Borčev evropski put vodi preko KuPS-a, Banjaluka čeka Fince

Nema mnogo vremena za žaljenje, niti prostora za osvrtanje unazad. Evropska priča Borca nastavlja se pred domaćom publikom, a duel sa finskim KuPS-om predstavlja priliku da se poraz iz prvog kola pretvori u dodatni motiv i da se osvoji ono što je u Atini ostalo nedostižno – prvi bodovi u ligaškoj fazi Lige konferencije.

Na Gradskom stadionu u Banjaluci, sastaju se dva tima koja su takmičenje otvorila porazima, svesna da bi novi neuspeh već na početku evropske odiseje mogao značajno da zakomplikuje njihove ambicije. Borac je u Atini položio oružje pred Panatinaikosom (1:2), dok je KuPS na domaćem terenu izgubio od Trabzonspora (2:4). Računica je, dakle, jasna – pobeda bi i jednima i drugima donela mnogo više od tri boda.

ATINA KAO OPOMENA, ALI I PUTOKAZ

Borac se iz Grčke vratio praznih ruku, ali ne i bez razloga za optimizam. Panatinaikos je slavio zahvaljujući golovima Sirila Desersa iz penala u 10. minutu i Kingsa Kangve u 70, dok je Miloš Jojić deset minuta kasnije smanjio zaostatak i uneo neizvesnost u završnicu. Ipak, grčki predstavnik je tokom većeg dela susreta kontrolisao dešavanja na terenu i pokazao koliko je u evropskim utakmicama važno iskoristiti svaki trenutak kada se ukaže prilika.

21.00: (1,80) Borac Banjaluka (3,45) KuPS (4,50) – MOZZART RELAX

Banjalučani su, s druge strane, pokazali da ne odustaju ni kada se nađu u rezultatskom minusu. Jojićev pogodak vratio je nadu i podsetio da Borac ima kvalitet da zapreti i ozbiljnijim evropskim rivalima. Međutim, za korak više biće potrebno da ekipa od početka pronađe ravnotežu između defanzivne sigurnosti i konkretnosti u napadu.

Upravo bi to mogao da bude ključ duela sa Fincima. Borac će, uz podršku sa tribina, morati da nametne ritam, preuzme inicijativu i pokaže da je poraz u Atini bio samo jedna stanica na dugom evropskom putu, a ne najava problema koji bi mogli da se nagomilaju.

DOMAĆA LIGA DAJE RAZLOG ZA VERU

Banjalučki tim u evropski izazov ulazi sa solidnim rezultatima u domaćem prvenstvu. Pobede nad Željezničarom (2:0), Zrinjskim (1:0), Slogom (2:1), Širokim Brijegom (3:2) i BSK-om (2:0), uz poraz od Sarajeva (0:1), pokazuju da Borac u poslednjem periodu ima kontinuitet dobrih izdanja i sposobnost da osvaja bodove i u zahtevnim utakmicama.

Posebno može da raduje činjenica da je ekipa u nekoliko navrata pokazala karakter, kao u gostujućem trijumfu nad Širokim Brijegom, kada je postigla tri gola i odnela ceo plen. Takva izdanja mogu da budu važna i u Evropi, gde se od ekipe očekuje da bude hrabra, ali i dovoljno racionalna da ne izgubi kontrolu nad utakmicom.

"Očekuje nas važna utakmica. Jedan kvalitetan protivnik koji je dobro organizovan i taktički pripremljen. Spremno dočekujemo ovu utakmicu i želimo da budemo ti koji će da drži ritam. Znamo da nam je ova utakmica izuzetno važna. Imamo jedan cilj i želimo da osvojimo tri boda. Igramo pred našim navijačima i moramo da budemo maksimalno disciplinovani i fokusirani. Poštujemo KuPS, ali želimo da dođemo do pobede i da bodovi ostanu u Banjaluci. U Evropi morate imati hrabrosti, a naravno i odlučnosti i konkretnosti. U tim segmentima moramo biti mnogo bolji”, naveo je Vinko Marinović, trener Borca te dodao:

"KuPS me pomalo podseća na Vikingur. Možda nemaju toliko individualni kvalitet, ali imaju sličan način igre. To je ekipa koja igra kolektivan fudbal. Ono po čemu su prepoznatljivi jeste agilnost i brzina u fazi napada. Imaju dva krila koja su izuzetno brza i koja uvek traže dubinu, a imaju i špica koji je dobar kad je leđima okrenut prema golu. To su neke stvari koje moramo da zaustavimo. Zato je potrebno da im ne dozvolimo tranzicije. Po osvojenoj lopti ne smemo dozvoliti da nam prave probleme, moramo biti maksimalno koncentrisani. Sa druge strane, ekipa igra slično kao Vikingur – oba beka praktično dolaze u napad, pa sa tim viškom igrača pokušavaju da strpljivo izgrade napad i tako završavaju akcije".