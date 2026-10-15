Borac na najvećem ispitu: Atina čeka Banjalučane

Atina će biti naredna stanica za Borac na evropskom putu koji je prethodnih sezona pokazao da se razlika u renomeu i finansijskoj moći ne mora nužno preslikati na teren. Pred crveno-plavima je gostovanje Panatinaikosu, klubu čije ime nosi ozbiljnu težinu u evropskom fudbalu, ali i protivniku protiv kojeg će biti neophodno pokazati mnogo više od discipline i borbenosti. Grci u ovaj duel ulaze sa jasnom ambicijom da pred svojim navijačima nametnu autoritet. Panatinaikos je klub koji ne može da se zadovolji pukim učestvovanjem u Evropi, već želi da napravi iskorak i ostavi trag u takmičenju. Kvalitetan igrački kadar i iskustvo igranja velikih utakmica daju mu ulogu favorita, ali forma iz prethodnih susreta pokazuje da ni zeleni nisu imuni na oscilacije.

Poraz od Olimpijakosa rezultatom 0:1 u poslednjem ligaškom nastupu sigurno nije rezultat koji je priželjkivala ekipa iz Atine. Pre toga je Panatinaikos vezao nekoliko dobrih rezultata, uz pobede u prvenstvu i Kupu, pa jedan neuspeh ne menja suštinski sliku o timu. Ipak, derbi poraz može da ostavi trag, naročito ako Borac uspe da domaćinu nametne nervozu i utakmicu uvede u ritam koji mu odgovara.

Sa druge strane, Banjalučani dolaze sa samopouzdanjem koje se ne gradi preko noći. Borac je poslednjih sezona pokazao da ume da bude organizovan, čvrst i takmičarski neugodan, čak i kada naspram sebe ima mnogo zvučnijeg rivala. Pobednički rezultat od 2:0 protiv BSK-a u domaćem prvenstvu predstavlja dobru uvertiru, a ekipa iz Banjaluke ima dovoljno iskustva da zna kako se igraju mečevi u kojima nema pravo na mnogo grešaka.

18.45: (1,25) Panatinaikos (6,50) Borac Banjaluka (10,5)

Panatinaikos će pred svojim navijačima želeti da što pre preuzme kontrolu, raširi igru i pritiskom natera goste na greške. Ukoliko crveno-plavi budu ostavljali previše prostora između linija ili olako gubili lopte u izgradnji napada, mogli bi da se nađu u ozbiljnim problemima.

Međutim, Borac ima čime da odgovori. Organizovana odbrana, agresivnost u duelima i brza tranzicija mogu da budu njegovo najjače oružje. Svaki osvojeni duel na sredini terena i svaka kvalitetno izvedena kontra mogli bi da povećaju pritisak na favorita. U takvim utakmicama nije dovoljno samo braniti se – neophodno je imati plan kako ugroziti protivnički gol. A za to će prvenstveno biti zadužen napadač Luka Juričić.

“Ovakve utakmice za nas igrače su uvek nešto posebno. Panatinaikos je odlična ekipa, koja igra fantastičan fudbal. Primaju malo golova i sigurno da im je ta odbrana jača strana. Mi ćemo imati svoje šanse koje, verujem, da ćemo pretvoriti u golove. Atmosfera u ekipi je super, jedva čekamo da utakmica počne i da izađemo na teren. Želimo da vidimo gde smo u odnosu na ovako jak tim kao što je Panatinaikos. Moj stric je igrao u Grčkoj, on će biti na tribinama i nadam se da ću ga obradovati golovima” jasan je Juričić.

Posebnu težinu ovom susretu daje i prethodni međusobni okršaj. U oktobru 2024. godine Borac je u Banjaluci odigrao 1:1 sa Panatinaikosom, pokazavši da razlika između dva kluba ne mora da bude presudna kada se izađe na teren. Taj rezultat neće donositi golove u Atini, ali može da posluži kao podsetnik da grčki velikan nije nepobediv.