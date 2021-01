Sada je još jasnije. Kletva izgleda postoji i preti da postane trend. Kada River Plejt izbaci Boku u Libertadoresu ili Sudamerikani, naredne sezone ispada u istoj rundi. Iako ekipu Marsela Galjarda za nedelju dana čeka revanš na Palestra Italiji, teško je verovati da će imati snage da osvoji fudbalsku tvrđavu u Sao Paulu tako ubedljivo kao što je Verdao pokorio Riverov privremeni stadion Oslobodilaca Amerike – 3:0.

Jer Palmeiras nije Horhe Vilsterman, tim koji je 2017. u četvrtfinalu južnoameričke Lige šampiona pobedio velikana iz Buenos Ajresa 3:0, a zatim popio osam komada na Monumentalu. Ni okolnosti neće biti iste, jer Riveru sledi put na Palestra Italiju gde je Verdao na pet utakmica Libertadoresa ove sezone ostvario maksimalan učinak uz gol razliku 21:1!

Pale su neke decenijske tradicije iako je River furiozno otvorio utakmicu, sa stavom kao gostima želi da priredi Blickrig i napuni im mrežu već u prvom poluvremenu. Umesto toga River je primio tri gola kao domaćin u Libertadoresu prvi put od 2005. godine (poraz od Sao Paula 3:2) i doživeo najubedljiviji neuspeh na uslovno rečeno svom terenu od 1982. godine.

Start utakmice nije nagovestio jedan od većih potopa u Riverovoj istoriji igranja na kontinentalnoj sceni. Naprotiv. Od uvodnog sudijskog zvižduka bilo je jasno šta je Marselo Galjardo zahtevao od svojih pulena. Odbrana Palmeirasa prvi put se okrnljila već posle stotinak sekundi igre, a Rafael Santos Bore je uputio opasan udarac iskosa levom nogom koji završio par desetina centimetara iznad prečke. River je vrlo brzo nastavio da potvrđuje zašto je reč o ekipi sa najviše udaraca u okvir protivničkog gola u ovogodišnjem izdanju Libertadoresa. U šestom minutu Bore i Suarez su probacivali loptu korz noge rivalima pred nego što je ona stigla do Karaskala koji je iz peterca gađao pravo u Vanderleja.

U toj situaciji nakon intervencije golmana Palmeirasa Vinja je nehotično igrao rukom, na šta su igrči Rivera skočili tražeći jedanaesterac. Glavni sudija Gonzales nije podlegao pritiscima, ali to je bio samo nagoveštaj da ga u nastavku utakmice čeka mnogo posla. Vrlo brzo iz sličnog razloga i fudbaleri Verdaa tražili su penal na drugoj strani, ali je ishod bio isti.

River je dominirao terenom, stvarao šanse u kojima se najčešće nalazio Santos Bore, ali već u prvom poluvremenu dobili smo potvrdu najvećeg nepisanog fudbalskog pravila. Kada se ne koriste prilike, sledi kazna. Ovoga puta uz poklon jednog od najiskusnijih pojedinaca na terenu, Franka Armanija. Golman Rivera umesto da hvata loptu prilikom centaršuta rivala, panično ju je izbacio do Ronija, a najbolji asistent Libertadoresa pokazao je da je podjednako opasan i kada mu meta nisu saigrači. Gađao je dalji ugao, a lopta je uz mali odbitak od Nikolasa de la Kruza završila u mreži.

Na osam asistencija, Roni je dodao i peti gol za podebljavanje impozantne individualne statistike – učestovao je u 13 od ukupno 30 golova svoje ekipe u južnoameričkoj eliti ove sezone.

Koliko je River bio dominantan u prvom delu govori posed lopte od 72 odsto i tri puta više tačnih dodavanja u odnosu na rivala, ali uprkos tome mogao je na pauzu sa dva gola zaostatka. Skarpa je u 31. mintu pogodio na asistenciju Luiz Adrijana, ali su VAR i centrimeri spasili Milionere jer se nekadašnji fudbaler Milana našao u minimalnom ofsajdu.

Ekipa Marsela Galjarda je preživela prvo poluvreme, ali je stotinak sekundi po početku nastavka doživela šok. U poslednje vreme dosta kritikovani Robert Rohas bio je suviše mekan na sredini igrališta, dozvolio Luiz Adrijanu da ga okrene i ustremi se ka Armaniju i pošalje loptu korz noge Argentinca.

Posle još jedne kapitulacije, frustracija u redovima domaćina dosegla je razmere pomračenja svesti. Gabrijel Menino je atraktivnim prijemom lopte prvo razjario Enca Pereza, jer to je u očima Riverovih igrača bio čin ponižavanja. Naročito iz vizure Horhea Kraskala koji je posle tačno sat vremena igre divljački šutnuo krilnog fudbalera gostiju, ostavio River na cedilu i u nastavku utakmice, a i u revanšu. Možda i u finalu, ako iko posle večerašnjeg sunovrata u to veruje.

????⚽ UFFFFFFFFFFFF ????⚽



HERMOSO CAÑO de Gabriel Menino en la goleada de Palmeiras sobre River por la Copa Libertadores ????

pic.twitter.com/cHMxwGSzrL — TNT Sports LA (en ????) (@TNTSportsLA) January 6, 2021

Naplatio je brazilski predstavnik i brojčanu nadmoć i to samo dva minuta pošto ju je stekao. Savršen centaršut Gustava Skarpe, posle uigranog slobodnjaka i lopta prvo na trepavicu Vinje, pa u mreži domaćina. Moglo je do kraja da bude i ubedljivije, ali najbitnije za ekipu Abela Fereire je činjenica da je do kraja susreta uspela da sačuva mrežu. I sada je Palmeiras nadomak finala takmičenja koje je prvi i jedini put osvojio 1999. godine. A Galjardu čijoj je ekipi večeras prekinuta serija nepobedivosti od 13 utakmica, ostaje nedelju dana da pokuša da ubedi svoje momke nada ipak postoji.

KOPA LIBERTADORES - POLUFINALE (PRVI MEČ)

Utorak

River Plejt - Palmeiras 0:3 (0:1)

/Roni 26, Adrijano 47, Vinja 62/

23.15: (1,62) Boka Juniors (3,50) Santos (6,75)