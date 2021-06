(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Supruga Simonea Inzagija, Gaja Lukarijelo, napravila je pravu pometnju na društvenim mrežema pošto je podelila sa svojim pratiocima želju pojedinih navijača Intera da će se Sergej Milinković Savić brzo pridružiti Inzagiju u Interu.

Nije tajna da generalni direktor Intera Bepe Marota veoma ceni Sergeja Milinkovića Savića. Marota je želeo da ga dovede u Juve i to bi se i dogodilo da se nije isprečio Pavel Nedved koji je bio mišljenja da Sergej nije igrač za Bjankonere. Međutim, osim što se Milinković sviđa Interu, na horizontu još uvek nema ništa konkretno.

Postoji nekoliko razloga zašto je Milinković, objektivno daleko od Intera. Prvi je što Inter do 30. juna mora da zaradi između 80.000.000 i 100.000.000 evra od prodaje igrača i da ostvari tzv. kapitalnu dobit na vrednost od preko 50.000.000 evra. Druga prepreka je cena Milinkovića. Predsednik Lacija Klaudio Lotito ne odustaje od zacrtane cifre: 100.000.000 evra, eventualno može da se spusti za desetak miliona. Treći razlog je što je Sergej zadovoljan u Laciju i životom u Večnom gradu, barem u ovom trenutku. To se zaključuje iz njegovih izjava, ponašanja ali i delovanja njegovog menadžera Mateje Kežmana. Drugi par rukavica je što su nas prelazni rokovi naučili da ništa nije sigurno i često nije onako kako nam izgleda.

I dok je Sergej Milinković Savić i dalje sanak pusti navijača Intera, Filip Kostić je mnogo više od toga. Za razliku od Sergeja koji bi bio dodatna vrednost, šlag na torti Nerazura, Kostić je potreban Inzagiju kao hleb nasušni. Jang je već otišao, Hakimijeva prodaja je sve izvesnija a klub bi da proda i Perišića. Od spoljnih veznih igrača ostaće samo Darmjan, tako da je Kostić preko potreban šampionu Italije. Sportski direktor Pjero Auzilio već dve godine pomno prati učinak srpskog reprezentativca u Ajntrahtu i čini se da bi ovo leto moglo da bude pravi momenat, naravno tek posle 30.juna.

Romelu Lukaku ostaje u Interu u svakom slučaju. Uz Barelu on je jedini igač koji nije na prodaji u Interu. Belgijanac je proglašen za MVP-ja Serije A u prethodnoj sezoni i u Milanu je pronašao svoju prirodnu sredinu. Tačno je da je Lukaku imao sjajan odnos sa Antonijom Konteom, ali se u prethodne dve godine toliko ukorenio u društveni milje lombardijske prestonice da je postao “interista” do srži, i to ne krije.

U Milanu očekuju da će u sledećih 48 sati biti u prilici da i zvanično objave da je Simone Inzagi novi trener Intera pošto se Mauricio Sari priblližava dogovoru sa Lacijom.

LACIO

Sportski direktor Nebeskoplavih Igli Tare je otišao na noge Muriciju Sariju u njegov dom u Kastelfranku u Toskani. Dogovor Sarija sa Juventusom koji je prihvatio da plati penale u iznosu od 2.500.000 evra i raskine ugovor sa trenerom koji je važio do 2022. godine, otvorio je vrata za napredak u pregovorima sa Lacijom.

Između dve strane postoji još uve razlika oko ponuđene plate i bonusa, ali se ona smanjila na 600.000 evra i provejava optimizam da će ta prepreka biti uspešno savladana. Eventualno, veći problem su projekat i ambicije Lacija u sledećem periodu. Sari je tražio barem četiri pojačanja na nivou i da budu potvrđeni svi najbolji igrači, pogotovo Imobile, Milinković i Luis Alberto.

