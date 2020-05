Bizarno je kad mašeš praznoj tribini, ali samo neka se igra

Igrao se fudbal „u doba korone“ - Belorusi su joj prkosili, Turkmenistanci su im se pridružili, na početak sezone odvažili su se i Korejci i Farani, ali svima su oči poslednjih sedmica ipak bile uprte ka Nemačkoj. Čekao se restart dve najjače lige jedne od najfudbalskijih zemalja sveta da bi se videlo može li lopta da se kotrlja u uslovima na koje niko nije navikao. Sudeći prema mečevima odigranim u Bundesligi i Cvajti minulog vikenda očigledno je da može, ali uz dosta truda, organizacije i discipline svih koji imaju bilo kakvu vezu sa utakmicama.

O tome kako je sve izgledalo na terenu iz prve ruke je za MOZZART Sport pričao defanzivni vezista Holštajn Kila Aleksandar Ignjovski.

"Mi smo prvo nekoliko nedelja bili u karantinu i morali smo kod kuće da treniramo. Potom smo dobili dozvolu da radimo po grupama od po šest fudbalera i to je bilo veoma neobično. Treniraš na rastojanju od kolega, radiš vežbe tokom kojih ne dolaziš u kontakt sa drugim igračima. Bilo je to čudnih nekoliko sedmica, sve to nije ličilo na fudbal, samo pasovi i neke igrice, a fudbal je duel, fudbal je taktika koju nismo mogli da radimo jer nas je bilo po šestorica. Tek pre desetak dana dopušteno nam je da igramo jedanaest na jedanaest, da ulazimo u duele. Ministarstvo zdravlja dalo je tu dozvolu da bi liga krenula koliko-toliko normalno. I ovaj datum je bio knap, pošto nismo stigli da igramo prijateljske mečeve".

Kakvi su bili uslovi u kojima je odigrano prvo kolo posle pauze?

"Prvo, higijenski uslovi su veoma strogi. Mi smo na utakmicu sa Jan Regenzburgom leteli većim avionom, a do stadiona smo išli u dva autobusa kako bismo održavali rastojanje. Rezervni igrači sedeli su na tribinama, sa maskama na licima. Atmosfera je bila čudna, ali sezona je morala da se nastavi zbog opstanka klubova koji u velikoj meri zavise od novca za televizijska prava. To im mnogo znači, mislim da oko 70 posto prihoda dolazi sa te strane, više nego u drugim najkvalitetnijim ligama. Ali, iako je sve bilo neobično, smatram da je odrađeno na izuzetno visokom nivou. Dva puta nedeljno testiraju se svi igrači, treneri, medicinski timovi... Bilo je u nekim klubovima pozitivnih, ali su samo ti fudbaleri išli u karantin. Jedini izuzetak je Dinamo iz Drezdena, pošto je Ministarstvo zdravlja Saksonije odlučilo da svi moraju u kućni karantin na dve nedelje. Zato će oni imati gušći raspored, ali u principu svaki klub je odgovoran za sebe. Za sve nas ostale pravila su ista kao i ranije, nema bliskih kontakata, na stadion se ulazi na jednu stranu, a izlazi na drugu".

Nekadašnji reprezentativac Srbije koji već jedanaest godina igra u Nemačkoj smatra da je povratak fudbala u ovoj zemlji izuzetno značajan na psihološkom planu, ne samo za stanovnike te države, nego i mnogo šire:

"Veliki je plus za Bundesligu i Cvajtu to što smo pokazali da fudbal ipak može da funkcioniše u ovim uslovima. Svi su čekali da vide kako će to da izgleda u Nemačkoj, pa očekujem da uskoro krenu i drugi".

Kakav je bio osećaj igrati u pomenutim okolnostima?

"Čudno je bilo igrati bez publike, delovalo je kao prijateljska utakmica koja je zatvorena za medije i publiku. Čuli smo jedni druge, čuli smo trenere, što često nije moguće kada je pun stadion. Proslave golova bile su malo bizarne. Raduješ se sam sa sobom, mašeš praznoj tribini..."

Šta možemo da očekujemo u narednom kolu Cvajte?

