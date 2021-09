Bivši kapiten Radničkog novi sportski direktor, Batak se vraća na klupu

U teoriji, Radnički bi mogao da ima bar 5.000 ljudi na svakoj domaćoj utakmici. U praksi, Radnički samo gomila probleme. Menja igrače, menja trenere, menja sportske direktore. I opet ukrug. Pa će sada tako, piše Sportski žurnal, na Čair biti vraćena dva dobro poznata imena: Radoslav Batak i Aleksandar Jovanović.

Batak će i drugi put sesti na klupu Nišlija, pošto je ekipu već vodio od februara do oktobra 2020. Onda je uprava opet rešila da rotira i za ovih 11 meseci već promenila trenera toliko da ih je teško sve pobrojati. Pripreme za ovu sezonu obavio je Nenad Lalatović, pa je onda na klupu seo Aleksandar Stanković, zatim i Radovan Koković, koji je otišao posle samo dva kola.

Pa da vidimo sad koliko će Batak potrajati, mada se sve više čini – nije baš samo do trenera. Ima nešto i do uprave. Krnje, doduše, jer Radnički je u poslednje vreme funkcionisao bez sportskog direktora. A sada će i ta funkcija biti popunjena i to zanimljivim imenom: ulogu „tehnika“, kako su to nekad govorili, ubuduće će obavljati bivši kapiten Radničkog, dete kluba, Aleksandar Aca Jovanović.

Navijači mogu samo da se nadaju da će Jovanović biti jednako uspešan u odelu kao što je bio u kopačkama. Jer Radnički već dugo nema ama baš nikakvu sportsku strategiju. Šteta za klub takvog potencijala.