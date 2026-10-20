Borusija drhtala pred ujedinjenim nacijama: Girasi dao dva, mogao pet (VIDEO)

Lani je to radio Karabag, sada čast azerbejdžanskog fudbala brani Sabah... I to tako da se nijedan Azerbejdžanac ne postidi. Mada u sastavu Sabaha takvih nema mnogo, makar ne u startnoj postavi. Legija stranaca kluba iz Masazira ugostila je, preznojila, pa i prestrašila Borusiju Dortmund u trećem kolu Lige šampiona. Napala je nemačkog velikana, igrala hrabro, nije se mirila sa porazom, ali je na kraju ipak poklekla - 1:2.

Milioneri su se igrali sa vatrom i nisu se opekli. A bilo bi problematično da su posle poraza od Bode Glimta, poraženi u novoj utakmici u koju su ušli kao favoriti. Stvorili su puleni Nika Kovača sijaset prilika, a na kraju dana slave dvostrukog strelca Serhua Girasija, koji je mogao da postigne i četiri, pet golova. Ali niko Gvinejcu neće zameriti na promašajima jer je upravo on postigao četiri od pet golova Borusije u evropskoj eliti i osigurao ekipi trenutnih šest bodova.