Bjelica došao i prebacio Erakovića na klupu, problemi ostali: Odbrana šuplja kao švajcarski sir (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 15:43
Kasimpaša počastila pokerom Samsun...
Verovali su i veruju u Samsunu da Nenad Bjelica može da ih iščupa i da popravi stvari. Možda i hoće, mada prvi utisak nije obećavajući.
Premalo vremena imao je hrvatski trener da bilo šta promeni, tek je stigao u klub. Ali, ono što je danas video mu se zasigurno nije svidelo. Po dolasku je prebacio Strahinju Erakovića na klupu, istumbao je odbranu, ali su problermi ostali i Kasipaša je znala da ih iskoristi - 4:1 (2:1).
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Samsunova odbrana je šuplja kao švajcarski sir. Druga je najgora u ligi, lošiju ima samo Ejup i upravo on drži 'fenjer'. Kasimpaša ga je počastila pokerom, a gost je mogao i više da strada...
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Za nešto vioše od jednog časa golman Okan Kočuk je tri puta vadio loptu iz mreže. Slabo šta je funkcionisalo u igri Samsuna,m naročito pozadi, pa je Nenad Bjelica pribegao promenama. Ubacio je Strahinju Erakovića, međutim, porozna poslednja linije još jednom je popustila.
Ne promeni li se nešto u narednim sedmicama, neće biti veliko iznenađenje ukoliko hrvatski strateg tokom zime zatraži od klupskog rukovodstva veliku rekonstrukciju. Do sada je dobio tek jednu utakmicu, osvojio tek četiri bora i po svemu sudeći očekuje ga grčevita borba za opstanak u Super ligi.
TURSKA, 8. KOLO
Petak
Čorum - Rize 2:1 (1:1)
/Under 38, Mukoko 80 - Laci 32/
Subota
Erzurum - Ejup 2:0 (1:0)
/Kardoso 19, Tozlu 47/
Amed - Konja 1:0 (0:0)
/Dijanj 86/
Genčlerbirligi - Galatasaraj 0:1 (0:0)
/Egribajat 88ag/
Fenerbahče - Alanja 3:0 (1:0)
/Lukaku 30, Akturkoglu 71, Murići 87/
Nedelja
Kasimpaša - Samsun 4:1 (2:1)
/Vink 26, Arus 31, 64, Benedičak 78 - Kolibali 45/
15.00: (2,85) Kodžaeli (3,30) Gectepe (2,35)
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Ponedeljak
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