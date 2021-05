Partizan na stadion Rajko Mitić (sreda, 19.00) dolazi po tvrofej, onaj koji je najčešće osvajao u poslednjih pet godina. Crno-belima će to biti sedmo uzastopno finale Kupa Srbije, a prošle sezone Vojvodina je uspela da im prekine niz od četiri uzastopna slavlja.

U Humskoj veruju da je ovo idealan trenutak da se trofej vrati, kako kažu, tamo gde pripada. Sa tim se slažu i legendarni igrači i bivši treneri crno-belih

"Svaki trofej je bitan. Sigurno je da, ako me neko pita da poredim da li bih želeo prvenstvo ili Kup, uvek prvenstvo, ali i trofej Kupa ima značaj. Nisam znao da smo igrali sedam uzastopnih finala, da smo osvojili četiri. Ovo je sedmo finale, nadam se da ćemo uzeti taj peti trofej. Svi želimo da Partizan ovu sezonu okonča trofejem jer smo prošle godine u finalu izgubili protiv Vojvodine. Nadamo se da će nam se vratiti. Neće biti lako, igramo protiv večitog rivala na njihovom terenu, ali ja pamtim da je moj poslednji trofej bio trofej Kupa koji smo osvojili baš tamo, golom Ostojića za 1:0", kaže Saša Ilić.

Sjajni napadač Fjorentine Dušan Vlahović bio je stelac u finalu protiv Javora (2:0) u Gornjem Milanovcu 2016. godine.

"Sigurno da je meni kao detetu Partizana uvek bilo malo specifičnije igrati utakmice za Partizan, sve utakmice generalno, pogotovo finala. Uvek mi je to bilo veliko uzbuđenje, velika čast i veliki ponos što uopšte mogu da budem deo ekipe koja će se boriti za trofej i probati da ispiše stranice klupske istorije. Bio sam jako srećan, na kraju smo uspeli da pobedimo i da donesemo prvi Kup od ta četiri u nizu u Humsku. Naravno da se sećam svih akcija sa te utakmice i gola Mareta Jovanovića, kao i mog gola. Ušao sam jako mlad, postigao sam pogodak i na kraju smo se, na naše zadovoljstvo, svi radovali’", ističe Dušan Vlahović.

Važnu ulogu u toj ekipi imao je i Darko Brašanac.

"Te godine Kup smo igrali izuzetno dobro, stigli u finale gde je trebalo da napravimo taj poslednji korak. Bio je veliki pritisak, tenzija, kao i pred svaku utakmicu Partizana, ali finale donese još neku dodatnu odgovornost i prema sebi, prema navijačima i prema klubu. Zbog toga je bilo izuzetno važno da tu utakmicu odigamo kako treba i uzmemo trofej. Uspeli smo i drago mi je što smo tu godinu završili makar sa jednim trofejem. Imali smo dobru ekipu, bili smo sigurni u svoje kvalitete. Bio je tu Saša Ilić, Vulićević, Everton, Marko Jovanović koji je postigao prvi gol, Dušan Vlahović i ostali momci… Imali smo dobar kvalitet, bili sigurni u pobedu i izuzetno mi je drago što smo na kraju uspeli da ostvarimo taj cilj", rekao je Darko Brašanac.

Treće uzastopno finale crno-beli su odigrali 27. maja 2017. godine na stadionu Partizana. Izabranici Marka Nikolića pobedili su ekipu Crvene zvezde rezultatom 1:0 pogotkom Nikole Milenkovića u 41. minutu i tako osvojili duplu krunu.

