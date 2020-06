BONUS TIKET 04: Jer Betis ne skreće sa kursa

Pondeljkom nema premišljanja, jer pojačali smo četiri sigurizze BONUS TIKETA 04 do granice nemogućeg s kvotom 21,00, koja u redovnoj ponudi vuče koeficijent 16,92. Zato lagano do 20 časova imate lufta da pozavršavate sve dnevne obaveze, odnosno da završite dnevnu šihtu na radnom mestu, pa da skoknete do najbližeg uplatnog mesta, ili da jednostavno sve obavite iz udobnosti svoje fotelje putem Mozzartbet.com sajta.

20.00: (1,75) Sivas (3,60) Denizli (4,90)

20.00: (1,40) Vikingur (4,40) Fjolnir (7,00)

20.30: (1,50) Bilefeld (4,20) Din. Drezden (6,75)

22.00: (2,05) Betis (3,40) Granada (3,70)

Za počečetak, tu su Sivas i Denizli na kombinaciji 1&2+, ali i Vikingur s Fjolnirom i Bilefeld u klinču sa Dinamo Drezdenom u GG3+ pričici. To je to, uz naslovnog keca na Betis protiv Granade, pa da nakrivimo kapu. Ako mislite da bi ovo mogao da bude vaš kladilački podvig dana, možda i nedelje, pokupite vaš primerak BONUS TIKETA 04, jer MOZZART je doneo odluku da i danas časti šakom i kapom.

* Kvote iz redovne ponude van fiksnog koeficijenta BONUS TIKETA 04 podložne su promenama

