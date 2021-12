Borba za finale MLS, Čara mašta o tituli posle šest godina

Sjedinjene Američke Države će dobiti novog šampioan u fudbalu. To je bilo jasno još pre početka plej-ofa, pošto se tamo nije plasirao Kolumbus. U međuvremenu je stiglo takmičenje do polufinala, a prvi od dva susreta igraće se u noći između subote i nedelje, od 00.30 časova po srednjeevropskom vremenu, kada će se sastati Portland i Real Solt Lejk.

Od četiri polufinalista, a u drugom okršaju se sastaju Filadelfija i Njujork Siti (21.00), samo su Portland i Real osvojili po jedan trofej u MLS. Ekipa iz Jute je to učinila 2009. godine, Timbersi 2015.

00.30: (1,75) Portland (3,60) Real Solt Lejk (4,90)

Ove sezone Portland živi na dobrim partijama kolumbijskog internacionalca Dijega Čare. Vezista Timbersa je u klubu 10 godina, bio je akter u onom šampionskom timu, a sada sa kapitenskom trakom vodi Portland ka novom finalu.

Bio je Čara nezamenjiv na svim bitnim utakmicama ove sezone. Predvodio je ekipu do četvrtog mesta u Zapadnoj diviziji, do koje su došli zahvaljujući tri pobede u poslednja tri kola. To im je donelo prednost domaćeg terena protiv Real Solt Lejka, koji je bio sedmi i u poslednjem kolu je ostavio Los Anđeles Galaksi našeg Dejana Joveljića bez plej-ofa.

„Bila je nezgodna sezona za nas. Konsolidovali smo se kada je trebalo, pa smo sada u prilici da postanemo šampioni konferencije. Uživamo u tome što ćemo da igramo pred domaćim navijačima. Neverovatan je osećan. Ovo je neverovatna šansa“, kazao je Čara.

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------

Portland se tri puta ove sezone sastajao sa Realom i svaki okršaj je rešio u svoju korist. Na svakom meču je doduše primio barem po gol, ali je pobeđivao sa 3:2, 6:1 i 3:1. Poslednji put su se sastali 4. novembra.

IZBOR UREDNIKA

MLS – POLUFINALE

Nedelja

00.30: (1,75) Portland (3,60) Real Solt Lejk (4,90)

21.00: (2,70) Filadelfija (3,10) Njujork Siti (2,75)

***Kvote su podložne promenama