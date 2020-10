Ričmond Boaći po svemu sudeći ulazi u tri poslednja meseca boravka u Beogradu. Naime, napadač iz Gane će se prema informacijama MOZZART Sporta naći na spisku licenciranih igrača za Ligu Evrope, jer na adresu Crvene zvezde ovog leta nije stigla nikakva konkretna ponuda za 27-godišnjeg fudbalera.

Crveno-beli su naravno bili raspoloženi za prodaju, pošto je Boaćijeva karijera ozbiljno uzdrmama čestim povredama zbog kojih on i ne liči na igrača iz prvog mandata u Ljutice Bogdana. Uostalom, zbog toga je ove sezone odigrao samo 77 minuta, sve u Superligi.

Suštinski to znači da će jedan od nosilaca igre iz istorijske sezone 2017/2018 – tad se Zvezda vratila u Evropu, a Boaćijevi golovi su presudili Sparti i Kelnu, te doprineli eliminaciji Krasnodara – u januaru ostati bez ugovora, jer je sasvim jasno da mu šampion Srbije neće ponuditi nastavak saradnje.

Takva odluka bi zaista predstavljala bespotreban luksus Zvezde, koja trenutno Boaćiju plaća 40.000 evra mesečno, dok on i dalje prihoduje i 100.000 evra od Đengsua. Kinezi su ga uostalom i pustili nazad u Beograd samo da bi se bar ratosiljali dela troška, ali decembra ove sezone prestaje i njihova obaveza prema Boaćiju. Zvezda dakle ima opciju da automatski produži saradnju na godinu dana, ali bi se time obavezala da mu ona sama ubuduće isplaćuje 100.000 evra mesečno. Što bi imalo smisla da ima spremnu ponudu da ga odmah proda.

Takva ipak ne postoji, pa je izvesno da će Boaći biti tu do januara i da će onda otići bez obeštećenja. Postoji naravno još mala šansa da će ga uzeti neki klub iz zemalja u kojima prelazni rok još traje, ali ako do sada nije bilo ponuda, a pristala bi Zvezda i na one simbolične, teško da će sada i stići.