Prethodna sezona bila im je prva u Superligi Srbije i pokazali su da su i te kako dorasli zadatku. Fudbaleri TSC-a gledali su u leđa samo Crvenoj zvezdi, Partizanu i Vojvodini i zaslužili šansu da se prvi put u istoriji predstave na evropskoj sceni.

Debi je bio odličan, izbačen je moldavski Petrokub (2:0) uprkos činjenici da je gostujuća ekipa više od sat vremena izgarala u neravnopravnoj borbi sa igračem manje.

U četvrtak od 21.00 (RTS) protivnik TSC-u će biti neuporedivo jači, izazovniji - FCSB. Rumunski gigant, redovan učesnik evropskih kupova. Perjanica komšijskog fudbala, koji je nekada nosio naziv – Steaua.

“Samim plasmanom u Evropu, počela je da se oseća euforija među igračima, a pogotovo nakon utakmice u Moldaviji. Ja sam jedan od onih koji su prvi put osetili slast nastupa u evropskom klupskom takmičenju. Žreb za drugo kolo spojio nas je sa vrlo jakim protivnikom, jednim od većih fudbalskih imena u istočnom delu Evrope, FCSB-om, nekadašnjom Steauom. U Moldaviji je naše izdanje bilo sasvim korektno, poremetio nas je crveni karton Varge, pa smo morali da menjamo stil igre. Međutim, kvalitetom i strpljivom igrom ostvarili smo željeni rezultat. Ne sumnjam da bi pobeda bila i ubedljivija da je Varga sve vreme bio na terenu”, priča Borko Duronjić, desnokrilni fudbaler ekipe sa severa Srbije.

Momak koji je svojevremeno u pionirima i kadetima Crvene zvezde plašio protivničke odbrane u tandemu sa Lukom Jovićem, stigao je u klub prošlog leta i čitave sezone standardno nastupao (27 utakmica, jedan gol, šest asistencija) za tim Zoltana Saba. Ove sezone 23-godišnjak je upisao svih sedam ligaških nastupa, ali nijedan kao starter. Od prvog minuta igrao je samo protiv Petrokuba, a ukazano poverenje opravdao je asistencijom za Tomanovića kod prvog gola. Problem mu prave propozicije koje kažu da svi Superligaši moraju da provedu prvo poluvreme sa najmanje dva igrača do 21 godine. Iz tog razloga Duronjić najčešće na terenu menja 21-godišnjeg Juga Stanojeva.

“Pravilo bonusa i neke zamisli trenera, to mi je malo poremetilo poziciju u prvih 11. Sve u svemu imam solidnu minutažu, ulazim uglavnom na poluvremenu. To je trenerova odluka i u to se ne mešam. Koliko god da mi vremena da, maksimalno ozbiljno pristupam i dajem sve od sebe. Nadam se da ću u četvrtak početi utakmicu, zato što u evropskim mečevima nema tog pravila bonusa. Trener ima neke posebne zamisli protiv FCSB-a, videćemo kako će to ispasti na kraju. Voleo bih da prođemo dalje, da igram i da doprinesem pogotkom, ali najbitniji je tim i timski rezultat.”

TSC-se neće zadovoljiti samo jednom pobedom na putu ka Ligi Evrope, ali u klubu moraju da budu oprezni, jer neki detalji govore da je pad forme u prvenstvu direktna posledica prevelikog fokusa na kontinentalnu smotru. Topolčani su nakon prva četiri kola ostvarili po dve pobede i dva remija, onda im je šest dana pre evropske premijere Metalac naneo prvi poraz na domaćem terenu posle više od dve godine. Usledila je kanonada Crvene zvezde koja je TSC-u spakovala pet komada u Beogradu, a sve to propratio je i Radnički koji je u Senti slavio sa 3:1 za treći vezani poraz potencijalog učesnika grupne faze Lige Evrope.

“Ušli smo dobro u prvenstvo, ali isekla nas je utakmica sa Crvenom zvezdom. Mi smo se dan pre gostovanja na Marakani vratili iz Moldavije. Teški uslovi, naporan put, umor igrača - sve je to doprinelo da odigramo jednu od najlošijih utakmica za godinu dana koliko sam u klubu. Ni protiv Radničkog nije bilo mnogo bolje. Upali smo u neku manju krizu. Sada moramo da se dignemo psihički i nadam se da će utakmica sa FCSB-om biti prekretnica da krenemo da pokazujemo zbog čega smo ušli u Evropu i zbog čega su ljudi počeli da nas cene".