"Mnogo puta sam govorio o tome, to je, bez premca, daleko najlepši period u mojoj dosadašnjoj karijeri. Uvek se naježim kada se setim te godine, otvorenog autobusa, slavlja na stadionu, pa na ulicama Beograda sa hiljadama navijača i uopšte svega što je činilo tu sezonu. Naravno da je bila specifična priprema te utakmice, s obzirom na to da je bilo četiri dana između poslednjeg kola i finala Kupa, a imali smo i to veliko slavlje svi zajedno, jedno veliko emotivno pražnjenje. Tada je nastao i čuveni video sa članovima naših porodica, za koji su odgovorni ili zaslužni Radoje i Andrija Delibašić. Sve u svemu, prvih 15-20 minuta se nismo najbolje snašli, posle toga smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu i krunisali tu sezonu osvajanjem duple krune. Želim da se takvi neki uspesi ponove Partizanu u skorijoj budućnosti. Za mene nema dileme, Partizan mora da pobedi u finalu. Naravno, to je mala šala, ali ja i prognoziram i verujem i navijam. Pošto sam u Beogradu, ispratiću utakmicu. Želim puno sreće Saši i momcima, da donesu na kraju ove godine, ove čudne KOVID sezone, radost svim navijačima Partizana", rekao je Marko Nikolić.

Najlepše želje ima i štoper Fjorentine Nikola Milenković.

"Ovaj današnji Partizan mi se jako dopada, ne zbog toga što mi je Saša drug i što smo u kontaktu, ovo pričam isključivo kao struka. Vidi se trenerska ruka, vidi se jasna ideja trenera, vidi se disciplina u igri, sve ono što neko ko posmatra na takav način može da vidi. Meni se sve to zajedno jako dopada. Naravno da nije laka situacija, pogotovo njemu nije lako u ovom trenutku na toj poziciji na kojoj se nalazi, ali Partizan je Partizan. Partizan je uvek veliki i naći će način da se vrati na staze uspeha. Ima pravog čoveka, na pravom mestu za tu situaciju. Želeo bih da pozdravim sve navijače Partizana. Nešto više od godinu dana pre finala Kupa,Ivan Tomić me je prekomandovao u prvi tim, dao mi je šansu, verovao je snažno u mene. Mnogo toga sam naučio od njega, beskrajno sam mu zahvalan na tome i svemu što je uradio za mene. Imao sam i tu sreću da igram u paru sa jednim velikim čovekom, Bojanom Ostojićem, koji mi je pomagao beskrajno mnogo kada su bile teške situacije i davao mi dosta saveta, tako da moram da uputim reči zahvalnosti i njemu. Što se tiče finala Kupa 2017. godine, mislim da su u taj jedan trenutak, kada sam postigao pogodak stali svi moji snovi i sve ono što sam zamišljao kao mali kada sam počinjao da igram fudbal i prolazio školu Partizana. Svi moji snovi su sumirani u tom jednom trenutku, pogodak protiv Crvene zvezde u finalu Kupa, osvajanje duple krune. Da sam zamišljao bolji splet događaja, ne bih zamislio bolje. Sve se mnogo brzo izdešavalo što se tiče moje karijere u Partizanu, jer za godinu i po dana sam uspeo da igram standardno i osvojim duplu krunu. Za tu 2017. godinu me vežu samo najlepše uspomene, kako mene, tako i sve navijače Partizana", kaže Nikola Milenković.

I sledeće sezone Partizan je pod vođstvom šefa stručnog štaba Miroslava Đukića došao do finala. Treći uzastopni trofej Kupa, ovoga puta protiv Mladosti iz Lučana došao je pobedom od 2:1, a strelci su bili Marko Janković u 31. i Saša Zdjelar u 61. minutu.

