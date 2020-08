Banjalučki Borac je bez titule šampiona Bosne i Hercegovine skoro deceniju. Jedini put bio je najbolji u sezoni 2010/2011. Pre početak sezone u redovima Banjalučana najavili su borbu za krunu i napad na Sarajevo i Željezničar, koji ostaju i dalje favoriti za titulu u Premijer ligi BiH.

Zasad, Borac odlično igra na svom stadionu, ali problem za tim trenera Vlade Jagodića je kada igra na gostujućem terenu. Dve utakmice i oba poraza od Želje na Grbavici sa 2:1 i Širokog Brijega na Pecari sa 3:0. Kod kuće, Borac je odličan – tri pobede, uz gol razliku 9:0. Ako tome dodamo i trijumf protiv nikšićke Sutjeske sa 1:0 u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope onda je još impresivniji učinak – bez primljenog pogotka na Gradskom stadionu za 360 minuta.

Banjlučani ni danas (20.10) ne bi trebalo da imaju težak posao na svom terenu protiv Krupe. Utakmica je trebalo da se igra u dnevnom terminu od 16 časova, ali pošto su reflektori položili test igraće se u večernjim satima.

Mladi vezista Borca Vladan Danilović dobrim igrama na početku sezone naterao je selektora Zmajeva Dušana Bajevića da ga pozove u reprezentaciju Bosne i Hercegovine za mečeve Lige nacija protiv Italije i Poljske.

Na klupi Krupe sedi iskusni stručnjak Zoran Marić. On ima problema sa povredama. Kolak, Galić, Palić i Nikolić su roviti i neizvesni za utakmicu u Banjaluci.

"Nažalost, mi u u ovu utakmicu ulazimo sa vrlo komplikovanom situacijom, s obzirom na to da smo iz prethodnog perioda izašli sa dosta povređenih igrača. Igrački kadar nam je relativno smanjen, problema sa povredama imaju Kolak, Galić, Palić i Nikolić. Bez obzira na sve mi ćemo ići da se takmičimo, da damo svoj maksimum i da probamo da se vratimo neporaženi. Mislim da bi to za nas bio veliki rezultat. Borac je u ovom momentu bolja ekipa od nas i po igračkom kadru i kvalitetu ali to ne znači da mi nemamo pravo da se nadamo dobrom rezultatu”, istakao je Marić, prenosi portal sportsport.ba.

Ekipa iz Krupe ima samo jedan trijumf u ovoj sezoni, a na oba gostovanja u šampionatu su poraženi, bez postignutog gola. Zanimljivo, Krupa je u sva tri meča dobila Borac, dva puta u prvenstvu i jednom u kupu. Banjalučani nisu postigli nijedan gol za 270 minuta protiv komšija. Biće to motiv za četu Vlade Jagodića da sruši lošu tradiciju protiv današnjeg rivala u šestom kolu šampionata.

Sarajevo gostuje Radniku u Bijeljini (18.00) posle eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od beloruskog Dinamo Bresta (1:2). Trener Vinko Marinović za meč u gradu u Semberiji ne može da računa na trojicu veoma važnih igrača - Besima Šerbečića i suspendovanih Amara Rahmanovića i Mirka Oremuša, ali će na raspolaganju imati poslednju akviziciju Aleksandra Pejovića.

"Evropska utakmica nas je potrošila fizički i psihološki, ali moramo da se vratimo i odigramo što kvalitetnije protiv Radnika koja je jako dobra ekipa. Baš rival igra zatvoreno i tvrdo i neće biti nimalo lako. Nama su bodovi neophodni i idemo na pobedu u ovom meču", rekao je Marinović.

PREMIJER LIGA BIH – 6. KOLO

Subota

Mladost DK – Olimpik Sarajevo 1:0 (1:0)

Velež – Tuzla Siti 1:1 (1:0)

Sloboda – Široki Brijeg 3:0 (2:0)

Ponedeljak

18.00: (3,50) Radnik Bijeljina(3,25) Sarajevo (2,05)

20.10: (1,35) Borac (4,50) Krupa (8,50)

ODLOŽENO: Željezničar - Zrinjski

