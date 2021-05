Situacija na tabeli u Premijer ligi Bosne i Hercegovine odavno nije bila zanimljivija. Trka za titulu, Evropu i opstanak i dalje se nastavlja, a rasplet se sigurno neće znati do poslednjeg kola. Međutim, nije ni to jedina nepoznanica. Poprilično se „zakuvalo“ i na tabeli najboljih strelaca gde su čak petorica igrača u razmaku od svega dva gola, a čak četvorica su na kvoti (11). Do kraja prvenstva, a ostalo je još pet rundi, a jasno je da ćemo gledati mrtvu trku za prvog strelca šampionata BiH.

NEMANJA BILBIJA – ZRINJSKI (11 GOLOVA)

Kapiten i najbolji fudbaler mostarskog Zrinjskog Nemanja Bilbija predvodi listu strelaca sa 11 postignutih golova. Kao i svake godine, popularni „Bića“ je u samom vrhu, tako da nije iznenađenje što se njegovo ime i ove sezone našlo u samom vrhu topnika. Istina, za ovaj saldo ponajviše je zaslužan prvi deo sezone kada je postigao čak 10 pogodaka. Svakako, izdvaja se het-trik protiv Veleža, kao i dva gola koja je „spakovao“ Sarajevu. U drugom delu sezone izuzetno mršav učinak, gde je u osam kola postigao samo jedan pogodak i to bijeljinskom Radniku 10. aprila. Do kraja, Zrinjskog očekuju izuzetno teški mečevi, protiv Veleža, Borca, Krupe, Željezničara i Tuzle Siti, pa mu neće biti lako da trese mreže, ali s obzirom na važnost mečeva za Plemiće, treba očekivati da kapiten preuzme odgovornost.

OBREN CVIJANOVIĆ – VELEŽ (11 GOLOVA)

Jedno od najvećih iznenađenja na listi najboljih strelaca je krilni fudbaler Veleža. Teško je neko pre sezone očekivao da će se jedan igrač „Rođenih“ ovoliko izdvojiti u vrhu, a dobre igre donele su mu na koncu i poziv u A reprezentaciju. U prvom delu sezone postigao je čak devet golova, ponajviše zahvaljujući saradnji sa sjajnim Fejsalom Mulićem koji je zimus napustio klub, ali je i on premijerligašku avanturu okončao sa devet golova. Cvijanović je i u nastavku sezone dobro počeo. Postigao je dva gola, a onda je usledila povreda zbog čega je propustio nekoliko bitnih utakmica. Velež do kraja očekuju utakmice sa Zrinjskim, Željezničarom, Tuzlom Siti, Slobodom i Mladosti, a s obzirom da Mostarci imaju ambicije za titulu, ne bi čudilo da Cvijanović uđe u golgeterski foto finiš.

STOJAN VRANJEŠ – BORAC (11 GOLOVA)

Kapiten i lider banjalučkog Borca jedan je od najboljih fudbalera lige što i pokazuje ove sezone. Ni broj godina (34) ne sprečava ga da Borac predvodi u borbi za titulu. Prvi deo sezone okončao je sa pet golova na svom kontu, a posebno je raspoložen u prolećnom delu, gde je do sada „spakovao“ šest pogodaka, iako je propustio nekoliko utakmica zbog povrede. U prethodna dva susreta vezao je tri pogotka, dva Širokom i jedan Veležu u prošlom kolu, što može biti najava još efikasnijeg nastavka. Do kraja, Borac očekuju mečevi sa Krupom, Zrinjskim, Željezničarom, Tuzlom Siti i Slobodom, a s obzirom da je Borac konkurent za titulu, kapiten mora „povući“ ekipu.

GORAN ZAKARIĆ – BORAC (11 GOLOVA)

Nekadašnji fudbaler Partizana u Premijer ligi Bosne i Hercegovine sjajnim partijama pokazuje zašto je svojevremeno i prešao u redove beogradskog tima. Golovi i asistencije kojima pomaže timu, dovele su Borac u borbu za titulu, a Zakarića na deobu prvog mesta liste strelaca. U jesenjem delu sezone je bio i raspoloženiji, postigavši osam golova, ali s obzirom da je do kraja ostalo još pet kola, možda i stigne tu brojku. U nastavku je postigao tri, a ponajviše se pamte dva komada Sarajevu na Koševu. Činjenica je da će Zakarić i u nastavku biti udarna igla Borca, pa ne bi bilo iznenađenje ni da on završi kao najefikasniji.

MATIJAS FANIMO – SARAJEVO (10 GOLOVA)

Ako je iko otkrovenje drugog dela sezone u Premijer ligi, onda je to brzonogi ofanzivac Sarajeva. Istina, igrao je on dobro i u prvom delu, ali akcenat igre bordo tima je tada bio na dvojcu Tatar – Rahmanović, pa je Fanimo delovao iz drugog plana. Sada, kao da je pokazao Vinku Marinoviću da najozbiljnije može računati na njega jer je Fanimo bukvalno sam vukao Sarajevo u nekoliko bitnih mečeva. Da on nije igrao, pitanje da li bi bordo tim i dalje bio vodeći. Prvi deo sezone postigao je šest golova, a u nastavku četiri, računajući i dva u večitom okršaju protiv Željezničara u prošlom kolu. Uz to, bio je strelac pogotka koji je Sarajevo lansirao u finale Kupa, pa je jasno da je gledajući po formi, Fanimo trenutno broj 1 od svih navedenih. Sarajevo možda ima i najlakši raspored do kraja, pa nije nemoguće da brzonogi Nigerijac bude prvi strelac Premijer lige.

NEDIM HADŽIĆ – MLADOST (9 GOLOVA)

Svi gore navedeni timovi bore se za titulu, pa i ne čudi da njihovi strelci predvode listu. Ipak, sjajnih napadača ima i u timovima koji se bore za opstanak. Tu je recimo mladi Nedim Hadžić, koji je uspeo devet puta da zatrese protivničke mreže. Čak šest puta uspeo je to da uradi u prvom delu sezone, dok je u drugom tri puta bio strelac, a najviše se pamte dva gola Željezničaru na Grbavici 10. aprila. Dodatan hendikep bila je i povreda zbog čega ga je trener Nemanja Miljanović bio primoran da ga izostavi sa nekoliko utakmica, ali daleko od toga se mladi 22-godišnji napadač isključuje iz najuže konkurencije. Mladost se bori za opstanak, nema preterano težak raspored, a dobri napadači se tu svakako puno pitaju.

Navedena imena svakako spadaju u najužu konkurenciju, mada ne zaostaju puno ni Semir Štilić sa osam, te Amer Hiroš, Alen Jurilj i Almedin Ziljkić sa sedam golova, ali realno, teško je očekivati da će se neko od njih ozbiljnije priključiti vrhu piramide najboljih strelaca.

Trenutno se u samom vrhu nalaze i Benjamin Tatar sa 10, te Fejsal Mulić sa devet golova, ali oni su već zimus okončali svoju premijerligašku avanturu.