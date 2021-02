U gradu koji ima oko 1.300.000 stanovnika i površinu od 525 kilometara kvadratnih postoji 15 stadiona kojima se služe 12 prvoligaša i još 10 drugolikaških klubova. Stoga su lokalni obračuni u Urugvaju veoma česta pojava. Znajući da je od 16 klubova koji čine Primera diviziju, njih 12 iz Montevidea, a tek četiri iz provincije, ova činjenica i ne stvara neku dozu čuđenja. U svakom kolu odigraju se bar četiri gradska okršaja, pojedini od njih imaju duboku istoriju i status klasika, ali ima i onih koji se smatraju samo još jednim mečom prestoničkih ekipa.

Peto kolo urugvajske Primere donosi nam čak pet gradskih susreta, a jedan od njih skreće na sebe veliku pažnju fudbalske javnosti, bar u ovom delu sveta. Ne toliko iz istorijskih razloga, jer gotovo i da ih nema, već po dva različita modela i pristupa fudbalu i njegovoj filozofiji.

Kao gotovo svugde u svetu i Urugvaj je dobio svoj sukob modernog i tradicionalnog. Međutim, ovoga puta nije tema Montevideo Siti, ili Torke kako ga još tamo zovu, a koji je odnedavno postao član porodice jedne od najpoznatijih kompanija u svetu sporta "Siti Fudbal Grup" (CFG). Ne, ovde je reč o još jednom sličnom fenomenu, koji indirektno ima veza sa "zelenišom umrljanim naftnim flekama".

Uzmimo u obzir da je tek početak prvenstva, ali računajmo i to da se Klausura igra jednokružno, pa tako peto kolo predstavlja trećinu odigranog prvenstva, koje se može okarakterisati i kao sprint, a u takvom formatu bitno je dobro startovati.

Ako pogledate sam vrh tabele, primetićete da se na liderskoj poziciju ne nalazi nijedan od urugvajskih velikana, već tim pomalo neobičnog imena za svet latinoameričkog fudbala - Boston River. To, ipak, u Urugvaju i nije neobičan slučaj. Upravo ova "neobična" družina, noćas od 01.45 po srednjoevropskom vremenu, na Sentenariju, jednom od najčuvenijih fudbalskih zdanja, dočekuje posrnulog velikana Penjarol.

O jednom od najvećih, ne samo urugvajskih već i svetskih klubova, ne treba puno govoriti. U svojoj prebogatoj istoriji, Penjarol poseduje preko 110 odlikovanja, među kojima su 50 titula šampiona države, pet Kopa Libertadores, a u tri navrata bio je i klupski šampion sveta. Tako da, veću neobičnost predstavlja trenutna pozicija na kojoj se nalazi jedan ovakav klub. Sa pet osvojenih bodova u prethodna četiri kola i samo tri postignuta gola, žuto-crni zauzimaju osmo mesto na tabeli, u odnosu na večerašnjeg rivala, koji se sa 10 osvojenih bodova i isto toliko postignutih golova, nalazi na čelnoj poziciji.

Ali, ako malo dublje zađete u priču Boston Rivera, videćete da trenutna pozicija i situacija, nije ni najmanje puka slučajnost, već dobro isplaniran put kojim klub nastoji da se kreće.

Edmundo Kabchi recibiendo su carnet de socio vitalicio. ¡Gracias @EdmundoKabchi por tu gran apoyo! pic.twitter.com/fOReEPjfz3 — Boston River (@bostonriver) February 21, 2017

Klub Atletiko Boston River, kako glasi puno ime ove institucije, osnovan je 20. februara 1939. godine, što bi se u Urugvaju okarakterisalo, kao ipak jedan od mlađih klubova u odnosu na ostatak lige. Prvenstvena baza kluba bila je u Bolivaru, mestu na periferiji Montevidea, zatim se preselio u kvart Manga, bliže centralnim delovima grada, gde se danas nalazi njegov sportski kompleks.

