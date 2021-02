Sudar vredan "šest bodova". Baš tako se naziva okršaj direktnih konkurenata kakvi su Čukarički i Vojvodina. Bez sumnje, najzanimljiviji duel u okviru 21. kola Superlige Srbije igra se na Banovom brdu, gde domaći belo-crni imaju priliku da se rivalu iz Novog Sada približe na bod i ugroze mu treće mesto na tabeli (18.30).

Sastavi Dušana Đorđevića i Nenada Lalatovića imaju evropske aspiracije, pa treba očekivati izuzetno borbenu i kvalitetnu utakmicu. Čuka je pobedom u Inđiji na sjajan način otvorila drugi deo sezone. Gol Dimitrija Kamenovića bio je dovoljan za tri boda, s obzirom da je mreža Brđana u sremskoj ravnici ostala netaknuta. I to, 12. put u 20 odigranih susreta u Superligi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sa druge strane, novosadska Stara dama doživela je neočekivani poraz kod kuće od TSC-a po povratku superligaškim obavezama. To samo znači da će biti dodatno motivisana da povrati izgubljene bodove, čak i na terenu ekipe koja ove sezone ima gotovo savršen učinak na svom bunjištu. Nema dileme da je slabom rezultatu Lala kumovalo kontinuirano nezadovoljstvo igrača usled više neisplaćenih plata, a oni su i stupili u štrajk odmah posle neuspeha u prošloj rundi.

Interesantno, dva tima su na pet prethodnih međusobnih prvenstvenih dvoboja odigrala nerešeno. Poslednji put početkom avgusta na Karađorđu, kada je Voša uspela da anulira dva gola prednosti Čuke.

"Derbi uvek donosi neizvesnost. To pokazuju i rezulati naših prethodnih susreta, uvek su šanse podjednake. Eto, na primer, nadigrali smo ih na Karađorđu, a nismo pobedili, bilo je i suprotnih slučajev. Vojvodina u svakom trenutku zna šta hoće, ima toliko iskusnih igrača koji mogu jednim potezom da reše meč. Pomenuću samo Vukadinovića, Čovića, Drinčića, Mrkaića, Stojkovića, Zukića... Da ne nabrajam dalje, sve su to igrači na koje treba obratiti maksimalnu pažnju. Mi ne smemo još da računamo na to da će četvrto mesto da vodi u Evropu, sve zavisi od ishoda takmičenja u Kupu Srbije, iz kojeg smo eliminisani. Normalno je da ekipe koje su iza nas gledaju Čukarički, normalno je i da mi gledamo onoga ko je trenutno ispred nas. Probaćemo da stignemo i prestignemo Vojvodinu", istakao je Nemanja Belić, golman Čukaričkog.

Respekt ne manjka i na drugoj strani. Svesni su u taboru Stare dame da posao na Banovom brdu neće biti lak.

"Čukarički je pokazao da je dobra i zrela ekipa, sa mnogo iskusnih i mladih igrača, koja već tri-četiri sezone igra u maltene istom sastavu, pojačanom sa nekoliko povratnika iz inostranstva. Kao celina su dobro ukomponovan tim, koji pogotovo kod kuće ima malo poraza i remija. Imaćemo mali hendikep, jer su nam povređena trojica igrača, a to su dvojica golmana i Zukić, koji ima problem sa skočnim zglobom i nije izvesno da li će biti u protokolu za ovu utakmicu. S druge strane, sada ozbiljnije računamo na trojicu reprezentativaca i šef će možda odlučiti da neko od njih bude i u startnoj postavi. Situacija sigurno nije lepa za sve nas, ali igrači su, u dogovoru sa svima nama, odlučili da normalno održavamo treninge" rekao je pomoćni trener Dragan Šarac.

IZBOR UREDNIKA

U ostalim susretima današnjeg programa TSC je veliki favorit kod kuće protiv Rada, ali ko sme da unapred prognozira poraz Građevinara kada za njega igra dokazani strelac Andrija Kaluđerović? Napredak će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena protiv Javora, koji ne blista u gostima. Ekipa iz Ivanjice osvojila je samo dva boda na strani na sedam proteklih putovanja.

Proleteru u goste stiže Zlatibor, koji je bez pobede na pet prethodnih susreta, dok novosadski sastav posle dva poraza, oba van kuće, ima priliku da se vrati na pobednički put. Spartaku na noge stiže Bačka, naoružana samopouzdanjem posle slavlja na startu drugog dela sezone, ali i sa najslabijim učinkom u gostima u ligi. Tim iz Bačke Palanke do sada je osvojio samo dva boda na 10 mečeva van svog stadiona.

SUPERLIGA - 21. KOLO

Petak

14.30: (1,27) TSC (6,00) Rad (10,0)

14.30: (2,20) Napredak (3,30) Javor (3,40)

14.30: (1,57) Proleter (3,60) Zlatibor (7,25)

14.30: (1,50) Spartak (4,00) Bačka (7,25)

16.30: (1,20) Partizan (7,25) Novi Pazar (12,0)

18.30: (2,60) Čukarički (3,10) Vojvodina (2,85)

Subota

13.30: (2,95) Mačva (3,20) Metalac (2,50)

13.30: (2,25) Mladost (3,25) Radnik (3,20)

13.30: (1,80) Voždovac (3,60) Inđija (4,60)

15.30: (8,50) Radnički (4,70) Crvena zvezda (1,38)

*** kvote su podložne promenama