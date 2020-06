Borac izmirio dugovanja

Borac iz Banjluke je pre nekoliko dana objavio finansijski izveštaj za 2019. godinu u kojem je otkrio da je tokom godine ostavrio prihode od 5.152.112 konvertibilnih maraka (1 evro – 1,96 KM), dok su rashodi iznosili 3.530.411 KM što je značilo da je profit Borca u 2019. godini bio više od 1.600.000 KM.

Posle toga je predsednik kluba Vico Zeljković na konferenciji za medije saopštio i da je banjalučki klub izmirio sva dugovanja za prethodne dve godine.

“Borac je od jutros izmirio sva naša tekuća dugovanja za 2019. i 2020. godinu zaključno sa majom mesecom. Svi igrači, treneri, zaposleni u klubu dobili su plate, a klub je takođe izmirio sve obaveze državi, uključujući poreze i doprinose. Želim posebno da se zahvalimo predsedniku Vlade Republike Srpske Radovanu Viškoviću, ministarki porodice, omladine i sporta Sonji Davidović, te srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, bez kojih sigurno ovo ne bi bilo moguće. Institucije su prepoznale rad naše uprave, prepoznale su da je Borac klub od velikog značaja za Banjaluku i Republiku Srpsku i mi se trudimo da opravdamo to poverenje”, rekao je Zeljković na konferenciji za novinare, a prenosi Mondo.ba

On je ponosno istakao da je realizovana sva finansijska pomoć koju je pre godinu dana obećala Vlada Republike Srpske.

“Nije ostalo na obećanjima nego smo ih pretvorili u dela pa imamo jako dobru i stabilnu situaciju za Borac. Nesmetano poslujemo, a prošla dugovanja smo doveli do faze da ne remete tekuću likvidnost. Osim toga, s ponosom mogu da isteknem da smo posle 12 godina odblokirali sve račune banjalučkog kluba što pokazuje ozbiljnost posla koji je iza nas. Pre godinu dana je javno rečeno u kojem će smeru ići podrška. Tada nam je obećano u 2019. godini milion maraka, kao i u 2020. godini milion maraka. To je sada ispoštovano i na osnovu toga smo ispunili sve svoje tekuće obaveze. Još jednom hvala Vladi RS, ministarki, premijeru i srpskom članu Predsedništva jer prepoznaju ono što znači Borac za Banjaluku i RS, kao i ovo što mi radimo”, istakao je Zeljković.

Predsednik Borca je otkrio da je ispunjen cilj o povratku u Evropu, a da je ambicija za sledeću sezonu da se napadne titule u Premijer ligi BiH.

“Nadam se da ćemo uspeti da napravimo pomak u Evropi, gde smo prvi put posle osam godina. Na žalost uvek smo ispadali u prvom kolu kvalifikacija, ali nemamo opterećenje jer je veliki uspeh sam izlazak u međunarodna takmičenja. Evropski Borac nije više floskula, ali mnogo posla je još ispred nas. Posebno kad je riječ u Omladinskoj školi Borca. Uradili smo već dosta toga, doveli smo Igora Jankovića za šefa, želimo da naša deca budu u budućnosti okosnica prvog tima kako bi imali što više domaćih igrača koji osećaju i vole Borac. Ali i da bi klub imao prihode jer moramo da počnemo da stvaramo svoje igrače i svoje prihode, koji su jedino mogući kroz transfere. U domaćem takmičenju imaćemo obavezu da opet izborimo Evropu, ali i cilj da se borimo za titulu šampiona. Verujem da sada ravnopravno možemo da se nosimo sa Sarajevom, Zrinjskim i ostalim ekipama. To će biti glavni cilj Borca za narednu sezonu.

Zeljković je potvrdio četiri odlaska iz Borca i najavio dva dogovorena pojačanja.

“Mladen Lučić, Aleksandar Volkov, Zoran Milutinović i Demir Jakupović su napustili klub, a ostali su u planu za narednu sezonu. Mogu da potvrdim je da smo postigli sporazum sa Jovom Lukićem, dosadašnjim napadačem Krupe i to će narednih dana biti stavljeno na 'papir'. Lukić treba da dođe bez obeštećenja s tim da Krupi bude išao određeni procenat od narednog transfera. Visinu još nismo utanačili, da li je reč o 20, 30 ili 40 odsto, to ćemo još da definišemo. Tražimo još golmana, zadnjeg veznog i još jednog špica koji bi trebalo da podignu nivo igre crveno-plavih. Mislim da smo postigli usmeni dogovor sa golmanom Bojanom Pavlovićem i čim on završi status sa Čelikom, završićemo sve to”.