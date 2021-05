Nakon dve nedelje pauze zbog širenja korona virusa, argentinski Liga kup nastavlja se mečevima polufinala. Nakon što je ispunila jedan cilj, plasman u nokaut fazu Kopa Libertadoresa, aktuelni branilac titule, Boka Juniors, pokušaće da ostvari i drugi - da odbrani trofej i po treći uzastopni put postane prvak Argentine (zbog korone se umesto klasičnog prvenstva igra Liga kup od prošle godine).

Međutim, tu zamisao neće biti lako ostvariti. Đenovljane u polufinalu očekuje Rasing (20.00). Tim iz Aveljanede je takođe obezbedio prolaz u nokaut fazu Kopa Libertadoresa i to na vrlo ubedljiv način. Ostao je neporažen na svakoj od šest utakmica i završio na liderskoj poziciji. Pride je na poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima, poslednje četiri u grupi, te dve u Liga kupu, uspeo da sačuva mrežu.

20.00: (3,80) Rasing (3,05) Boka Juniors (2,05)

Argentinski mediji nemaju dilemu, trener Rasinga Huan Antonio Pici već zna sastav za večerašnji meč, pošto je na prethodna tri treninga isprobavao isti tim. Gabrijela Arijasa i Euhenija Menu, koji su dobili poziv da se pridruže reprezentaciji Čilea za predstojeće mečeve kvalifikacija, odmeniće Gaston Gomez i Lukas Orban, mesto suspendovanog Maurisija Martineza priliku će dobiti Anibal Moreno, dok je Hulijan Lopez zbog simptoma korona virusa u izolaciji.

Kako se u drugom finalu sastaju Independijente i Kolon, predsednik Rasinga Viktor Blanko se nada derbiju Aveljanede u finalu.

"Sanjam Rasing i Independijente u finaluč. Malo po malo, moramo da damo prioritet našem klasiku. U Argentini ih nema mnogo, stalno pričamo o Boki i Riveru. Malo je gradova koji mogu priuštiti da imaju dva velikana poput Rasinga i Independijentea. Moramo naglasiti značaj Rivera i Boke, ali moramo da ojačamo se. Moramo da iskoristimo potencijal naših klasika", istakao je Blanko.

Boka je do polufinala stigla posle pobede nad najvećim rivalom Riverom posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. Agustin Rosi je zablistao u penal seriji, skinuo je dva udarca sa bele tačke Riverovim igračima i večeras bi ponovo trebalo da se nađe među stativama. Najviše zahvaljujući upravo statistici sa penala, pošto je do sada u karijeri odbranio 11 od 21. Na isti način je protiv Veleza i Rasing stigao do polufinala, ali ako je suditi na osnovu tradicije sa Bokom, teško da ćemo penale gledati i večeras, jer samo dva od poslednjih deset međusobnih susreta večerašnjih rivala završeno je bez pobednika. Boka je slavila tri puta, Rasing pet.

LIGA KUP ARGENTINE - POLUFINALE

Ponedeljak

23.55: (3,05) Kolon (2,85) Independijente (2,50)