Jedan od igrača koji će 1. januara postati slobodni u izboru nove sredine je Bojan Krkić. Španski napadač srpskog porekla je trenutno član MLS ligaša Montreala sa kojim mu ističe ugovor, a već je poznato da saradnja neće biti obnovljena.

Krkić će kao slobodan igrač moći da potpiše za neki drugi klub, a mogao bi da ispiše istoriju.

Barselonin đak želi da se vrati u Evropu, a najviše bi voleo da zaigra u nekom od klubova iz francuskog šampionata. Prema pisanju francuskih medija, ta opcija je vrlo moguća.

Krkić je preko posrednika ponuđen Sent Etjenu koji traži napadača i ne odbacuje ovu ideju unapred. Iako su Zeleni prvo želeli da dovedu Islama Slimanija koji ne igra u Lesteru, njegova visoka plata je nepremostiva prepreka i sada razmišljaju i o Krkiću.

Zašto Krkić baš toliko želi u Francusku? Zbog jedne vrste podviga...

Ako zaigra u Francuskoj postaće tek treći igrač u istoriji fudbala koji je igrao u svim najjačim ligama „petice“: engleskoj Premijer ligi, španskoj Primeri, italijanskoj Seriji A, nemačkoj Bundesligi i francuskoj Ligi 1.

Do sada je to samo dvojici fudbalera uspelo. Prvi je bio legendarni rumunski napadač Florin Radučoju. On je tokom karijere igrao u Italiji za Bari, Veronu, Milan i Brešu, u Španiji za Espanjol, u Engleskoj za Vest Hem, u Nemačkoj za Štutugart i u Francuskoj za Monako. Drugi je danski vezista Kristijan Poulsen. U Engleskoj je igrao za Liverpul, u Italiji za Juventus, u Španiji za Sevilju, u Nemačkoj za Šalke i u Francuskoj za Evijan.

Krkić je sada na pragu da se pridruži dvojici rekordera. Karijeru je počeo u Barseloni, potom igrao za Romu, Milan, vratio se u Barselonu, pa nastavio u Ajaksu, Stouku, Majncu, Alavesu i na kraju u Montrealu. Prelaskom u Sent Etjen bi kompletirao staž u „ligama petice“. Plus bi u biografiji imao i Holandiju kao jednu od najjačih liga van ’liga petice’.

Pored pomenute trojice, još nekolicina igrača je igrala u četiri od pet najjačih liga Evrope. U četiri najjače lige (bez Francuske) su igrali George Popesku, Jon Dal Tomason, Maniš, Abel Šavijer, Pjer Vome, Obafemi Martins, Viktor Obina, Eduardo Vargas, Pepe Reina i Kevin Prins Boateng. A u četiri od pet najjačih liga računajući i Francusku su igrali Rigobert Song, Zlatan Ibrahimović, Stevan Jovetić...