Bo Svenson: Zvezda je bila bolja, naša igra za kritiku

Danci sada imaju sve u svojim rukama i pokušaće da pojure plasman među osam najboljih u ligaškom delu takmičenja, dok je ekipa Alberta Rijere prilično daleko od tog cilja.

"Pre svega, zadovoljan sam sa jednom bodom, Zvezda je bila bolji tim, nama nije tako dobro išlo. Zadovoljan sam što smo uspeli da se oporavimo, imamo četiri boda što je odlično za nas. Performans je mogao da bude bolji, ali ovo je u redu za nas", rekao je Svenson.

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Kopenhagen je ostavio bolji utisak protiv Brage nego veceras.

"To su dva potpuno drugačija meča, kod kuće i u gostima, bili smo dinamičniji protiv Brage. Danas smo izgubili dosta drugih lopti, protiv Brage smo bili intenzivni, danas je bilo drugačije. Sama utakmica je išla u korist Crvene zvezde, moramo da kritikujemo naš performans večeras. Bilo je bolje protiv Brage, ali osvojili smo bod večeras", dodao je Svenson.