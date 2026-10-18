Bjelica došao i prebacio Erakovića na klupu, problemi ostali: Odbrana šuplja kao švajcarski sir (VIDEO)

Verovali su i veruju u Samsunu da Nenad Bjelica može da ih iščupa i da popravi stvari. Možda i hoće, mada prvi utisak nije obećavajući.

Premalo vremena imao je hrvatski trener da bilo šta promeni, tek je stigao u klub. Ali, ono što je danas video mu se zasigurno nije svidelo. Po dolasku je prebacio Strahinju Erakovića na klupu, istumbao je odbranu, ali su problermi ostali i Kasipaša je znala da ih iskoristi - 4:1 (2:1).