Međutim 2019. godine, klub privremeno izmešta svoje administrativne prostorije iz prestonice u department Florida i istoimeni grad udaljen 100 kilometara od nekadašnje lokacije. Pored ostvarivanja u takmičarskom segmentu, kao i igračkom kadru, nesumnjivo jedna od najvažnijih stvari za tim je proširenje infrastrukture u Mangi, gde će u rekordnom roku biti izgrađen nov stadion sa velikim sportskim centrom i omladinskom školom. Cilj svega je, kako kažu čelnici ekipe, da se za stalno nastane u ovom kraju grada, gde se većinski deo stanovnika već integrisao i identifikovao sa bojama kluba.

Kada je reč o imenu, ono je poteklo od jedne krojačke radnje po nazivu "Boston", a "River" aludira na zaliv Rio de la Platu, kao znak poštovanja prema vlasniku radnje i prvom predsedniku kluba Huanu Deriju, koji je inače bio argentinskog porekla i veliki navijač River Plejta. Boje su tradicionalno uvek bile zelena i crvena. Prva uniforma Bostona, bio je ustvari dres Rampla Juniorsa, čiji su osnivački članovi bili navijači i ovog kluba.

Od 2010. godine dizajn dresa postao je sličan onom koji nosi argentinski River, sa prepoznatljivom dijagonalom, naravno zadržavajući svoje osnovne boje, u kombinaciji kontrasta.

Kristijan Rodrigez, as Penjarola (©AFP)

Od svog osnivanja, Boston je nastupao u gradskim ligama, sve do 1954. godine, kada se pridružio Urugvajskom fudbalskom savezu (AUF). Iste godine Boston je završio kao prvoplasirani u trećoj diviziji, odakle je krenuo sa takmičenjem, i ostvario svoju prvu promociju u viši rang. Kao član Intermedija divizije, drugog po jačini ranga, klub je nastupao sve do 1981. godine, kada se iz raznih problema, povlači iz saveza, i nastavlja takmičenja u gradskim amaterskim ligama. Posle 18 godina, ekipa se vratila pod okvire AUF-a, i započela nastupe u Primeri C, za klubove iz metropolitan regije. Unapređenje u viši stepen takmičenja došlo je 2006. kada je u finalu minimalnim rezultatom savladala klub Atletiko Alto Peru.

U avgustu 2009. godine dogodila se prekretnica u istoriji kluba. Boston River je potpisao ugovor sa Sportskim akcionarskim društvom sa ograničenom odgovornošću, kompanijom sa zvaničnim predstavništvom u Španiji, a poznatijom pod skarćenicom SAD. Inače, to je posebna vrsta deoničarskog društva, komercijalne prirode, čiji vlasnici učestvuju udelom u osnovnom kapitalu akcijama. Imajući ograničenu odgovornost, akcionari ne odgovaraju ličnom imovinom, već samo uloženim kapitalom. Nešto što je postala česta pojava u sportskim društvima današnjice.

Deo kompanije SAD koja je poslovala u Urugvaju predvodili su bivši argentinski igrači, poput čuvenog golmana Boke Juniors Huana Navara Montoje, poznatijeg pod nadimkom Majmun, potom nekadašnjeg napadača Rivera, Estudijantesa i Njuelsa Valtera Silvanija, kao i Martina Kardetija, koji je pomenute sezone imao ulogu trenera i igrača, a koji je pored brojnih klubova u Argentini i Kolumbiji igrao i za PSŽ u periodu od 2002. do 2004. godine.

Iste godine u klub se sručio veliki broj igrača sakupljen sa obe strane Rio de la Plate, a 25. novembra 2009. odigrana je prijateljska utakmica na Monumentalu sa Riverom, koja se završila nerešenim ishodom 1:1.

Slavlje fudbalera Boston Rivera (©AFP)

Boston je dva puta propustio promociju u najjači rang takmičenja. Prvi put 2010. godine, kada se našao u plej-ofu, završivši kao četvrti u generalnom plasmanu. U finalu promocije, posle dvomeča i ukupnog rezultata 4:4 (2:2, 2:2) poražen je u penal završnici od Sero Larga. Isti slučaj dogodio se dve godine kasnije kada je u polufinalu doigravanja poražen od Miramar Misionesa sa 2:1. Tek u trećem pokušaju 2016. godine River je postigao toliko očekivanu promociju. Završivši kao vicešampion iza Rampla Juniorsa, direktno je ostvario učešće u elitnom rangu takmičenja, gde se nalazi i danas.

