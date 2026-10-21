Blokbaster u Minhenu: Dve filozofije – na gol više ili makijavelistički Artetin pristup

Arteta se i ove sezone suočava sa kritikama na račun načina igre.

“Analiziramo timove u Engleskoj. Svi imamo listu stvari jer nismo savršeni. Svi još uvek moramo da se poboljšamo. Postižemo toliko golova, imamo veći posed lopte, više šuteva, različiti igrači učestvuju, ali nemamo golove iz prekida. Priča je potpuno drugačija nego prošle sezone. Pričali ili ne, većina uživa u načinu na koji smo igrali i načinu na koji dominiramo ove sezone", udara kontru kritičarima Arteta.

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

Sudar velikana, dve koncepcije fudbala: jedna kako dati gol, druga kako ga ne primiti.

Engleski mediji bave se izdanjem Arsenala. Upada u oko da tim koji je mnogo golova davao iz prekida, ove sezone nijednom nije zatresao mrežu iz slobodnih udaraca, kornera, ne računajući penale. Prošle sezone čak 25 pogodaka za tim Mikela Artete iz prekida. To je ubedljivo najviše u Premijer ligi. Ove sezone, uz Arsenal, samo Liverpul, Junajted i Notingem Forest nisu dali gol u tom segmentu igre.

Mnogi smatraju da se Arteta u Notingemu u nedelju spremao za tešku artiljeriju Bajerna sa Harijem Kejnom, raspucanim Englezom, u napadu bavarskog velikana.

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Problem za Bajern je što zbog suspenzije neće biti lucidnog Francuza Majkla Olisea, pa bi u vatru od starta moglo nemačko čudo od deteta Lenart Karl. U tim se posle povrede vraća veteran na golu Manuel Nojer, dok je pod znakom pitanja vezista Jozua Kimih. Van stroja je i dalje Džamal Musijala.

I trener Kompani je bio bolestan pred ovaj meč, mučio se sa virusom, ali se očekuje da sedi na klupi na Alijanc areni. Nije Belgijanca bilo na konferenciji za novinare ni na poslednjem treningu svog tima.

Hari Kejn je čak 22 puta igrao protiv Arsenala, kluba za koji navija, a dao mu je 15 golova, ali post na poslednje dve utakmice. Gosti u Bavarsku dolaze bez Pjera Inkapijea, Hristosa Colisa i Vilijama Salibe, ali se oporavio Španac Martin Subimendi.

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX

Ovaj meč biće zanimljiv i po tome što su Vensan Kompani i Mikel Arteta tri godine sarađivali u Sitiju. Belgijanac je bio kapiten Građana, dok je Bask bio pomoćnik Pepa Gvardiole.

Ovi timovi su igrali i prošle sezone u Ligi šampiona u Londonu. Arsenal je pobedio sa 3:1. Pre dve i po godine Bajern je za gol eliminisao Tobdžije u četvrtfinalu Lige šampiona.

BAJERN (4-2-3-1): Nojer – Lajmer, Upamekano, Ta, Dejvis – Pavlović, Bišof – Salibari, Karl, Dijaz – Kejn.

ARSENAL (4-2-3-1): Raja – Timber, Konsa, Gabriel, Kalafjori – Rajs, Luis-Skeli – Edegor, Saka, Madueke – Haverc

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama