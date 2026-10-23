Bordalas pobesneo i sasuo upravi sve u lice: Osećam se prevareno, Lugano na nivou tima iz Segunde

A najteže reči sačuvao je upravo za njih.

"Osećam se prevarenim jer ono što mi je obećavano iz godine u godinu nije ispunjeno. Kao trener, nisam zaslužio ovako nešto. Besan sam. Volim Hetafe i sve ovo me mnogo boli“, poručio je Bordalas.

Da ovo nije bila obična konferencija posle teškog poraza, moglo se naslutiti već iz njegovog objašnjenja dešavanja u prvih 45 minuta. Hetafe je izgledao potpuno nemoćno, defanzivna linija se raspadala, a Lugano je praktično svakim ozbiljnijim napadom pretio da dodatno ponizi domaćina.

Bordalas je zbog toga povukao potez koji se retko viđa na ovom nivou fudbala, napravio je čak četiri izmene pre početka drugog poluvremena.

"Prvo poluvreme bilo je katastrofalno. Napravili smo mnogo grešaka, pokazali ogromnu slabost. Protivnik je dolazio do prilika običnim loptama iza naše odbrane, nismo uspevali da ispratimo igrače. Preokrenuli su rezultat sa dva gola u šest minuta, a mogli smo da primimo još nekoliko pogodaka".

Potom je objasnio zbog čega je uopšte izveo takvu početnu postavu.

"Odlučio sam da odmorim određene igrače jer su bili izloženi riziku od povreda. Međutim, bio sam primoran da ih uvedem već na poluvremenu, jer je bruka bila očigledna, a mogla je da bude još veća. Sa standardnim prvotimcima smo donekle popravili igru, ali se jasno pokazalo da je naš sastav potpuno neuravnotežen".

I upravo tada usledila je možda najporaznija ocena koju jedan trener može da izgovori o sopstvenoj ekipi.

"Postalo je očigledno da nemamo dovoljno kvalitetan kadar za tri takmičenja. Ma, nemamo ga čak ni za jedno!“

Nije se tu zaustavio. Bordalas je podsetio da na probleme upozorava još od maja, odnosno mnogo pre nego što je sezona uopšte počela.

"Nisam zadovoljan apsolutno ničim. Veoma sam ljut. Pokušali smo da reagujemo, da smanjimo zaostatak, ali smo onda napravili još dve ogromne greške i primili golove u drugom poluvremenu. Ovakvu sliku Hetafea nikako ne smemo da dozvolimo. Još od maja sam upozoravao da nas čeka izuzetno zahtevna sezona i da će ovakvi trenuci doći. Sada se pokazalo da nemamo ekipu koja može da odgovori tim zahtevima".

Posebno je zanimljivo što je trener Hetafea praktično priznao da više nema luksuz da rotira sastav, čak ni kada je svestan da time povećava opasnost od povreda svojih najvažnijih fudbalera.

"Od sada više ne mogu da odmaram igrače, iako znam da rizikujem da se povrede. Nemamo ekipu spremnu za ovakav ritam takmičenja".

Usledila je i izjava koja je dodatno dočarala razmere poniženja koje je doživeo španski predstavnik.

"Moramo da promenimo način razmišljanja, jer nas već u nedelju od 14 časova čeka utakmica na San Mamesu. To je protivnik mnogo većeg kvaliteta. Uz dužno poštovanje prema Luganu, to je ekipa koja bi u Španiji igrala u Segundi, a nama je dala pet golova! To je nedopustivo".

Time je jasno stavio do znanja koliko ga je pogodio način na koji je njegov tim izgubio, ali i koliko je zabrinut pred nastavak sezone.

Hetafe će već za nekoliko dana morati da zaboravi evropsku katastrofu i okrene se gostovanju Atletik Bilbau, ali će mnogo teže biti zaboravljene reči njegovog trenera. Bordalas je, praktično, javno poručio da mu uprava nije obezbedila ono što je obećala, da nema dovoljno kvalitetnih igrača za ostvarenje postavljenih ciljeva i da je već u oktobru prinuđen da bira između rezultata i zdravlja svojih prvotimaca.

A kada trener koji godinama predstavlja zaštitno lice jednog kluba javno izjavi da se oseća prevarenim, onda pet primljenih golova od Lugana možda i nije najveći problem Hetafea.