Možda nije najkvalitetnija i najpopularnija fudbalska liga u Evropi, ali šampionat Jermenije definitivno je najuzbudljiviji. Sezonu 2020/21. prekidali su pandemija virusa korona, pa rat između Jermenije i Azerbejdžana, ali nekako će uspeti da se završi ove nedelje. Pre poslednjeg kola morali su da se odigraju svi zaostali mečevi, preostao je još jedan koji je na programu danas od 17.30 časova. Sastaju se Ararat i Alaškert, a ukoliko pobede gosti, iz konkurencije za tron će ispasti odjednom čak tri tima.

Situacija je potpuno zamršena na vrhu. Noa predvodi karavan sa 41 bodom, Alaškert je na drugom mestu sa poenom i utakmicom manje, a za njima idu aktuelni prvak Ararat Jermenija i Urartu sa po 38, odnosno Ararat iz Jerevana sa 37 poena i takođe jednom utakmicom manje. Zato će pola lige da navija u utorak protiv Alaškerta, za koji nastupaju srpski fudbaleri Ognjen Čančarević, Mihailo Jovanović i Branko Mihajlović.

Zbog svega toga zvali smo golmana Alaškerta, 31-godišnjeg Čančarevića, koji nam je detaljno pričao o situaciji u Jermeniji pred sam finiš šampionata. Prvo o utakmici sa Araratom, koji je samo 10 dana ranije savladao Alaškert u finalu Kupa Jermenije sa 3:1 i tako mu uzeo trofej.

"U mislima nam je ta utakmica i dalje. Neverovatno je kako smo izgubili finale. Imamo odličnu odbranu, najbolju u Jermeniji, a Araratu smo dozvolili da nam u prvih 20 minuta da dva gola i praktično odmah prelomi meč. Nismo znali šta nas je snašlo, nismo navikli na takvu situaciju. Mislim da smo najviše zbog toga i izgubili od Vana (3:1) u sledećem meču u prvenstvu, još smo bili pod utiskom. Psihički smo pali. Uspeli smo posle toga da pobedimo Ararat Jermeniju (2:1) i sada smo maksimalno motivisani da osvojimo titulu", rekao je Čančarević za Mozzart Sport.

Alaškert u poslednjem kolu igra protiv trećeplasirane Ararat Jermenije, Noa dočekuje Van, a Urartu gostuje Pjuniku. Sve utakmice se igraju u petak.

"Nama su četiri boda iz dva meča dovoljna za overu prvog mesta, pošto Noa igra samo još jednu utakmicu. Računamo na to da će Ararat da igra rasterećeno, obezbedili su kvalifikacije za Ligu konferencija osvajanjem kupa, a imaju samo teoretske šanse da osvoje prvenstvo čak i ako nas pobede. Opet bi morali da se nadaju porazima nas i Noe u poslednjem kolu. Sve držimo u svojim rukama, ako pobedimo u utorak, u poslednjem kolu će da nam bude mnogo lakše. Ararat Jermenija se bori za Evropu, definitivno su opasnija i motivisanija ekipa od svog imenjaka".

Prvenstvo Jermenije je počelo sa 10 klubova, koji su trebali da odigraju ukupno 36 kola. Međutim, na kraju smo došli do toga da se zavesa spušta posle 24. kola, a u međuvremenu su dva tima prestala da se takmiče.

Gandzasar je odustao od učešća u ligi zbog finansijskih problema u kojima se našao usled pandemije. Sa Lorijem je međutim drugačija priča, istupili su usred takmičenja odlukom vlasnika Tovmasa Grigorijana.

"To je neverovatna priča. Čovek je napravio pravi cirkus od lige. Usred sezone je samo saopštio odluku da istupa iz takmičenja, kao zato što je bio nezadovoljan suđenjem i organizacijom. Naravno, svi znaju da nije bilo do toga, posebno jer su igrali dobro i bili su ozbiljni konkurenti da se plasiraju u Evropu. Verovatno je to uradio zbog para, nije hteo da daje plate igračima i ovako mu je bilo jeftinije. Nije ugasio klub, čak je najavio da će sledeće sezone da se takmiči u drugoj ligi. Imao je on ranije problema sa zakonom, ko zna šta se iza svega toga krije", objasnio je Čančarević.

Izlazak Lorija iz takmičenja samo je zakomplikovao dodatno situaciju. Pošto su neki timovi već igrali protiv njih, nisu mogli da se brišu bodovi koje su osvojili. Umesto toga je svakoj ekipi koja je trebalo da igra protiv Lorija dodeljeno tri boda tako što je meč registrovan sa 3:0.

"Svi u fudbalskom svetu u Jermeniji su besni na Grigorjana. Zamolili su ga da se ne povlači, da nastave sa takmičenjem makar u nekom obliku, ali ne vredi. Nisu mu mogli ništa, njegov je klub. To je jedan negativan primer privatizacije u sportu. Najžalije mi je zbog toga što su tamo bili neki naši momci. Nikola Popović je raskinuo ugovor sa Metalcem, a Nikola Tripković sa Spartakom da bi došli, bukvalno 10 dana pre nego što je istupio iz lige. Oni su sada izgubili nekoliko meseci fudbala, neće igrati, a ostali su bez plata što je i najveći problem. Jednostavno, vlasnik kluba uopšte nije razmišljao o fudbalerima, njihovim porodicama. Samo je gledao neke svoje lične interese".

