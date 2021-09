Zanimljive scene na Juventusovoj konferenciji pred gostovanje Malmeu na otvaranju nove sezone Lige šampiona. Pored trenera Masimilijana Alegrija, od svih fudbalera našao se baš Leonardo Bonući. Obično u ovakvim situacijama kapiten ekipe bude taj koji stane rame uz rame sa trenerom, pa se automatski u mislima pojavila Alegrijeva izjava od pre mesec i po dana kada se vratio u Juve. "Bonući kapiten? Može da kupi sebi traku i da igra sa njom na ulici", radikalan je bio popularni Maks podsećajući da je iskusni defanzivac svojevremeno svojevoljno napusti Staru Damu kako bi zaigrao za Milan.

Ipak, Alegri je odlučio da Leo bude čovek koji će sa njim izaći pred novinare. Činjenica da mu neće dati traku, ne znači da mu ne veruje, da ga ne poštuje, ili da ga ne gleda kao ratnika koji će svojom energijom podići ekipu kada je neophodno. To je, ustalom bila jedna od stvari koji je radio komandujući sa Đorđom Kjelinijem odbranom Italije na putu ka evropskom tronu. Počeo je Bonući da drži slovo i odmah se videlo da se pomirio sa činjenicom da neće biti Il capitano.

"Postoje kapiteni koji nose traku oko ruke, a takođe postoje i oni koji to ne čine. Trener me je pitao da prisustvujem ovoj konferenciji i evo me, kao i mnogo puta ranije. Trener i ja nismo zadavali jedan drugom niske udarce. Naš odnos je iskren, postoji uzajamno poštovanje. Imao sam diskusije i rasprave i sa drugi trenerima. Sa moje tačke gledišta to je način odrastanja, a obojica želimo da napredujemo i da budemo bolji. Pod njegovom komandom odigrao sam najviše utakmica, iako sam u klubu proveo godinu dana manje od ostalih. Mi samo želimo da pokažemo našu najbolju verziju", rekao je Bonući.

Juventus je u očiglednoj krizi na startu sezone, što se najbolje oslikava kroz remi sa Udinezeom, a zatim poraze od Empolija i Napolija. Tek drugi put u poslednje 52 sezone, Juve nije uspeo da slavi na prva tri meča Serije A.

“Jasno je da postoji problem mentalnog kontinuiteta između tima i pojedinaca. Čeka nas dosta posla, kako na terenu, tako i u našim glavama. Imamo kvalitet da ovo pretvorimo u sjajnu sezonu, ali ne dajući sve od sebe na terenu rizikujemo da ponavljamo neuspehe. Čeka nas nekoliko timskih ćaskanja i pronalaženje skromnosti koja nas je krasila u pobedničkim sezonama", zna Bonući zbog čega je pošlo naopako.

Imao je poruku i za mlađu gardu Bjankonera.

“Mladi igrači koji su ovde godinu, dve dana, moraju da razumeju da Juventusov dres nije poput ostalih. Nikada ne smete da spustite glavu, da se predate i nikada ne smete uzimati ništa zdravo za gotovo."

Za popravljanje raspoloženja i vraćanje vere u sebe, Juventus mora da opravda epitet favorita protiv Malmea. Bez obzira na činjenicu da je Malme prikazivao kvalitetna izdanja u kvalifikacijama za elitu, odnosno da Veljko Birmančević izrasta u vođu ekipe, pritisak ne sme da preovlada... Ni protiv mnogo moćnijih evropskih klubova poput Čelsija i Zenita koji su u istoj grupi.

"Pritisak je na nama, ali morate znati da ga savladate. Ako vas pritisak plaši, ne možete da igrate za Juve. Mi stariji moramo da objasnimo mlađima da to što su u Juventusu nije slučajno. Znamo da su naši igrači veliki igrači, iako neki od njih tek treba da pokažu svoje kvalitete u pravom svetlu. Na terenu morate da razmišljate da činite pravu stvar, a u isto vreme i da se zabavite, to je ono što tera pritisak", deluje da je ovo bila poruka za Federika Bernardeskija i Manuela Lokatelija koji su podbacili za vikend protiv Napolija.