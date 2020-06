Bivši saigrač optužio Kataija za rasizam: Nije hteo da mi doda loptu

Američki san Aleksandra Kataija je završen na način na koji nije mogao ni da zamisli.

U jeku antirasističkih protesta koji prerastaju u huligansko divljanje, Katai je dobio otkaz u Los Anđeles Galaksija zbog optužbi za rasizam. Ugovora ga je koštala supruga Tea koja je na društvenim mrežama imala šta da kaže o problemu rasizma i uradila je to na krajnje neprimeren način što se u Americi ne toleriše. Kataiju nije pomoglo ni izvinjenje već je odmah otpušten iz kluba zbog gesta svoje supruge, a sada stižu optužbe i na njegov račun da je rasista.

Pravo nitokud se oglasio njegov bivši saigrač Si Džej Sapong i rekao je da nije iznenađen. Njih dvojica su ranije igrali u Čikagu, a Sapong se žali da Katai nije želeo da ga gleda u oči i da mu dodaje loptu. Što po njegovom mišljenju znači da je Srbin rasista…

“Lično sam imao iskustvo sa njim. Kada sam video šta je uradila njegova supruga, to je samo potvrdilo moja iskustva koja sam imao i ono što sam znao. I drago mi je da sada mogu da pričam o tome. Bio sam manjina u svlačionici gde je bilo tek nekoliko crnaca i trudio sam se da pokažem da zaslužujem mesto u ekipi. Upoznavao sam se sa svima, pokušavao da pričam i da se uklopim. Kunem vam se da me Katai nijednom za dva meseca nije pogledao u oči”, kaže Sapong.

Napadač Čikaga trvdi da ga je Srbin izbegavao i na terenu, i van njega.

“Upoznao sam tokom karijere neke igrače koji su takvi tipovi da su povučeni, rezervisani, samo žele da treniraju, odigraju utakmicu, daju gol i to je to. Znam kako da se postavim prema tim igračima. Ali ovde sam imao slučaj da sam sa saigračem hteo da komuniciram na terenu zbog dobrobiti ekipe, a on nije želeo ni da me pogleda u oči. Šta se tu dešava? Zaista sam se trudio i strašno mi je kada se prisetim nekih stvari. Kunem vam se da je bilo situacija da sam bio u poziciji za postizanje gola, a Katai ne želi da mi doda loptu. On se nalazi u nemogućoj situaciji, ja se otvorim, imam šansu za gol i on šutira iz mrtvog ugla?!”, ispričao je fudbaler koji je za reprezentaciju SAD odigrao četiri utakmice.