sve u šesnaestercu i pala pravo na glavu usamljenog Kukurelje - 0:1.

Uspeo je Bilbao da se vrati brzo. Igrao se 12. minut kada je Raul Garsija izjednačio, međutim do drugog dela Hetafe se nekako držao...

Bilbao je bio furiozan u uvodnim minutima drugog poluvremena i za deset minuta prelomio utakmicu. Prvo Alvarez u 50. za preokret, pa još jednom Raul Garsija za 3:1. Munijain se isticao asistencijama, a Garsija golovima. Raul Garsija tako je postao prvi vezista u španskom fudbalu koji je prebacio cifru od 100 pogodaka u 21. veku.

Hetafe se raspao nakon što je primio treći gol. Dokrajčili su ga Aleks Berenger i Oskar de Markos.

Bilbau sledi nekoliko teških ligaških utakmica. Gostovanje Barseloni i domaćinstva Valensiji i Viljarealu.

PRIMERA – 20. KOLO

Petak

Levante - Valjadolid 2:2 (0:0)

/Gomez 62, Rožer 83 - Alkaraz 73, Plano 78/

Subota

Ueska - Viljareal 0:0

Sevilja - Kadiz 3:0 (2:0)

/En Nesiri 35, 39, 62/

Sosijedad - Betis 2:2 (0:0)

/Isak 48, Ojarzabal 57 - Kanales 86, Hoakin 90+2/

Alaves - Real Madrid 1:4 (0:3)

/Hoselu 59 - Kasemiro 15, Benzema 41, 70, Azar 45+1/

Nedelja

Osasuna – Granada 3:1 (2:0)

/Budimir 27, 39, Monkajola 86 – Suarez Čaris 50/

Elče - Barselona 0:2 (0:1)

/De Jong 39, Puć 89/

Selta - Eibar 1:1 (1:0)

/Mendez 9 - Hil 53/

Atletiko Madrid - Valensija 3:1 (1:1)

/Feliks 23, Suarez 54, Korea 72 – Račić 11/

Ponedeljak

Bilbao - Hetafe 5:0 (1:1)

/Raul Garsija 13, 61, Alvarez 50, Berenger 75, De Markos 82 - Kukurelja 1/

