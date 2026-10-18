Bjelica došao i prebacio Erakovića na klupu, problemi ostali: Odbrana šuplja kao švajcarski sir (VIDEO)

Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 15:43

Kasimpaša počastila pokerom Samsun...

Verovali su i veruju u Samsunu da Nenad Bjelica može da ih iščupa i da popravi stvari. Možda i hoće, mada prvi utisak nije obećavajući.

Premalo vremena imao je hrvatski trener da bilo šta promeni, tek je stigao u klub. Ali, ono što je danas video mu se zasigurno nije svidelo. Po dolasku je prebacio Strahinju Erakovića na klupu, istumbao je odbranu, ali su problermi ostali i Kasipaša je znala da ih iskoristi - 4:1 (2:1).

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Samsunova odbrana je šuplja kao švajcarski sir. Druga je najgora u ligi, lošiju ima samo Ejup i upravo on drži 'fenjer'. Kasimpaša ga je počastila pokerom, a gost je mogao i više da strada...

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Za nešto vioše od jednog časa golman Okan Kočuk je tri puta vadio loptu iz mreže. Slabo šta je funkcionisalo u igri Samsuna,m naročito pozadi, pa je Nenad Bjelica pribegao promenama. Ubacio je Strahinju Erakovića, međutim, porozna poslednja linije još jednom je popustila.

Ne promeni li se nešto u narednim sedmicama, neće biti veliko iznenađenje ukoliko hrvatski strateg tokom zime zatraži od klupskog rukovodstva veliku rekonstrukciju. Do sada je dobio tek jednu utakmicu, osvojio tek četiri bora i po svemu sudeći očekuje ga grčevita borba za opstanak u Super ligi.

TURSKA, 8. KOLO

Petak

Čorum - Rize 2:1 (1:1)
/Under 38, Mukoko 80 - Laci 32/

Subota

Erzurum - Ejup 2:0 (1:0)
/Kardoso 19, Tozlu 47/

Amed - Konja 1:0 (0:0)
/Dijanj 86/

Genčlerbirligi - Galatasaraj 0:1 (0:0)
/Egribajat 88ag/

Fenerbahče - Alanja 3:0 (1:0)
/Lukaku 30, Akturkoglu 71, Murići 87/

Nedelja

Kasimpaša - Samsun 4:1 (2:1)
/Vink 26, Arus 31, 64, Benedičak 78 - Kolibali 45/

15.00: (2,85) Kodžaeli (3,30) Gectepe (2,35)

18.00: (1,67) Bašakšehir (3,80) Gazijantep (5,30)

Ponedeljak

19.00: (3,00) Trabzon (3,50) Bešiktaš (2,30)

*** kvote su podložne promenama

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Super ligSamsunsporNenad BjelicaStrahinja ErakovićKasimpaša
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