Optimisti smatraju da bi u sledećih 48 sati moglo da dođe do dogovora. Vinčenco Italijano ostaje alternativa, mada su fudbaleri Lacija, posebno senatori, stavili do znanja da je potrebno veliko i jako ime. Siniša Mihajlović nije među kandidatima, i teško da će sesti na klupu Lacija sve dok Tare bude sportski direktor, ali je, barem tako piše Korijere delo Sport, prvi izbor najboljih igrača Lacija koji veruju da bi on bio pravo rešenje za klupu na kojoj je do pre par dana sedeo Inzagi.

JUVENTUS

Novi trener Juvea Maks Alegri će sutra imati sastanak sa Pavelom Nedvedom i Federikom Kerubinijem a u četvrtak i sa predsednikom Andreom Anjelijem. Očekuje se da u sledeća dva dana bude definisana i strategija Stare dame u sledećem prelaznom roku. Mada, to neće biti lako, budući da se ne znaju planovi Kristijana Ronalda.

Potugalac, još uvek, nije jasno stavio do znanja da li ostaje ili ne u Torinu i u neku ruku drži u šahu planove Juventusa jer nisu isti ciljevi Stare dame u prelaznom roku sa i bez Ronalda. Osim o Portugalcu pričaće se i o položaju veterana, Dibale, igračima koji će završiti na transfer listi a biće definisana i lista poželjnih pojačanja sa prioritetima.

U svakom slučaju, Miralem Pjanić se čuo sa Alegrijem, i postoji obostrana želja da se ponovo sarađuje. Sada je potrebno pronaći adekvatno rešenje sa Barselonom. Juve, svakako, ne može da kupi Pjanića, tako da jedina opcija ostaje pozajmica.

MILAN

Tehnički direktor Milana Paolo Maldini je započeo veoma teške pregovore sa Čelsijem o otkupu Tomorija. Neošampion Evrope nije voljan da odobri popust Rosonerima za defanzivca. Milan želi da smanji otkupnu cenu sa 28.000.000 na 20.000.000 evra. Iz Londona su odgovorili negativno, ali nisu zatvroili vrata za pregovore, tako da se u Milanu nadaju pozitivnom ishodu.

Istovremeno, Milan je već dostavio predlog dvogodišnjeg ugovora Žiruu. Francuskom napadaču je istekao ugovor sa Čelsijem i očekuje se da pristane na ponudu Milana. Uz dojučerašnjeg centarfora Plavaca, redove Piolijevog tima bi trebalo da pojača Skamaka. Budući da Vlahović želi da ostane u Fjorentini još godinu dana a da je Beloti sve bliže Romi, Rosoneri su sve bliži ideji da zaigraju na kartu mladog napadača u vlasništvu Sasuola.

NAPOLI

Nad Napuljom su se nadvili oblaci. Predsednik Aurelio De Laurentis ima nameru da skreše troškove do 30 odsto i to podrazumeva drastično smanjenje plata koje se neć dopasti većini igrača. Juče smo pisali o problemu Insinjea koji bi po novim pravilima trebalo u sledećoj godini da primi milion evra manje od onoga što piše u njegovom ugovoru.

Kulibali i Fabijan Ruiz, imajući u vidu, najavljeno “stezanje kaiša” su sve bliži izlaznim vratima. Za kapitena Napolija su pokazali ozbiljno interesovanje Everton i Livrepul, dok su na Španca bacili oko Atletiko Madrid i PSŽ. De Laurentis je dao mandat svom sportskom direktoru Đuntoliju da pregovara o prodaji dvojice fudbalera i fiksirao cenu od 50.000.000 evra i za Kulibalija i za Ruiza. Sa, više-manje, 100.000.000 evra u kasi, u Napoliju imaju nameru da realizuju transfer Rodirga De Paula iz Udinezea. Podsetimo, Đuntoli je pre svih počeo pregovore sa menadžerom Argentinca i Udienzeom i smatra se da je Napoli i dalje ispred svih u trci za talentom friulanskog tima.

