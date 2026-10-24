Bode Glimt pritisnuo dugme za samouništenje: Miriše na gubitak titule i već viđen scenario

Miriše na gubitak još jedne titule i već viđen scenario. Sasvim sigurno da nikome u Bode Glimtu neće biti drago ako im se dogodi ono što je pre nešto više od godinu dana, ali neće očajavati, niti će nešto u sistemu rada menjati. Apsolutno su sva očekivanja premašena, a i u Norveškoj se generalno na sportske neuspehe i(li) poraze ne gleda tako dramatično kao na Balkanu i ostalim južnijim krajevima Starog kontinenta.

Ipak, bude li Bode Glimt drugu sezonu zaredom završio kao drugi zbog brljotine protiv Volarenge, nema sumnje da će u klubu krenuti da češljaju i preispituju zašto do toga dolazi. Sve kako bi taj „kvar“ otklonili.

Bode Glimt je danas pritisnuo dugme za samouništenje, opet će on biti isključivi krivac ukoliko Viking dođe do nove titule, odnosno ukoliko je odbrani. Minule sezone imao je prednost u trenutku kada je došlo do poraza od Volarenge, a sada su dva tima bila poravnata. Ali, branilac krune ima utakmicu manje i pobedi li Tromze – steći će prednost.

Lukas Haren bio je taj koji je spotakao Bode Glimt na njegovoj Aspmiri, stadionu na kome se mnoga velika imena svetskog fudbala nisu najbolje snašla. Može biti da će on biti osoba koja je odlučila prvaka Norveške, jer do kraja prvenstva ostalo je još šest kola.