Podseća TSC-ovo putešestvije na Spartakovu evropsku odiseju iz 2018. godine. Četa Vladimira Gaćinovića eliminisala je Kolrejn iz Severne Irske, potom je bila mina za favorizovanu prašku Spartu, ali je u trećem kolu junački pala protiv Brondbija. Međutim negativan eho napornih putovanja i utakmica širom Starog kontinenta ozbiljno se osetio u Superligi. Subotički tim je bio na aparatima u prvoj polovini ligaškog dela sa učinkom od devet poraza, pet remija i svega dve pobede. A, samo nekoliko meseci ranije šampionat je okončao na četvrtom mestu.

“Neko od saigrača je skoro pomenuo to što se desilo Spartaku i upoređivali smo situaciju. Nama je prvenstvo primarni cilj. Težimo tome da standardno igramo Evropu u godinama koje dolaze, a to možemo da izborimo samo kroz prvenstvo. Evropa je ponos za ovaj klub. Od prošle godine smo u Superligi i daćemo sve da nas ne pogodi Spartakov scenario na domaćoj sceni, a voleo bih da, poput njih, prođemo drugo kolo protiv favorizovanog rivala. Trenutno je fokus na FCSB, ali odmah nakon toga usmeravamo se na Superligu i okršaj sa Mačvom u Šapcu. Želimo da prekinemo negativan niz u prvenstvu, da se dignemo psihički i počnemo da beležimo rezultate koji se od nas očekuju.”

Nade fudbalerima TSC-а da mogu do treće runde i novog domaćinstva pobedniku duela Riteraj – Slovan Liberec, rasplamsava činjenica da će se sa rumunskim predstavnikom boriti na svom terenu, odnosno na stadionu u Senti.

“Kada se igra jedna utakmica, domaćinstvo daje veću šansu autsajderu, a u ovom slučaju to smo mi. Presrećni smo što igramo u Senti, na tom stadionu do pre dve nedelje nismo izgubili dve godine. Jedna utakmica, svašta može da se desi i mislim da je to naša velika prednost.“

Nekadašnja Steaua u Sentu dolazi posle poraza od Voluntarija sa 2:1. Iako je rumunski velikan pre toga vezao tri pobede s rezultatom 3:0, situacija u ekipi nije sjajna. Šef stručnog štaba Anton Petrea moraće da pronađe pravu napadačku soluciju, ali nema sumnje da će se pre svega oslanjati na dvojicu najperspektivnijih igrača tima, koji će napasti domaćina po levom, odnosno desnom krilu.

“Dobili smo od stručnog štaba detaljnu analizu njihove igre, ali nismo se precizno bavili svakim fudbalerom. Pratio sam ih, znam nekolicinu igrača, ali ne baziramo se previše na njima. Trudićemo se da nametnemo našu igru. Upoznat sam da Denisom Manom i Florinelom Komanom, to su dva krilna igrača koje sam još ranije zapazio. Znamo da su oni najkvalitetniji i najsposobniji da nam naprave probleme. Ali i mi imamo kvalitetnih fudbalera koji mogu da im se suprotstave.”

Pomenuti Denis Man je ubedljivo najraspoloženiji igrač FCSB-a od starta sezone, pošto posle četiri nastupa ima dva gola i tri asistencije. Tajnu zaustavljanja Mana, Komana i saigrača mogao bi da zna nekadašnji Duronjićev saigrač iz OFK Beograda Bogdan Planić koji je prethodne tri sezone proveo upravo na Nacionalnom stadionu u Bukureštu.

“Nisam se čuo sa Bogdanom, jer je do skoro njegovo leto bilo jako burno. Nedavno je završio transfer u Makabi Haifu i nisam hteo da ga opterećujem sa pitanjima. Sigurno ću ga pozvati do četvrtka i pitati za savet, a ovim putem mu želim dosta sreće u novom klubu”, objasnio je Duronjić.