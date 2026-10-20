Borusija drhtala pred ujedinjenim nacijama: Girasi dao dva, mogao pet (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | uto. 20.10.26. | 20:40
Sabah Veljka Simića odigrao odličnu utakmicu u trećem kolu Lige šampiona, ali se nije pomerio sa brojke od tri osvojena boda - 1:2
Lani je to radio Karabag, sada čast azerbejdžanskog fudbala brani Sabah... I to tako da se nijedan Azerbejdžanac ne postidi. Mada u sastavu Sabaha takvih nema mnogo, makar ne u startnoj postavi. Legija stranaca kluba iz Masazira ugostila je, preznojila, pa i prestrašila Borusiju Dortmund u trećem kolu Lige šampiona. Napala je nemačkog velikana, igrala hrabro, nije se mirila sa porazom, ali je na kraju ipak poklekla - 1:2.
Milioneri su se igrali sa vatrom i nisu se opekli. A bilo bi problematično da su posle poraza od Bode Glimta, poraženi u novoj utakmici u koju su ušli kao favoriti. Stvorili su puleni Nika Kovača sijaset prilika, a na kraju dana slave dvostrukog strelca Serhua Girasija, koji je mogao da postigne i četiri, pet golova. Ali niko Gvinejcu neće zameriti na promašajima jer je upravo on postigao četiri od pet golova Borusije u evropskoj eliti i osigurao ekipi trenutnih šest bodova.
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Međutim, da je Sabah umeo da iskoristi svoje prilike, tugovalo bi se u Dortmundu. Tim koji je treći put zaredom počeo utakmicu Lige šampiona sa 11 igrača različite nacionalnosti, odigrao je odličnu utakmicu protiv neuporedivo moćnije ekipe. Poređenja radi, kompletan igrački kadar Sabaha procenjen je na 19.000.000 evra, a Dortmund u svom "rosteru" ima čak 15 igrača skupljih od te sume (+ Itana Envanerija pozajmljenog od Arsenala).
To nije bila prepreka za Sabah da se razleti po terenu, da ne posustane ni kada ga je posle deset minuta fudbala i loše reakcije golmana Pokatilova posle udarca Ramija Bensebainija, načeo Girasi.
Stvarali su gosti šanse i pre i posle vodećeg gola, uglavnom je u fokusu bio Girasi koji je u prošloj sezoni dao četiri, a u pretprošloj čak 13 golova u Ligi šampiona. Međutim, izostajala je realizacija, a domaći tim je razgalio publiku na Olimpijskom stadionu u Bakuu u 39. minutu kada je Timoteš Puhač iz slobodnjaka nacrtao loptu na čelo Ejdena Mekartija. Već tada ste zahvaljujući MOZZART RELAX-u mogli da zaokružite tip GG3+.
I nisu se zaustavili izabranici Valdasa Dambrauskasa, već su posle izjednačenja jurnuli po još. U finišu prvog dela pretili su Georgu Kobelu i Veljko Simić i Kahim Paris, ali je čuvar mreže gostiju zaustavljao i Srbina i Jamajčanina.
Autoritativno je otvorila Borusija drugo poluvreme, krenula da niže šanse, a u 53. minutu savršena lopta Džoija Vermana pocepala je odbranu Sabaha. Nije Girasi mogao da dobije kvalitetniji centaršut, a četvrtim golom od starta Lige šampiona, iskočio je na deobu čela liste strelaca sa Erlingom Halandom, Nikolom Tresoldijem i Ermedinom Demirovićem.
Nije se Sabah ni tada predao, do kraja utakmice storio je još jednu, veliku priliku vrednu boda, ali je uprskao Orfe Embina. Gabonac je gledao u oči Kobelu, ali je nekontrolisano šutirao. Milioneri su odahnuli, pa ponovo zadrhtali u 79. minutu, ali je Veljko Simić loše zahvatio loptu.
LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
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