Zahvalio se Borac trojici defanzivaca (Dejan Uzelac, Siniša Dujaković i Đorđe Ćosić) u četvrtak i već narednog dana reagovao dovođenjem zamene. U redove banjalučkog tima stigao je štoper Kolubare Strahinja Bošnjak i sa klubom iz rodnog grada potpisao ugovor na dve i po godine.

Bošnjak je prve fudbalske korake napravio u Kraljevu, potom se kao talenat preselio u OFK Beograd, gde su ga nedugo zatim spazili čelnici Partizana. Sa crno-belima je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor, u jednom trenutku je zakucao i na vrata prvog tima, ali mu se ona nikad nisu otvorila. Umesto toga se kalio u Teleoptiku i Zemunu, nakon čega je bez obeštećenja prešao u Voždovac.

Šest meseci u jatu Zmajeva, a zatim i pozajmica u Kolubaru, koja ga je otkupila prošle godine. Istog leta bio je na pragu Hetafea, dogovorio je četvorogodišnju saradnju sa klubom iz predgrađa Madrida, ali se transfer izjalovio i 22-godišnjak je ostao u Lazarevcu. Sve do danas, kada je obukao dres crveno-plavih.

"Nakon raskida ugovora sa trojicom defanzivaca smo reagovali. Već duže vreme smo pratili Bošnjaka i odlučili smo da ga dovedemo. Ima naše papire i nadamo se da će opravdati poverenje. Mlad je fudbaler koji je prošao sve omladinske škole u Partizanu i bio član mlađih selekcija srpske reprezentacije. Ugovor je potpisan na dve i po godina. Pratimo još neke igrače, zasad verujemo da je to to do zimskog prelaznog roka ukoliko se ne ukaže neka dobra prilika za pojačanja", izjavio je potpredsednik banjalučkog kluba Bogoljub Zeljković, a prenosi Mondo.ba.