"Mislim da je to bila vrhunska sezona, iako mislim da se mnogi neće složiti. Osvojili smo Kup, prezimeli u Evropi, ali u Partizanu se drugo mesto u ligi ne smatra uspehom. Međutim, mislim da je bila dobra sezona. Imali smo dosta poteškoća, nismo imali mir koji je potreban da bi se ostvarili dobri rezultati. Milsim da smo ostvarili dobar uspeh i zaista sam prezadovoljan ekipom. Sale (Aleksandar Stanojević, prim.aut) i ja smo radili zajedno godinu dana. Radi se o jednom velikom profesionalcu i veoma mi je drago zbog uspeha koje niže. Uspeo je da stvori Partizan koji liči na njega. Jedna agresivna ekipa, igra timski, borbeno, brz kontranapad, mislim da su mu to glavne karakteristike. Želim mu sve najbolje u finalu protiv Zvezde. Mislim da će to biti izjednačena utakmica, teška, tvrda, u kojoj će odlučivati mali detalji. Mislim da Partizan može do titule jer ima zaista dobru ekipu i nalazi se u dobrom momentu", kaže Miroslav Đukić.

ZDJELAR: DA PEHAR S MARAKANE PONOVO VRATIMO U NAŠU KUĆU!

Posebne emocije prema tom trofeju gaji i aktuelni prvotimac Parnog valjka Saša Zdjelar.

"Poslednji dan prelaznog roka dolazim u svoj klub u koji sam toliko želeo da dođem i na kraju te godine se sve završilo onako kako sam želeo. Da sam zamišljao, ne bi moglo da bude bolje. U tom finalu je prvi gol postigao Marko Janković, a drugi gol sam postigao ja. Utakmica je bila jako teška zato što smo igrali u Surdulici, uslovi za igru nisu bili baš najbolji. Počeli smo loše utakmicu, gubili sa 1:0 i Marko je dao izvanredan pogodak iz slobodnog udarca, a ja sam imao tu sreću da postignem pogodak iz kornera u drugom poluvremenu i da zasluženo osvojimo Kup i slavimo do Beograda. Za svaku utakmicu se posebno pripremamo i svaka je posebno bitna. Sigurno da je derbi neko novo iskustvo, nova utakmica. Iz svog iskustva iz derbija, uvek jedan od detalja odluči, tako će biti i ovaj put. Utakmica mnogo toga donosi i mi smo toga svesni. Pripremamo se kao i za svaku utakmicu i daćemo sve od sebe da, kao i prošli put, sa njihovog stadiona pehar donesemo u našu kuću", poručuje Saša Zdjelar", kaže Saša Zdjelar.

Bojan Ostojić je naredne sezone doneo prvi trofej Savu Miloševiću, kao i četvrti uzastopni pehar, pobedom nad Crvenom zvezdom na Marakani.

"Ta utakmica je posebna za sve nas, posebno za mene i navijače Partizana, kao što je bila i za Sašu Ilića, jer je bila poslednja u dresu Partizana. Svima nam je bilo drago zbog osvajanja Kupa, a mogu da kažem da je meni bilo najdraže što sam ja bio strelac na utakmici. Nije trebalo da se nalazim na tom mestu u tom trenutku kad sam postigao pogodak, ali ispostavilo se da sam otišao u pravom trenutku. Imao sam neki osećaj i utakmica se završila u našu korist. Prva dva prekida trebalo je da budem na centru kao obezbeđenje, ali posle prvog prekida sam Slobodanu Uroševiću rekao da se vrati nazad, da idem ja. Otišao sam na skok na centaršut Dače Pantića, poslao loptu i ona je otišla na pravo mesto", rekao je Bojan Ostojić.

Pobednički niz prekinut je 24. juna 2020. godine na stadionu Čair u Nišu. Miloševićeva ekipa nije uspela da dođe do pobede protiv ekipe Vojvodine nakon penal serije.

"Moja poslednja utakmica je bilo to finale Kupa prošle godine, koje smo nesrećno izgubili posle penala. Ostao je veliki žal što se nisam oprostio osvajanjem trofa, ali šta je, tu je. Mislim da momci sada imaju kvalitet, da imaju velike šanse da osvoje Kup, odnosno da ga vrate. Verujem da će to uraditi, imaju jako dobar tim, jako dobro igraju što su i pokazali. Vezali su 17 pobeda za redom, tako da kvalitet imaju. Videćemo i navijaćemo, naravno", istakao je Strahinja Pavlović.