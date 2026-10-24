Borusija u akciji "ugasi telefon", Ajntraht gleda kako da preživi novo gostovanje

Borusija takođe ima neki svoj svet pravila. Recimo o upotrebi mobilnih telefona. Tako je klub iz Dortmunda na klupsku aplikaciju dodao takozvani "Fan mod" gde se meri koliko dugo tokom utakmice navijači ne koriste telefon. Dodeljuju se nagradni poeni za svaki minut koji se telefon ne koristi, a nagrade za najbolje su dresovi ili vaučeri za klupske prodavnice. Cilj je da bude manje odvlačenja pažnje sa samog terena i bolja atmosfera na samom stadionu. Akcija počinje od večerašnjeg meča sa gostima iz Frankfurta i biće zanimljivo kako će proći.

18.30: (1,50) Borusija Dortmund (4,70) Ajntraht Franfkurt (5,50)

Sve to ima svoju pozadinu, pa je tako poznato i da trener Borusije Niko Kovač ima pravila koja se tiču upotrebe telefona kada su u pitanju igrači.

"Sve je prosto, mi pre meča imamo zajednički obrok. Tada nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona. To je kod svakog obroka. Po svlačionici, oni nose telefone. Ne mogu da kontrolišem to da li slušaju muziku ili nešto drugo. Dovoljno su odrasli da znaju kako da se pripremaju za utakmicu", kaže Kovač koji je igračima potpuno prepustio da donose odluku o tome šta je za njih najbolje.

Hrvatski trener je uveren da će novi klupski projekat koji se tiče ne korišćenja telefona tokom utakmice, imati dobru prođu.

"Mislim da bismo svi trebalo manje vremena da provodimo uz telefone. Ionako gledamo u ekran previše, uvek stižu informacije. Ako bismo to mogli da smanjimo, više bismo se koncentrisali da neke druge stvari, na čoveka do nas. Iz te perspektive, to nije tako loše", kaže Niko.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Za njega, ovaj meč ima određenu simboliku. U periodu od 2016. do 2018. bio je upravo trener Ajntrahta, tada su uspeli da dođu do dva finala Kupa Nemačke, u prvom su izgubili upravo od Borusije Dortmund, ali su potom pobedili Bajern i tako stigli do prvog pehara posle 1988.

"Gde god sam radio, ostavljao sam tamo svoje srce. Tako je to. Nadam se da vidite da je tako i sada u Borusiji, dajemo sve od sebe svakog sekunda. U Frankfurtu sam imao neke zaista predivne trenutke, ali i ovde sam. Ono čemu i sad stremimo je da podignemo trofej. Moraćemo naporno da radimo za to, daćemo sve i uz božju pomoć stići do toga. Normalno je da ovaj klub ima očekivanja, ali ja nisam neko ko voli da obećava. Moramo da znamo za šta smo sposobni, šta možemo i gde se nalazimo trenutno. Za sada, sve ide kako treba, mada uvek ima mesta da se napreduje", dodao je Kovač.

Ajntraht se posle bruke protiv Lajpciga (0:6), iskupio pobedom kod kuće nad Kelnom, ali u timu nije bilo Džana Uzuna i trener Adi Hiter ima upozorenje za njega.

"On je vrlo dobar igrač, u to nema sumnje. Veliki talenat. Nije igrao jedan meč i odmah se digla buka, ne razumem zašto. Nije fer prema drugim igračima. On mora konstantno da igra dobro. To očekujem od njega, da se dokazuje iz nedelje u nedelju na utakmicama", kaže Hiter.

Svestan je da Borusija ima prednost i da će imati jako težak zadatak.

"Igramo protiv jakog tima, koji će imati publiku iza sebe. Niko Kovač mi je veoma dobar prijatelj, ima jasnu viziju igre. Pobeda nad Kelnom nam je donela mnogo toga dobrog. Igrači su pokazali da uz strast, energiju i posvećenost zadatku mogu da prikažu dobre igre. To mora da bude naš pristup. Moramo da nastavimo tamo gde smo stali protiv Kelna, da se branimo i napadamo kao tim. Ako igra bude dobra, doći će i rezultat", zaključio je Hiter.

U prošloj sezoni, Borusija je kod kuće u maju slavila sa 3:2, dok je u januaru u Frankfurtu bilo 3:3.

BUNDESLIGA – 7. KOLO

Petak

Štutgart - Borusija Menhengladbah 2:3 (1:1)

/Demirović 5, 83 - Skali 38, Mačino 51, Moja 66/

Subota

15.30: (1,85) Augzburg (4,10) Union Berlin (3,70) - MOZZART RELAX

15.30: (2,10) Keln (3,80) Šalke (3,15) - MOZZART RELAX

15.30: (1,80) Majnc (4,00) Verder (4,00) - MOZZART RELAX

15.30: (2,45) Paderborn (3,70) Hamburger (2,65) - MOZZART RELAX

15.30: (1,40) RB Lajpcig (5,20) Elverzberg (6,25) - MOZZART RELAX

18.30: (1,50) Borusija Dortmund (4,70) Ajntraht Franfkurt (5,50) - MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,70) Hofenhajm (3,90) Bajer Leverkuzen (2,30) - MOZZART RELAX

17.30: (6,50) Frajburg (6,75) Bajern Minhen (1,38) - MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama