U periodu od 2017. do 2019, a to su godine kojih se u Frankfurtu najlepše sećaju, ponekad su ih oslovljavali kao “krdo bizona”. Ante Rebić, Sebastijan Ale i Luka Jović bi probili svaki zid koji bi pred njima nikao. Osvojili su Kup Nemačke 2018, igrali polufinale Lige Evrope i potom se raselili po bogatijim sredinama unevši u klub skoro 120.000.000 evra i Andrea Silvu kao deo trampe oko Rebića u Milan. Ale je otišao u Vest Hem, a Joviću se predviđao uspon do statusa jedne od najubitačnijih “devetki” Evrope, jer Real je kao stvoren za takvog centarfora, zar ne?

Bar je tako izgledalo u teoriji. U praksi se Kraljevski klub pretvorio u Jovićevu agoniju, a Zinedin Zidan u učitelja toliko strogog da mu se nije moglo udovoljiti. Ima istina i do samog Luke, bizarne povrede, druženja u jeku pandemije korona virusa, pa i držanje tokom retkih šansi koje je dobijao nisu mu pomogle da se izbori za svoje mesto pod suncem na stadionu “Santjago Bernabeu”.

Najviše žari tamo. Ume i da sprži.

I baš kada se učinilo da će se to i desiti povetarac sa severa vratio je Jovića u Frankfurt gde je ohladio glavu i opet udahnuo dašak svežeg vazduha. U debiju protiv Šalkea – užasno lošeg Šalkea istina – dva gola za svega 32 minuta na terenu. Dva gola koja su i madridsku štampu naterale da se zapita da li je baš sam on bio kriv, ili je ipak i Real postao toliko surov da jede i sopstvenu srž?

Ako izuzmemo mečeve u reprezentaciji Srbije, Jović je poslednji put mrežu zatresao još 9. februara 2020. Tačno 342 dana pre no što je ponovo zasijao u Ajntrahtovom dresu.

“Vidi se da mu ovde vazduh prija”, šeretki se smejao sportski direktor Fredi Bobić koji je igrača koga je prodao za 63.000.000 evra sada uspeo da vrati na šestomesečnu pozajmicu za trošak od skromnih 20 odsto Jovićeve plate.

Ima i osnova za tako ponosan osmeh, Jović je na teren kročio u 62. minutu i do kraja meča postigao dva gola. U Holivudu ga ne bi tako napisali.

“Scenario se sam pisao. Nekako se videlo da će, ako sada uđe, dati taj gol”.

Nekako se zaista videlo. Da mora da ide iz Reala pre svega. Tamo je za godinu i po dana odigrao svega 1.014 minuta raspoređena na 32 utakmice i postigao – dva gola. Po jedan na svakih 507 minuta na terenu. U Frankfurtu mu je za toliko bilo dovoljno 28 minuta. Po gol na svakih 14.

“Ušao je umesto Hinteregera. Pogodio iz prvog udarca posle samo četiri minuta na terenu. Senzacionalan volej. Za 3:1 prevario je Kabaka. Povratak iz snova”, napisao je najtiražniji nemački list Bild obrazlažući “dvojku” kojom je nagradio Jovića za sinoćnje izdanje, jer u njihovim je običajima da se “jedinica” vrednuje kao najbolja, a “petica” kao najgora ocena.

IZBOR UREDNIKA

Nije ni samo Luka u pitanju. Jović je učinio da i drugi igrači izgledaju bolje na terenu, pa se tako u opisu “trojke” Filipa Kostića navodi…

“Zaglavljivao se, gubio loptu, nije bilo upotrebljivih centaršuteva ispred gola. Tek kad je na teren kročio njegov stari drug Jović počeo je da liči na pravog sebe. Dva lica Kostića”.

Naravno, svi su u Frankfurtu svesni da je ovo samo početak i da je Šalke ipak ubedljivo najgori tim u ovoj sezoni Bundeslige. Kalendar bi mogao da bude razlog za optimizam. Ajntraht je vezao četiri pobede, u sledećem kolu gostuje kod Frajburga, a zatim mu slede mečevi sa timovima iz donjeg doma: Arminijom i Hofenhajmom na strani, Hertom i Kelnom kod kuće. Dobar period da se na bodovni konto uskladišti solidna zaliha, ko zna, možda čak i primakne Ligi Evrope?

Značilo bi to i samom Joviću, mada je veliko pitanje da li će se on i zadržati toliko dugo da i odigra još jednu međunarodnu sezonu u Frankfurtu. Još veće je pitanje da li bi mu to bilo pametnije nego da se vrati u Real koji ga nije zaštitio kad mu nije išlo. Madridski As podseća da je Jović kod Zidana ove sezone odigrao samo tri utakmice u startnih 11, a da je poslednji put na terenu bio 8. novembra. Podseća i da je Jović na poslednje četiri utakmice – računamo ovde i reprezentaciju – postigao pet golova i namestio još dva.

Nijedan u Realovom dresu.

Sad ga čeka “terapeutska” polusezona u Frankfurtu. A onda? Teško je reći, ali sudeći po triler zapletima iz dosadašnje Jovićeve karijere sigurno je samo da neće biti dosadno.