Biti Divok - davati golove sa klupe u neizvesnim završnicama

Mučio se Liverpul da slomi odbranu Vulverhemptona. Uspeo je sredinom drugog poluvremena, kada je Diogo Žota promašio nepromašivo. Na njegovu sreću, Divok Origi je poneo herojski plašt na meč i golom u četvrtom minutu nadoknade doneo Redsima novu pobedu u Premijer ligi. Uspeo je da baci senku na epski promašaj portugalskog reprezentativca, a novinske stupce širom Ostrva puni i dan posle susreta na Molinou.

Teško je shvatiti kako je Žota propustio da se upiše u listu strelaca u 60. minutu. Golman Vulvsa Žoze Sa je napustio kazneni prostor, napravio grešku i ostavio zemljaka da sa loptom hita ka nebranjenoj mreži. Uspeo je kapiten Konor Koudi da se vrati, a onda i na gol liniji da izblokira doskorašnjeg saigrača. Hteo je bivši igrač madridskog Atletika i Vulverhemptona da probuši mrežu, pa je opalio iz sve snage po sredini, iako je mogao da bira gde će da šutira, mogao je da doda i do Sadija Manea, a na kraju je sve uprskao.

Stekao se utisak da će mediji brujiti o tragičnom promašaju Liverpulovog napadača dan posle utakmice, ali sve je očas posla zaboravljeno zahvaljujući heroju Enfilda i najboljem džokeru i istoriji kluba. Osam minuta nakon Žotinog promašaja uveo je Jirgen Klop omiljenu rezervu u igru, da bi Origi još jednom izrastao u junaka pogotkom u 94. minutu. U bukvalno poslednjoj akciji na utakmici je prihvatio pas Mohameda Salaha u kaznenom prostoru rivala, okrenuo se i sa ivice peterca zatresao mrežu Vukova. Igrači i navijači Redsa nisu znali šta ih je snašlo. Kao da su slavili u nekom finalu, a ne 15. kolu Premijer lige.

Otkrio je Belgijanac posle utakmice i šta mu je Klop rekao pre nego što ga je poslao u igru.

"Budi Divok, to mi je rekao. Pokušaj da doprineseš i pomogneš timu", izjavio je Origi posle još jednog junačkog podviga.

Pojasnio je i šta to znači.

"Da moram da budem svoj. Da igram svoju igru najbolje što umem. Trudim se da budem u trenutku, idem akciju po akciju. Ponekad postignete ovakve golove i dobar dan je iza nas".

Naravno, bio je prezadovoljan jer je 21. golom u dresu kluba omogućio Liverpulu da slavi.

"Bio nam je potreban gol, znali smo to. Želeli smo i da sačuvamo mrežu. Igrali smo protiv tima koji je dobar i u napadu i odbrani. Radili smo naporno da dođemo do tri boda i sjajan je osećaj što smo to uspeli da izvedemo i zadržimo momentum. Naporno radimo. Iskreno, mislim da smo imali uspešnu sedmicu".

Ponovo je Origi pokazao da je čovek za velika dela - kralj drame. Ali u Liverpulu ima isključivo tu ulogu. Nema mesta za Belgijanca u startnoj postavi, ali zato kada uđe sa klupe - protivnici po automatizmu počinju da se preznojavaju: "Šta će sada uraditi?", "Da li će i nas slomiti?", sigurno se mota po mislima Liverpulovih protivnika, kada na teren kroči bivši napadač Lila. On ulazi samo sa jednom namerom - da postigne gol, jer ostatak ekipe iz nekog razloga nije bio sposoban.

Tako je u finalu Lige šampiona protiv Totenhema pre dve i po godine postigao odlučujući pogodak u 87. minutu. Duplirao prednost Liverpula i otklonio sve dileme o pitanju pobednika, pa tako omogućio Redsima da se domognu ušatog pehara. Kao Klopov džoker je rešio pitanje pobednika i u derbiju Mersisajda pre tri godine. Iskoristio je kiks Džordana Pikforda i sproveo loptu u mrežu u šestom minutu nadokande. Od sezone 2017/18 postigao je šest golova u završnim minutima utakmice (od 80. minuta pa nadalje).

Sinoć je po 100. put ušao u igru tokom utakmice i postigao 10. pogodak kao rezervista u dresu tima sa Enfilda. Nijedan igrač u istoriji Liverpula nije postigao više golova sa klupe. U grupi od 401 fudbalera koji su postigli 20 ili više golova u Premijer ligi, samo Viktor Aničebe ima bolji učinak kao rezerva (13 od 26 golova dao sa klupe) od Belgijanca (10 od 21).

DIVOCK ORIGI IS THE KING OF ICONIC GOALS AND I WONT HEAR ANYTHING ELSE . #LFC pic.twitter.com/xZ1BXnHfEO — Grizz Khan (@GrizzKhan) December 4, 2021

Zaista izrasta u legendu Liverpula. Deo je sjajne generacije, a iako mahom nije u prvom planu, uspeo je da ostavi dubok trag i potpis na nekim od najvažnijih pobeda u Klopovoj eri na Enfildu. Prihvatio je, čini se, svoju ulogu, svestan da za njega nema više prostora u konkurenciji sa Robertom Firminom, Diogom Žotom, Sadiom Maneom i Mohamedom Salahom. Jednu sezonu je proveo van kluba od kako je konačno stigao iz Francuske pre šest godina. Igrao je u Volfsburgu gde je bio starter, ali nije oduševio. Vratio se na Enfild i čekao priliku sa klupe, na kojoj je i dan danas ostao, ali je očigledno veoma važan u planovima nemačkog stručnjaka. Origi je igrač sa kojim može da promeni ofanzivni pristup, fizički je superioran u odnosu na konkurenciju u klubu, a pokazao se i kao izvanredan egzekutor. Jednostavno, ne uklapa se u potpunosti u Klopovu filozofiju. Morao bi da se troši konstantim vršenjem presinga na protivnike, kao i vraćanjem u odbranu. Zato kada uđe u završnici utakmice ima svu slobodu i jedan jasan zadatak - da se upiše na semafor i povuče ekipu ka pobedi.

Klop je posle utakmice bio oduševljen, blistao je kako samo on to ume.

"Veliki je, on je legenda. Nadam se da će se pisati knjige o njemu. Ako ih niko ne bude pisao, ja ću. Sjajan je igrač, sjajan momak. Jako sam srećan zbog njega", izjavio je Klop.

Poželeo mu je nemački stručnjak da kod narednog trenera sa kojim bude sarađivao bude u centru pažnje.

"On je strašan napadač ali iz više razloga ne igra često. Nadam se da će jednog dana pronaći trenera koji će ga više koristiti od mene. Jedan je od najboljih egzekutora koje sam video u životu. Ovo je sjajan tim, sa velikom trojkom napred i on ne igra četo, ali je veoma pozitivan momak, voli klub, želi da doprinese i to radi na neverovatan način".

IZBOR UREDNIKA