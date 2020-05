Bio sam kod Pereza, rekao mi je kako sanja da kupi Nejmara...

Nejmar i Real Madrid - priča koja se često prepričavala i podgrevala. Otkako je Brazilac otišao iz Barselone traju spekulacije da će kad tad potpisati za Kraljevski klub, odnosno da je Pari Sen Žermen samo iskorišćen kao most na putu do Santijago Bernabeua. Ispostaviće se na kraju da ipak nije baš tako. Zadržao se Nejmar poduže u Parizu i kao stvari stoje - neće ni micati sa Parka prinčeva. Ali to ne znači da interesovanje Reala nije postojalo.

O tome je danas govorio jedan od Nejmarovih zastupnika Vagner Ribeiro:

"Bio sam u Madridu nekoliko puta. Florentino Perez je imao želju da kupi Nejmara, to je istina. Poslednji put u njegovoj kancelariji bio sam prošle godine u maju. Tada mi kazao da ima san da ga dovede".

Ribeiro je svestan da će to ići mnogo teže sada usled velike korona-krize...

"Mislim da će Nejmar ostati u PSŽ-u, tržište se menja, teže je. Manje novca ima u opticaju. Fudbal će se promeniti posle svega".

Podsetimo, Barselona je i te kako zainteresovana da vrati Nejmara. On je navodno voljan da ponovo zaigra na Nou kampu, međutim Parižani imaju mnogo loše odnose sa upravom Barse i taj posao je više puta propao upravo iz tog razloga.