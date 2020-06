BONUS TIKETI 01 i 02: Najskuplje, bez pogađanja

Petkom se zagrevamo za fudbalski vikend, a on kao da je već počeo uz nabildovanu, najskuplju potencijalnu naplatu BONUS TIKETA 01 i 02. MOZZART je to, jer samo u kladionici koja je DONELA ODLUKU da fiksira kvote u nebesa, na prvom od prezentovanih tiketa umesto kvote 11,48, lovimo ukupan koeficijent 15,00. Vreme je jedini limit, jer ovaj listić može da se odigra do 17.30 časova.

17.30: (2,50) Specija (3,20) Empoli (2,95)

18.15: (2,05) Grashopers (3,35) Arau (3,40)

18.15: (6,50) Vil (4,20) Lozana (1,45)

18.30: (2,25) Kolding IF (3,30) Rosklide (3,00)

Pre svega, Speciju i Empoli u Seriji B čekamo na GG klopci, zatim Švajcarce, odnosno Grashopers i Arau vuku istu igru. Vil i Lozana su na prelazu 2-2, dok Kloding i Rokslide kao hladna voda treba da dođu kroz GG3+ tip. Ukratko, sve što treba, to je da pokupite vaše primerke ovih listića na najbližoj MOZZART lokaciji, ili da sve do isteka ponude obavite uplatu putem Mozzartbet.com sajta.

19.00: (2,70) Norič (3,25) Sautempton (2,65)

19.00: (1,60) Univerzitatea (3,80) Astra Đurđu (6,00)

20.00: (1,60) Gimarais (3,80) Moreirense (6,00)

20.00: (5,20) Ankaragodžu (3,70) Bašakšehir (1,70)

Što se tiče BONUS TIKETA 02, on vam stoji na raspolaganju do 19 časova. Ukras ovog listića svakako je prelaz Moreirensea preko Gimaraisa, a zatim slede Ankaragudžu i Bašakšehir, plus Univerzitatea i Astra Đurđu u 3+ priči. Na kraju, GG Noriča i Sautemptona, pa šta mislite da se nađemo na kvoti 17,00? Može, jer ako vam je palo na pamet da ovo sami odigrate, bez MOZZART pomoći prijatelja kvota bi iznosila 13,54. Vidite sad koliko časti kladionica koja šakom i kapom podiže dobitke, deli bonuse, odnosno čini sve da najumešnije igrače nagradi čak i za promašaje. Pa, to je filozofija igračkog hedonimzma od koje ovog petka očekujemo maksimalu od sigurizza. Cenimo da nema potrebe ništa više da dodamo.