"Mi imamo težak raspored. Ne samo da ćemo igrati tri utakmice u nedelju dana, nego dočekujemo Štutgart, zatim gostujemo Bohumu, pa nam dolazi Bilefeld. Dakle, igramo kod kuće sa dva od tri najbolje plasirana kluba. Nadam se da možemo barem nerešeno da odigramo sa njima, ali ni gostovanje Bohumu neće biti lako. Sve je moguće, takmičenje je prilično ujednačeno, mada za razliku od Bundeslige nema tolikog pritiska. Što se tiče ostalih klubova, nisam očekivao prošlonedeljne kikseve Štutgarta kod Vehena, odnosno Arminije protiv Osnabrika. Očigledno je pauza uticala na igrače. Klubovi iz vrha imaju nešto veći kvalitet, ali što se tiče fizičke pripremljenosti tu nema razlike. Možda su čak oni iz donjeg dela nekad i jači po tom pitanju, pa su to iskoristili u prošlom kolu. U sledećem će izuzetno zanimljiv biti duel Hamburger - Bilefeld. Od HSV-a se očekuje da pobeđuje kod kuće i to može da mu predstavlja problem, verujem da Arminija može da izvuče bar bod, ako ne i sva tri".

Holštajnu je ovo tek treća sezona u Cvajti, a u prethodne dve rezultati su mu bili iznad očekivanja. Da li trenutno osmo mesto na tabeli predstavlja razlog za nezadovoljstvo?

"Grad Kil je na krajnjem severu Nemačke, na Baltičkom moru. Znatno poznatiji je po rukometnom klubu, koji je jedan od najuspešnijih na svetu - ono što je Barselona u fudbalu, to je Kil u rukometu. Zato je taj sport i dalje popularniji u gradu. Međutim, poslednjih godine Holštajn je počeo da pravi uspehe. Sponzor rukometnog kluba odlučio je da uloži u fudbalski i to je donelo rezultate. Prve sezone u Cvajti čak je imao šanse da se plasira u Bundesligu, igrao je baraž sa Volfzburgom, koji je bio uspešniji. Međutim, klub se u međuvremenu okrenuo svojoj školi iz koje popunjava kako prvi tim, tako i budžet putem transfera, a sad se gradi i novi stadion.Nažalost, u ovu sezonu ušli smo malo lošije nego što se očekivalo. Počeli smo sa Andreom Šubertom na klupi i nismo se dobro pokazali. Naravno, to nije bila samo njegova krivica, ali u septembru je otpušten i nasledio ga je mladi stručnjak Ole Verner koji je celog života u Holštajnu i sa kojim smo počeli da igramo bolje. Da nismo kiksirali na početku, verujemo da bismo se ponovo borili za plej-of. Osvojili smo više bodova na strani jer se većina ekipa zatvori kod nas, pa nam nije lako da pobedimo. Kao što rekoh, liga je veoma ujednačena, po kvalitetu je jača od brojnih najviših rangova u Evropi. Mnoge ekipe koje ispadnu iz Bundeslige ne uspeju odmah da se vrate, a dosta igrača odlučuje se na to da ostane u Cvajti, čime se povećava njen kvalitet. Lepo je igrati ovde.

Jedan od tvojih bivših klubova Verder mogao bi da vam se pridruži sledeće sezone.

"Nadam se da se to neće desiti jer mi je to bio prvi klub u Bundesligi. Ali, Zeleni imaju težak posao do kraja prvenstva i veliki zaostatak čak i za Fortunom, koja je na mestu koje vodi u doigravanje za opstanak".

"U KARANTINU SAM SHVATIO ŠTA MI JE BITNO U ŽIVOTU"

Kako ste ti i tvoja porodica provodili vreme u karantinu?

"Supruga i ja smo sve moguće dečje igre isprobali sa ćerkama, pa crtanje, slikanje, zadaci kojima smo ih zabavljali, LEGO kockice... Ne znam koliko partija „Čoveče, ne ljuti se“ smo odigrali. Nije se moglo u druženja napolju - prodavnice i restorani bili su zatvoreni - samo u šetnje i vožnje biciklom. Bavio sam se i svojim hobijem - slikanjem. Ali, tokom ovog perioda svako je mogao da dođe do svesti šta mu je bitno u životu, šta mu je potrebno. Video sam da mi toliko toga nije potrebno. Familija je najbitnija, a svi nešto jurimo, umesto da budemo sa bližnjima".

CVAJTA - 27. KOLO

Petak

Hajdenhajm - Ven 1:0 (0:0)

/Mor 70/

Nirnberg - Aue 1:1 (0:0)

/Gonter 63ag - Nazarov 51/

Subota

13.00: (2,75) Dinamo Drezden (3,35) Grojter (2,55)

13.00: (2,60) Darmštat (3,20) Sankt Pauli (2,80)

13.00: (2,75) Osnabrik (3,30) Hanover (2,55)

13.00: (2,30) Sandhauzen (3,40) Regenzburg (3,10)

Nedelja

13.30: (2,20) Hamburger (3,40) Bilefeld (3,30)

13.30: (3,60) Holštajn Kil (3,45) Štutgart (2,05)

13.30: (2,55) Karlsrue (3,35) Bohum (2,75)

*** kvote su podložne promenama