U međuvremenu, Boston je zabeležio i dva internacionalna nastupa u sezonama 2017. i 2018. u okviru Kopa Sudamerikane. U prvom učešću 2017. godine, klub je prošao u drugu fazu takmičenja, eliminisavši peruanski Komersionantes Unidos, međutim već u narednoj rundi napustio je takmičenje posle poraza od paragvajskog Sero Portenja. U drugom izdanju godinu kasnije, takođe je zaustavljen u drugoj fazi takmičenja, pošto je posle preskakanja kolumbijskog Jaguarsa poražen od Banfilda ukupnim rezultatom 3:0 (2:0, 1:0).

Iza cele priče stoji kontroverzni biznismen, naturalizovani Venecuelanac libanskog porekla Edmundo Kabči. On je direktor kompanije SAD koja pored Boston Rivera, poseduje i akcije venecuelanskog velikana Deportivo Tačire. Pored toga povezan je i sa učešćem kapitala u španskoj Malagi, uglavnom kupujući procente grupe fudbalera, s obzirom da je njegova kompanija i agent pojedinim igračima.

Biznismen je inače potomak bankara i potpredsednik je banke "Banco Caroni" koja je u vlasništvu njegove porodice. Takođe, direktor je kompanije "Ferrehierro Puerto Ordaz y CEO" koja posluje u Libanu, a povezuju ga i sa naftnim biznisom u Saudijskoj Arabiji. Pored toga ima veze i sa venecuelanskom državnom naftnom kompanijom PDVSA, koja je sponzorisala Deportivo Tačiru, klub u koji je Kabči ušao 2007. godine posle Kopa Amerike koji se održao u Venecueli.

Za glasnog protivnika svega što je radio u ovoj državi imao je bivšeg predsednika fudbalskog saveza Venecuele Rafaela Eskuivela, koji je uhapšen zbog korupcionaškog skandala, a da li je to slučajno, sami procenite. Dakle opasna zverka u svetu poslovanja.

Investiciona grupa takođe trlja ruke. Jasno je da ljudi koji ulažu novac, ako nemaju povratak istog, neće nastaviti sa daljim finansiranjem. Boston ima odlične rezultate, koje ostvaruje uz pomoć nekolicine iskusnih igrača poput Rubena Bentankurta, nekadašnjeg igrača PSV-a, Atalante, Bolonje, brazilske Parane, Independijentea iz Santa Fea i meksičkog Atlantea odakle je stigao u klub iz Mange, čiji je trenutno najbolji strelac sa tri postignuta gola. Tu je i argentinski internacionalac Alehandro Martinusio (33) koji je nekada nastupao za Penjarol, Fluminense, Viljareal, Kruzeiro, a u Boston je došao iz španskog trećeligaša Mostolesa.

Odbranom komanduje Pablo Alvarez (35), igrač koji takođe poseduje iskustvo igranja u Evropi za Ređinu, poljsku Vislu i grčki Panseraikos, a ima i pozamašan broj nastupa za Nasional. Međutim, u timu koji predvodi Huan Ramon Tehera izdvajaju se i mnogi mladi igrači. Pre svega, Leandro Lozano (22), Viston Fernandes (23) ili igrači koji su direktan produkt omladinske škole kao Ismael Teheira (20), Dijego Romero (20), Lusijano Olaizola (19) i Enco Larosa (19).

Da li je ovo početak novog talasa poslovanja i fudbalske filozofije koja sve više uzima maha u čitavom svetu, vrlo je verovatno. A, kako je ona prihvaćena od strane Urugvajaca možda nećemo saznati u noćašnjem susretu sa Penjarolom. Za dva kola predstoji nam duel dve ekipe koje izlaze van okvira tradicije, koja je veoma bitna ljudima u ovom delu sveta, sukob Boston Rivera i Montevideo Sitija.

Piše: Đorđe RADONJIĆ