Ne igra se noćas veliki broj utakmica u Južnoj Americi, ali Bolivijci nisu izdali fudbalske navijače koji ne vole da spavaju noću. U toku je 7. kolo tamošnjeg šampionata, a od 02.00 po centralnoevropskom vremenu sastaju se Real Tomajapo i Aurora.

Domaćin je ozbiljno oštećen, trener Oracio Pačeko ne može da računa na svog standardnog golmana Luisa Kardenasa. On je dobio crveni karton u prošlom kolu protiv Bolivara, pa je suspendovan za ovaj meč. Na njegovo mesto među stativama će Marijano de Souza ili Dijego Zamora.

Tomajapo je protiv Bolivara izgubio sa 2:0, čime je prekinuo niz dobrih rezultata. U tri kola pre toga je osvojio devet bodova. Eventualnom pobedom nad Aurorom probio bi se na četvrto mesto na tabeli, koje vodi u kvalifikacije za Kopa Libertadores. Naravno, prvenstvo je tek na početku i ima još mnogo da se igra do konačne raspodele viza za međunarodno takmičenje.

Aurora takođe želi da se oproba protiv inostranih klubova. Za sada igra previše promenjivo, pa je osvarila po dva rezultata od svakog mogućeg ishoda, što je bilo dovoljno da se osvoji osam bodova.

Tomajapo i Aurora se do sada nisu nikada sastajali u takmičarskim mečevima. To nije iznenađenje, s obzirom na to da je Tomajapo tek od ove sezone član elitnog ranga. Za sada se dobro drži, nije izgubio nijednu utakmicu na svom stadionu u Tarihi. Najpre je savladao Olvejz Redi sa 1:0, remizirao je bez golova sa Real Potosijem, a zatim je savladao Bluming sa 2:1.

Nema sumnje da neće biti lako Aurori, timu koji je poslednju pobedu kao gost ostvario još 28. decembra 2019. godine. Od tada do sad su plavo-beli gostovali na 15 mečeva, a samo dva puta su izvukli nerešen rezultat, oba puta 1:1. Sve ostale duele su izgubili.

BOLIVIJA 1 – 7. KOLO

Utorak