Ovakve slučajeve viđali smo na Balkanu. Primera radi, u Rumuniji postoje dve Univerzitatee iz Krajove, u Bugarskoj dve CSKA Sofije. Mnogi vlasnici klubova su završili u zatvoru, timovi su se gasili preko noći...

"Verujte mi, kada biste došli u Jermeniju, najviše dve nedelje bi vam bile potrebne da se uverite koliko su naša dva naroda gotovo ista. Po svemu, mentalitetu, načinu razmišljanja... Jerevan je samo mala verzija Beograda".

Nekadašnji golman Slobode, Radničkog iz Kragujevca, OFK Beograda, Mladosti i Radnika iz Surdulice u Alaškertu je od 2018. godine. Do ovog slučaja sa Lorijem je imao samo pozitivna iskustva iz Jermenije i uvek je isticao kako se kvalitetno radi na fudbalu u toj zemlji.

Zato, nije nas iznenadila previše informacija koju je otkrio za naš portal, o tome da će uskoro da obuče dres reprezentacije Jermenije. On će krenuti koracima Uroša Đurđevića, sada člana nacionalnog tima Crne Gore, koji je baš kao i Čančarević dobijao pozive selektora Srbije, ali ne i šansu da debituje.

"Dobio sam poziv od njihovog fudbalskog saveza sada u maju, za prijateljske utakmice koje će da igraju. Imaju mnogo problema sa golmanima, a ja sam dovoljno dugo tu da mogu da dobijem njihov pasoš. Ukazali su mi veliku čast i prihvatio sam. Sve potrebne papire smo sredili, sada čekamo dozvolu FIFA. Neću moći da branim odmah, nadamo se da ću da dobijem dozvolu do septembarskih mečeva u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali ako ne stigne zeleno svetlo, od januara sledeće godine ću sigurno moći da branim za Jermeniju. Bio sam deo selekcije Srbije 2017. godine, sedeo sam na klupi na prijateljskoj utakmici protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali nisam debitovao. Zato nema prepreke da promenim selekciju. Koliko mi je tada bilo žao što nisam branio za Srbiju, toliko je na kraju možda ispalo i najbolje. Ukazaće mi se prilika da se oprobam protiv najboljih evropskih selekcija".

Ognjen Čančarević u dresu Radničkog iz Kragujevca (©Starsport)

Čančarevićevom primeru možda je najsličniji Nenad Erić. I on je svojevremeno branio za OFK Beograd, kasnije se preselio u Kazahstan, a zatim je dobio i pasoš te zemlje. On je branio za reprezentaciju na osam utakmica.

Dakle, osvojili titulu ili ne, Čančarević ostaje u Alaškertu. Nema nikakvu želju da napušta Jermeniju.

"Da mi je neko pričao... Došao sam sa namerom da ostanem tu jednu sezonu, pa sam produžio ugovor na još jednu godinu, pa još jednu. I eto, ostadoh tu, zaigraću sada i za reprezentaciju. Neverovatno je kako se nekad stvari dese u životu".

Pre debija za nacionalni tim važno je da se prvenstvo završi na najbolji način i da se odigra što je moguće bolje u evropskim kvalifikacijama. Prošle sezone je Alaškert igrao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, eliminisala ga je makedonska Renova. Sada tim iz Jerevana ima još više naših igrača, uz Čančarevića i pomenutih Jovanovića i Mihajlovića, tu su i Aleksandar Glišić, bivši napadač Radnika iz Bijeljine, Crnogorac Dejan Boljević i Brazilac Tijago Galvao, koji je proveo sedam godina u Srbiji, igrajući za Slobodu, Čukarički i Borac iz Čačka.

"Već smo spremili Jermene za to šta ih očekuje kada osvojimo titulu. Mi Srbi ćemo da budemo zaduženi za muziku i slavlje, oni će samo da uživaju", nasmejao se Čančarević, a zatim objasnio otkud toliko naših igrača u jermenskoj ligi:

"Jermeni imaju sjajan sistem, mnogo bolji nego što postoji u Srbiji. Rade na tome da unaprede ligu, podignu njen kvalitet. Mnogo cene srpske fudbalere, zbog discipline i radne etike. Zato su doveli veliki broj naših igrača, da uz njih i mladi mogu da napreduju. Naravno i finansijski aspekt igra veliku ulogu".

Protiv Ararata će Alaškert imati podršku navijača. U Jermeniji ne postoje ograničenja.

"Ovde ne postoji tako velika propaganda u vezi pandemije koronavirusa kao u Srbiji. Jedva da ljudi nose maske, samo možda tamo gde je baš velika gužva. Jednostavno, prihvatili su ljudi da virus postoji, da je deo života i nastavili su dalje kao da je sve najnormalnije. Publika može na tribine bez problema, mada kod nas na mečevima ni nema tako mnogo navijača. Jermenija se polako oporavlja od pandemije i rata, život se vraća u normalu", objasnio je Čančarević.

Ukoliko osvoji četiri boda iz preostala dva meča, Alaškert će da osvoji titulu četvrti put u istoriji, a prvu od sezone 2017/18.

JERMENIJA 1 - ZAOSTALI MEČ 3. KOLA

Utorak

17.30: (2,55) Ararat (2,95) Alaškert (2,85)

Piše: Strahinja MILIĆEVIĆ