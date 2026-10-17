Bouen i Mavropanos snaga Čekićara, ali Svonsi nije lider bez razloga

Nuno Espirito Santo će svakako biti veoma zadovoljan pošto je njegov tim deklasirao Linkoln sa 6:0 u prošlom kolu. Na pitanje da li je rano da se za ovaj susret sa Svonsijem može reći da je pod moranjem da se dobije, dao je jasan odgovor.

"Nije rano. Gledajte, svaki meč morate da pobedite, jer bodovi su isti od početka do kraja, svaki se boduje isto. Za nas je uvek tako, svaki meč mora da se dobije, to je naš cilj", rekao je Espirito Santo.

16.00: (3,25) Svonsi (3,45) Vest Hem (2,20)

Jasno je i ko su najveći aduti Čekićara na ovom gostovanju. Kapiten Džerod Bouen je fantastičan, na deset utakmica ove sezone ima učinak od šest golova i pet asistencija, a ako se gledaju sva takmičenja u poslednjih 13 mečeva bio je strelac asistent u 14 golova.

Njemu svakako treba dosati i sjajan učinak defanzivca Konstantinosa Mavropanosa koji je postigao čak pet golova. Takođe, raduje i povratak na teren Čeha Tomaša Součeka, koji je protiv Linkolna dao dva gola.

"Ti golovi su bili veoma važni za njega, postigao je golove posle dužeg perioda odsustva zbog povrede. Slavio je, bio je jako srećan, bilo je mnogo toga pozitivnog za njega na toj utakmici. Sa Svonsijem ćemo imati težak posao. Imaju dobar tim i ide im dobro, tako da očekujemo žestok meč od početka do kraja", kaže strateg Čekićara.

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Na klupi Svonsija sedeće njegov sunarodnik iz Portugalije, Vitor Matos.

"Poznajemo se, ali ne tako dobro. Mislim da radi veoma dobar posao. On je mlad menadžer i ima mnogo kvaliteta. Nismo još imali prilike da razgovaramo, ali jako sam impresioniran onim što radi", kaže Espirito Santo.

Vitor Matos će svakako imati na umu to da je njegov tim u sjajnoj seriji. Labudovi su od početka sezone kod kuće bez poraza, imaju 11 osvojenih od 15 mogućih bodova.

"Znamo ko nam je protivnik, jako ih poštujemo. Istovremeno, verujemo u sebe i to kako igramo. Želimo da vidimo još jednu dobru igru, zato se igra fudbal. Iskreno očekujem zanimljivu utakmicu. Svakodnevno, fokurirani smo na to da napredujemo, da pravimo te korake u smislu razvoja, da budemo bolji i konstantni iako se sastajemo sa drugačijim protivnicima. Po onom što sam video od svojih igrača do sada u sezoni, možemo da se nosimo sa svima", zadovoljan je trener Svonsija.

Domaćin će nastupiti bez Džoša Kija i Kamerona Burdžisa, dok je pod suspenzijom Filip Lisah. Na drugoj strani, u ekipi Vest Hema pod upitnikom je samo Kejber Lamadrid, koji u sredu nije igrao zbog povrede kolena.

ČEMPIONŠIP, 11. KOLO

Petak

Barnli - Vulverhempton 1:2 (1:1)

/Vardi 20 - Lopez 39, Čireva 72/

Subota

13.30: (1,73) Milvol (3,60) Linkoln (5,10)

13.30: (1,40) Midlsbro (4,80) Kardif (7,75)

13.30: (2,45) Votford (3,35) Čarlton (2,90)

16.00: (3,25) Svonsi (3,45) Vest Hem (2,20)

16.00: (1,55) Reksam (4,00) Preston (6,25)

16.00: (3,00) Derbi (3,40) Stouk (2,35)

16.00: (2,00) Bristol Siti (3,50) Šefild Junajted (3,70)

16.00: (1,42) Sautempton (4,60) Bolton (7,50)

16.00: (1,95) VBA (3,45) Blekburn (4,00)

16.00: (1,95) Birmingem (3,50) KPR (3,90)

16.00: (1,95) Norič (3,50) Portsmut (3,90)

*** kvote su podložne promenama