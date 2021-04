Bitka za šampionsku titulu u Hrvatskom prvenstvu dostigla je stepen ključanja, mada je drugoplasirani Osijek sa dva remija u derbijima Dinamom i Rijekom, značajno umanjio šanse da na kraju podigne istorijski trofej.

Prašinu je poslednjih dana podigao objavljeni video posle utakmice između Rijeke i Osijeka, na kojem se jasno čuju psovke trenera gostiju Nenada Bjelice na račun domaćina i njegovog "prisnog" odnosa za prvakom Hrvatske.

Nekadašnji strateg upravo Modrih, smatra da monopol koji Dinamo ima u tamošnjem fudbalu ne postoji nigde drugde u Evropi, kao i da tek sad razume poruke koje mu je tada upućivao Zdravko Mamić.

"I sad kad se setim pitanja Zdravka Mamića, jedno sto puta ponovljenog pitanja: "Nenade, je li ti nešto treba?" Ja kažem, ne treba mi ništa. "Pa ljubavi pa je l' ti treba nešto?". Kažem: "ne treba mi Zdravko ništa, sve je pod kontrolom, vidiš da je 20 bodova prednosti". Sad razumem poruku tog pitanja. Tada mi nije ništa trebalo. Sad vidim šta se radi i kako se radi. Mogu reći da nisam ni u jednom trenutku demantovao ništa što sam rekao. Stojim iza svake reči, žao mi je zbog psovki. Psovke se govore u afektu. I danas na treningu igrač promaši šansu pa opsuje, to su neke normalne stvari. Ali dobro, ako je najveći problem hrvatskog fudbala to što Bjelica psuje, onda to sad zna celi hrvatski fudbal, pa mi je sad malo lakše. Bjelica je napravio par dobrih stvari u hrvatskom fudbalu, možda bi se o tome moglo pričati", poručio je na prilično emotivnoj konferenciji za medije Bjelica.

Strateg Osijeka kaže da je otvoreno razgovarao sa predsedniko Rijeke i nekadašnjim saradnikom Damirom Miškovićem.

"Stojim iza svake riječi, razgovarao sam s tome s gospodinom Damirom Miškovićem u utorak, izrazio mu svoju frustriranost i svoje nezadovoljstvo s nekim stvarima koje su se događale poslednja četiri meseca. Sadržaj razgovora ostaje između dva muškarca koja su sjajno surađivala u prošlosti, sve dok nismo postali konkurentni i bolji. Sve što sam mu rekao, rekao sam u lice, ne preko novina, ne tražeći medijske skandale. Ružno da iz njihovih redova mene cinkare, jer ako se cinkari zna se ko će izvući deblji kraj", dodao je Bjelica.

Nekadašnji trener Austrije, Specije i Leha poručio je da se on nikada nije bavio nečasnim radnjama i potom se dodatakao "spornih radnji".

"Šta te ne ubije, to te ojača. Na udarce sam navikao. Nije to meni nikakva novost. Da sam na sedmom mestu verovatno me niko ne bi napadao. Nezavisan sam, mogu svakome da kažem sve. Čist sam kao suza. Ne bavim se muljanjima, manipulacijama, kombinacijama. Ili pošteno ili nikako. Plan mi je da odradim ugovor s Osijekom još dve godine i naravno da se nadam da ćemo u tom periodu da osvojimo neku titulu. Radimo na tome, radićemo na uspostavljanju boljih odnosa u hrvatskom fudbalu, da HNL bude što regularniji. Kad govorim to, ne mislim na suđenje, ali ćemo voditi računa o tome i dati predloge. Ako mogu zagrebačkim klubovima suditi sudije iz okoline Zagreba, onda treba i da Osijeku mogu svirati sudije iz Đakova i okoline. Igrate kod Gorice, sudi vam sudija iz Zagreba. Igrate u Osijeku i ne može da vam sudi sudac iz Donjeg Miholjca. To što imamo ovdje u Hrvatskoj, to nigdje ne postoji, takav monopol jednog kluba".

Ipak, i sam Bjelica je radio dve godine na Maksimiru, ali poručuje da je tada bilo znatno drugačije.

"Reći ćete mi bio si u tom klubu. U prvoj sezoni nismo imali nijednog igrača na pozajmici. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba, jedino u Lokomotivi dva igrača. Apsolutno sve regularno. U prvoj sezoni nismo imali nijednog igrača na pozajmici, a osvojili smo prvenstvo s 25 bodova prednosti ispred drugog i 30 bodova prednosti ispred trećeg. Znači nijedan pozajmljen igrač. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba, samo u Lokomotivi dva igrača. Sada imamo slučajeve da pojedini hrvatski klubovi imaju četiri pozajmljena igrača iz Dinama. Prvenstvo je bilo regularno tamo do nove godine, a onda su krenuli transferi, razmene, pozajmice, počele da se događaju čudne stvari izvan terena o kojima ne želim da pričam. Ali možda će doći trenutak da nešto kažem. Ne kao alibi, mi smo već ostvarili uspeh i napravili što smo hteli, nego jednostavno da se zna ko je ko u hrvatskom fudbalu i kako stvari funkcionišu. Kad bih rekao sve što znam i što bih mogao reći, ne bi bilo svima baš ugodno", poručio je Bjelica.

DINAMO: LAKI JE MALO NERVOZAN

Dinamo nije imao zvaničnu reakciju na konferenciju za medije Nemanje Bjelice, već je samo na zvaničnom Fejsbuk profilu okačen kratak insert iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug" i čuvena ijava Pavla Vuisića "Laki je malo nervozan". Iznad videa upoređen je učinak dva tima u dosadašnjem toku sezone.

Kratkav odgovor imao je Zdravko Mamić, koji je na Fejsbuku okačio video u kojem Bjelica hvali njegov rad u Dinamu, a poruka mu je bila definicija ljubomore.

"Ljubomora je osećaj koji je obično posledica negativnih misli i osećaja nesigurnosti, straha od teskobe, te precenjivanja vlastitih mogućnosti podstaknutih očekivanjem gubitka nečega do čega je nekome stalo, kao što su emocionalna veza, prijateljstvo, novac ili (najčešće) ljubav", objavio je Mamić.

Do kraja prvenstvene trke u Hrvatskoj ostalo je još pet prvenstvenih kola, a Modri imaju četiri boda više i utakmicu manje od Osijeka.