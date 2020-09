Partizan je, ljut zbog odnosa Fudbalskog saveza Srbije prema crno-belima, povukao svoje ljude iz nadležnih organizacija. One koji su ostali indirektno optužuje da rade protiv kluba koji ih je napravio. Ali Nenad Bjeković, crno-bela legenda sada na mestu potpredsednika FSS, u intervjuu za Sportski žurnal tvrdi da su Partizanovi čelnici “pobrkali” lončiće i da se bore protiv nepostojećih neprijatelja.

“Ja sam partizanovac, ali kažem svima, u savezu sam dve i po godine, ali da sam jednog sekunda osetio da neko nešto radi protiv Partizana, ni sekund se u tom savezu ne bih zadržao! Ni sekund! Naprotiv, ja vidim nešto sasvim drugo… Ja ne sedim u društvu u kojem neko nešto ružno priča o Partizanu, ustanem, odem... Ali, da dokazujem nekome da FSS ne radi protiv Partizana to je besmisleno”, kaže Bjeković za Žurnal.

Štaviše, tvrdi da je u vreme dok je on bio tehniko Partizana prema crno-belima bilo mnogo više nepravdi.

“Imali smo i u moje vreme problema, bilo je grešaka i sudijskih nepravdi... Da se vratim samo na derbi posle 5. oktobra kad smo svi iz Partizana dobili batine dole na terenu Marakane. Bilo je logično da se derbi registruje 3:0 za Partizan i da se Zvezdi oduzme minimum šest bodova, a ništa se od toga nije desilo – morali smo da igramo novu utakmicu i izgubili smo se je. Reagovali smo, naravno, ali smo se okrenuli sebi i gledali u svoje dvorište. Ako radiš dobro, praviš dobru selekciju, praviš dobar tim i imaš rezultate, ne može niko da te ruši. Imam pravo da pričam ovako, jer sam prošao kroz sve. Reagovali smo i mi, ali ne na ovaj način i ne posle svake utakmice... Ovo nije dobro za Partizan”.

I još malo o problemima sa kojima su se svojevremeno nosili crno-beli.

“Bilo je i tada teških trenutaka... Ali, gledali smo pre svega sebe. Bez obzira što zvezdaši sada pričaju da je Mirko Marjanović uradio ovo ili ono za Partizan, odgovorno tvrdim i garantujem da je pet puta više bilo nepravdi prema Partizanu tada, nego što je danas. Ali, bili smo organizovani, čvrsti, jaki, pravili smo dobar tim, rezultate, osvajali trofeje”.

Komentar na tvrdnje crno-belih da ih je sudija upropastio na gostovanju u Novom Sadu?

“Za to mogu da se hvataju samo ljudi koji s fudbalom nemaju veze i nikad ga nisu igrali. Gledamo li fudbal širom Evrope, sveta... Vidimo li kakav se fudbal igra, a hvatamo se da li je sviran faul... Nikad to nisam priznavao: imao sam loša suđenja, uđem u kancelariju posle utakmice u kojoj svi napadaju sudiju, a ja skačem i zabranjujem da niko ne sme da progovori o sudiji, prvo da kažemo kako smo igrali! Pođimo prvo od sebe: kad igram dobro pa mi se desi, čak ni tada... Nije ozbiljno da se ljudi koji vode klub hvataju za suđenje, a nije ni dobro”.

Za kraj, opet o optužbama iz Humske…

“Ja se ne osećam prozvanim jer to nema blage veze. Oomešali su lončiće. Ponavljam, kritikovao sam i savez i sudije, ali sam imao meru i kad ne osvojim titulu ne vadim se na savez i sudije, nikad to nisam želeo. Uvek sam gledao samo u svoje dvorište, nikad u tuđe. I to me je sve više inspirisalo da stvaramo rezultate”, rekao je Bjeković za Žurnal.