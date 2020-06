Borjan: Mi smo Zvezda i bićemo šampioni igrali dobar fudbal ili ne!

Milanu Borjanu se očigledno smučilo da sluša “prozivke” sa druge strane Topčiderskog brda. Pa na optužbe iz Partizanovog tabora, u kome – izuzev u slučaju šefa struke Sava Miloševića – uporno odbijaju bilo kakvu odgovornost za drugo mesto na tabeli i pričaju maltene isključivo o sudijskoj protekciji večitog rivala, odgovara kategorički: Crvena zvezda je najbolja u Srbiji i biće šampion čak i ako ne bude igrala dobar fudbal.

“Smara me više da pričam o zasluženoj tituli. Ovu titulu sam ja uzeo, moji saigrači, moj trener, moj klub i moji navijači. Sanjao sam kao klinac da osvajam titulu sa Zvezdom i sada ako me pitate kako se osećam, osećam se savršeno”, decidirano će Borjan u intervjuu za agenciju Tanjug, mada sledećom rečenicom daje i povod večitom rivalu da nastavi sa ispaljivanjem otrovnih strelica na Zvezdin račun.

“Mi smo šampioni Srbije, a kako stoje stvari i bićemo igrali mi dobar fudbal ili ne jer mi smo Zvezda, šampioni, mi smo najbolji”.

Ako ipak na trenutak sklonimo na stranu sve očigledniji animozitet ne samo između navijača, već i čelnika i igrača dva kluba, Borjan smatra da se Zvezdinoj tituli nema šta prigovoriti.

“Tri godine zaredom osvajamo titulu, tone znoja smo prolili, gulili kolena na najgorim i najboljim terenima, bilo smo uvek tu, ginuli za Zvezdin grb i neću da pričam o nečemu drugom. To me ne dotiče. Slavimo titulu u subotu, znamo koliko vredimo, pokazali smo to na terenu. Ponosni smo na naše uspehe, na naše navijače, naš klub, sve smo to pokazali u ove tri godine i sada ponovo treba da pričam o nečemu drugom”, u dahu će crveno-bela jedinica.

I za kraj, još jedna indirektna poruka večitom rivalu. Prilično oštra.

“Zvezda je najveći klub na Balkanu, u Srbiji, u Beogradu ako hoćete, pokazujemo to iz godine u godinu, pokazujemo to i u Evropi. Hoću da slavimo, da uživam u snovima koje sam sanjao kao klinac, apsolutno pričam samo o kraju prvenstva kada je sve osvojeno i sve završeno, kada nas čeka samo radost. Zvezda je šampion, a svi znamo kako se refren naše pesme ‘Pune tribine ludih navijača’ završava. E to vam je poruka svima”.

Svi znate zaista šta kaže refren te pesme. Nije baš za portal, ali provokacije iz Humske ovog puta naišle su na žestok odgovor. Tek će ovde biti varnica.