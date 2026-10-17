Blagojević tri minuta pre kraja uplovio u luku spasa

Igralo se tvrdo, kao po tradiciji kada se sastaju ovaj Dinamo i Akron. Ovo je peti put uzastopno da su viđena najviše dva gola, a četvrti put od tih pet mečeva da je rezultat na kraju bio 1:1.

Od balkanske kolonije u Akronovom dresu utakmicu je počeo Slobodan Tedić u špicu, a iza njega Kristijan Bistrović i Stefan Lončar, dok je Milutin Vidosavljević kasnije ušao u igru.

Prvo poluvreme je bilo tanko po sadržaju, Blagojevićev sastav je držao loptu, imao veći posed, ali nije zabeležena nijedna velika prilika za gol. Dinamo je bio nešto bolji rival u nastavku, a poveo je u 72. minutu preko Hoseinadžada. I kada je mirisalo da će sva tri boda ostati u rukama tima iz Mahačkale, Tedić je upisao asistenciju, a Fernandez gol u 87. minutu za konačnih 1:1.

Ali, ovaj bod nije doneo neki skok na tabeli Akronu, stoji i dalje u zoni baraža...

RUSIJA 1, 11. KOLO

Subota

Krilja Sovjetov - Fakel 1:2 (1:1)

/Kramarić 25 - Sampajo 17, Bardačev 67/

Dinamo Mahačkala - Akron 1:1 (0:0)

/Hoseinadžad 72 - Fernandez 87/

18.30: (3,25) Lokomotiva (3,25) Krasnodar (2,10)

Nedelja

13.00: (1,35) Zenit (5,00) Ahmat (9,00) MOZZART RELAX

15.15: (2,25) Dinamo Moskva (3,50) CSKA Moskva (3,10)

17.45: (1,42) Spartak Moskva (4,50) Rubin (7,75)

20.00: (2,15) Baltika (3,30) Rostov (3,50)

Ponedejak

18.30: (3,00) Rodina (3,40) Orenburg (2,35)

*** kvote su podložne promenama