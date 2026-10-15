Borac na najvećem ispitu: Atina čeka Banjalučane

Vreme čitanja: 4min | čet. 15.10.26. | 09:19
Prvak Bosne i Hercegovine kreće svoj evropski put iz Atine, od 18.45 časova gostuje velikanu Panatinaikosu u okviru prvog kola Lige Konferencija
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Panatinaikos ima ime, budžet i domaći teren na svojoj strani, ali Borac je odavno prestao da bude ekipa koja na evropska gostovanja ide samo da bi popunila broj. Banjalučani žele da nastave da pomeraju granice, dok grčki velikan traži potvrdu svojih ambicija na međunarodnoj sceni.
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Atina će biti naredna stanica za Borac na evropskom putu koji je prethodnih sezona pokazao da se razlika u renomeu i finansijskoj moći ne mora nužno preslikati na teren. Pred crveno-plavima je gostovanje Panatinaikosu, klubu čije ime nosi ozbiljnu težinu u evropskom fudbalu, ali i protivniku protiv kojeg će biti neophodno pokazati mnogo više od discipline i borbenosti. Grci u ovaj duel ulaze sa jasnom ambicijom da pred svojim navijačima nametnu autoritet. Panatinaikos je klub koji ne može da se zadovolji pukim učestvovanjem u Evropi, već želi da napravi iskorak i ostavi trag u takmičenju. Kvalitetan igrački kadar i iskustvo igranja velikih utakmica daju mu ulogu favorita, ali forma iz prethodnih susreta pokazuje da ni zeleni nisu imuni na oscilacije.
Poraz od Olimpijakosa rezultatom 0:1 u poslednjem ligaškom nastupu sigurno nije rezultat koji je priželjkivala ekipa iz Atine. Pre toga je Panatinaikos vezao nekoliko dobrih rezultata, uz pobede u prvenstvu i Kupu, pa jedan neuspeh ne menja suštinski sliku o timu. Ipak, derbi poraz može da ostavi trag, naročito ako Borac uspe da domaćinu nametne nervozu i utakmicu uvede u ritam koji mu odgovara.
Sa druge strane, Banjalučani dolaze sa samopouzdanjem koje se ne gradi preko noći. Borac je poslednjih sezona pokazao da ume da bude organizovan, čvrst i takmičarski neugodan, čak i kada naspram sebe ima mnogo zvučnijeg rivala. Pobednički rezultat od 2:0 protiv BSK-a u domaćem prvenstvu predstavlja dobru uvertiru, a ekipa iz Banjaluke ima dovoljno iskustva da zna kako se igraju mečevi u kojima nema pravo na mnogo grešaka.
18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5)
Panatinaikos će pred svojim navijačima želeti da što pre preuzme kontrolu, raširi igru i pritiskom natera goste na greške. Ukoliko crveno-plavi budu ostavljali previše prostora između linija ili olako gubili lopte u izgradnji napada, mogli bi da se nađu u ozbiljnim problemima.
Međutim, Borac ima čime da odgovori. Organizovana odbrana, agresivnost u duelima i brza tranzicija mogu da budu njegovo najjače oružje. Svaki osvojeni duel na sredini terena i svaka kvalitetno izvedena kontra mogli bi da povećaju pritisak na favorita. U takvim utakmicama nije dovoljno samo braniti se – neophodno je imati plan kako ugroziti protivnički gol. A za to će prvenstveno biti zadužen napadač Luka Juričić.
“Ovakve utakmice za nas igrače su uvek nešto posebno. Panatinaikos je odlična ekipa, koja igra fantastičan fudbal. Primaju malo golova i sigurno da im je ta odbrana jača strana. Mi ćemo imati svoje šanse koje, verujem, da ćemo pretvoriti u golove. Atmosfera u ekipi je super, jedva čekamo da utakmica počne i da izađemo na teren. Želimo da vidimo gde smo u odnosu na ovako jak tim kao što je Panatinaikos. Moj stric je igrao u Grčkoj, on će biti na tribinama i nadam se da ću ga obradovati golovima” jasan je Juričić.
Posebnu težinu ovom susretu daje i prethodni međusobni okršaj. U oktobru 2024. godine Borac je u Banjaluci odigrao 1:1 sa Panatinaikosom, pokazavši da razlika između dva kluba ne mora da bude presudna kada se izađe na teren. Taj rezultat neće donositi golove u Atini, ali može da posluži kao podsetnik da grčki velikan nije nepobediv.
Ambicije su, ipak, različite. Panatinaikos želi da opravda status kluba koji se podrazumeva u evropskim takmičenjima i da kroz ovakve utakmice gradi put ka ozbiljnijem rezultatu. Borac, s druge strane, želi da nastavi da podiže sopstveni plafon, potvrdi napredak i pokaže da njegovi prethodni evropski uspesi nisu bili slučajnost.
Za Banjalučane će važan biti i psihološki momenat. Ne smeju da budu impresionirani atmosferom, imenom rivala ili pritiskom koji nosi gostovanje u Atini. Ako uspeju da ostanu mirni, sačuvaju kompaktnost i dočekaju svoje prilike, mogli bi da učine utakmicu daleko neugodnijom nego što domaćin priželjkuje. Panatinaikos ima više individualnog kvaliteta i prednost domaćeg terena, zbog čega mu pripada uloga favorita. Ali Borac je ekipa koja je pokazala da ume da bude tvrd orah i da evropske utakmice ne igra samo da bi stekla iskustvo.
Atina zato nije samo još jedno gostovanje za crveno-plave. To je prilika da pokažu koliko su daleko stigli, dok će Panatinaikos morati da dokaže da je razlika u klupskom renomeu dovoljna i za razliku na semaforu. Na Borcu je da pokuša da pokvari grčke planove – a za to će mu biti potrebno svih 90 minuta koncentracije, hrabrosti i vere u sopstvene mogućnosti.
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LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
18.45: (6,00) CSKA Sofija (4,00) Monako (1,50)
18.45: (6,00) Egnatija (4,00) Midtjiland (1,57)
18.45: (1,70) Gent (4,00) Orhus (5,00)
18.45: (4,80) Hajduk Split (4,20) Ajaks (1,65)
18.45: (6,00) KuPS (4,40) Trabzon (1,47)
18.45: (2,50) Lugano (3,40) Crvena zvezda (2,80)
18.45: (1,37) Mjelbi (4,90) Inter Eskaldes (8,50)
18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5)
18.45: (3,15) Univerzitatea Krajova (3,15) Hetafe (2,40)
21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00)
21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)
21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)
21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)
21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0)
21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)
21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)
21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)
***Kvote su podložne promenama