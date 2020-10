Većini klubova koji uđu u Premijer ligu osnovni cilj u toj prvoj sezoni bude opstanak u elitnom rangu, ali to nije slučaj i sa Lidsom. Sastav sa Eland Rouda je vrlo ambiciozno krenuo od starta i nakon četiri odigrane utakmice svima stavio do znanja da se neće lako odreći bodova. To je na svojoj koži osetio i Mančester Siti, koji je osvojio samo na ovom gostovanju, pa već sada ozbiljno zaostaje za vodećim ekipama - 1:1 (0:1).

Građani su bili bolji rival na ovom meču, poveli su i na vreme preko Sterlinga u 16. minutu, ali je i sam brzi napadač bio jedan od glavnih krivaca što ekipa Đozepa Gvardiole nije u nastavku utakmice nije uspela da reši pitanje pobednika. Mančester je za promašaje kažnjen u 59. minutu, kad je Rodrigo postavio konačan rezultat utakmice. Bivši napadač Valensije je u idealnom trenutku stigao do prvenca u novom klubu i to samo tri minuta nakon što je ušao u igru. Prethodno je nakon njegovog udarca iznuđen korner za domaćina, a potom je posle kornera lopta pala bukvalno ispred njega, pa mu nije bilo teško da zatrese Edersonovu mrežu.

Siti je imao više izglednih prilika, a u finišu meča su odlične situacije imali Bernardo Silva i Rahim Sterling, međuitim, i Lids ima za čim da žali. Pre izjednačenja Edersonovom golu su pretili Dalas i Ajling, a potom su pshološku prednost domaćina mogli da iskoriste Rodrigo i Bamford. Ipak, nema sumnje da su izabranici Marsela Bjelse, pa i sam argentinski strateg, prezadovoljni ostvarenim na ovoj utakmici.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Čelsi - Kristal Palas 4:0 (0:0)

/Čilvel 50, Zuma 66, Žoržinjo 78 penal, 82 penal/

Everton - Brajton 4:2 (2:1)

/Kalvert Luin 16, Mina 45+2, Rodrigez 52, 70 - Mopej 41, Bisuma 90+2/

Lids - Mančester Siti 1:1 (0:1)

/Rodrigo 59 - Sterling 17/

21.00: (2,55) Njukasl (3,10) Barnli (2,90)

Nedelja

13.00: (1,70) Lester (3,70) Vest Hem (5,10)

13.00: (1,82) Sautempton (3,60) VBA (4,40)

15.00: (1,55) Arsenal (4,00) Šefild Junajted (6,25)

15.00: (1,50) Vulverhempton (4,00) Fulam (7,25)

17.30: (2,00) Mančester Junajted (3,45) Čelsi (3,80)

20.15: (7,50) Aston Vila (4,60) Liverpul (1,43)

***kvote su podložne promenama