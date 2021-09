"Veoma sam srećan zbog Žosea, to je sjajna prilika za njega i navijače Rome. On je trener koji uliva samopouzdanje i siguran sam da će se svi ujutro buditi sretni. Ima takav efekat. Njegov dolazak u Romu je pravi potez. Kao uvek, želi da pobeđuje, srećan je i pun energije", rekao je za Mesađero Morati tokom čije 18-godišnje vladavine (1995-2013) je milanski klub osvojio jednu Ligu šampiona, jedan Svetski kup, jedan Kup UEFA, pet skudeta, četiri puta nacionalni Kup i Superkup, ali i koji je najzaslužniji što je Portugalac stigao u prostorije stadiona Đuzepe Meaca u koji je za dve sezone uneo pet trofeja.

Ne misli da će Murinjo otvoreno govoriti o napadu na titulu, ali...

"Mislim da neće pričati o tome, jer je svestan da je to komplikovan, ali ne i nemoguć cilj. Veruje u to, želi da učini. Ali, iskreno on se se zadovoljava borbom za treće ili četvrto mesto."

IZBOR UREDNIKA

Morati je nahvalio i selektora evropskog šampiona Italije, Roberta Mančinija s kojim je sarađivao neposredno pre dolaska Murinja u Inter.

"Veoma je dobar. Napravio je veliko dostignuće na Euru. Uvek je bio talentovan čovek, a kao trener je naučio da dominira emocijama. Takođe je osoba koja voli da vidi osećanja, zna kako da pokrene (tim), što je važan kvalitet. "

Morati je rekao da mu se za sada sviđa Inter sa Simoneom Inzagijem na klupi, ali ipak veruje da će Morinjo dominirati.

"Sviđa mi se Inter, ali Roma ... Nećemo o tome. Verujem da je Murinjov povratak najzanimljiviji događaj u Seriji A u kojoj je mnogo dobrih trenera koji znaju da naprave razliku. A ko će da dominira? Murinjo", nije italijanski biznismen skrivao odgovor.