Kolateralna šteta nove politike štednje bi mogao da bude Mertens koji prima 4.500.000 evra godišnje i ako neko zakuca na vrata Napolija srpeman da garantuje platu Belgijancu, niko mu neće praviti problem da napusti Kastel Volturno.

ROMA

Najvažnija vest za Romu je juče stigla od Henrika Mhitarjana koji je na nagovor Mina Rajole odlučio da ostane u Večnom gradu i pokuša još jednom da pronađe simbiozu sa Žozeom Murinjom. Jermenin je imao neduomice zbog negativnog iskustva u Mančester Junajtedu sa Murinjom zbog koga je i prešao u Arsenal, ali, barem se tako priča u rimskoj fudbalskoj čaršiji, Rajola odigrao presudnu ulogu i uverio Mhitarjana da će ovoga puta biti sve drugačije.

DONARUMA

Novi kormilar Đalorosih Žoze Murinjo je pozvao Điđa Donarumu i otvorio mu vrata Rome, ako ne bude uspeo da realizuje svoj san da obuče dres Barselone ili ako Mino Rajola ne bude uspeo da mu obezbedi transfer u Juve ili PSŽ za cifre koje žele obojica.

Korijere delo Sport danas tvrdi da nije Mino Rajola režiser raskida Donarume i Milana već sam golman koji je, pre par meseci, prelomio i odlučio da izađe iz “zone komfora u Milanu” i oproba se u nekom velikom klubu. Prva želja Donarume je Barselona, dok Rajola radi na eventualnom angažmanu i sa Juventusom.

Problem Donarume je što svi veliki klubovi koji bi mogli da izađu u susret njegovim finansijskim apetitima i ambicijama, već imaju sjajne golmane sa ogromnim platama i ne mogu sebi da dozvole luksuz da angažuju još jednog čuvara mreže.

U prevodu, Barselona mora da se reši Ter Štegena da bi potpisala ugovor sa Donarumom, isto važi za Juventus i PSŽ: dok ne odu Ščešnji ili Navas, Điđo neće moći da stane na njihov gol.

Vrata Juventusa bi mogao da otškrine Arsenal. Naime, šuška se da bi Tobdžije mogle da se zahvale Lenu i da bi Ščešnji mogao da se vrati u redove londonskog kluba, što bi omogućilo Juventusu da stavi pod ugovor Donarumu. Preferencijalni, štaviše bratski odnos, Pavela Nedveda i Mina Rajole je dobitna karta Juventusa u odnosu na druge zainteresovane timove.

MIHAJLOVIĆ

Siniša Mihajlović će danas imati veoma važan sastanak sa upravom Bolonje na kojem će se odlučiti šta i kako dalje. Izvori bliski Mihajloviću daju veliki značaj današnjem susretu dok iz krugova bliskih klubu se tvrdi da će se danas napraviti program, odnosno skica programa za sledeću sezonu.

Srpski trener nije zadovoljan najavljenim planovima kluba za sledeću sezonu. Njegova ambicije nisu da obezbedi opstanak u Seriji A već da napravi kvalitativan skok i približi tim iz Emilije evropskim kup takmičenjima. Drugim rečima, Miha traži par ozbiljnih pojačanja, pre svega pravog centarrfora koji Bolonji nedostaje od vremena kada je Marko Di Vajo okačio kopačke o klin.

Dobra vest je da je juče u Bolonji bio Danijel Arnautović, menadžer Marka Arnautovića i da postoje izgledne šanse da se Srbin iz Austrije vrati u Italiju posle 11 godina. Dolazak Arnautovića bi, barem se tako veruje, bio prvi znak da bi klub i Mihajlović mogli da pronađu zajednički jezik.

Više italijanskih dnevnika piše da bi za Bolonju bio veliki problem da Miha zatraži raskid ugovora i otpremninu ili da jednostavno digne sidro. Gazeta, primera radi, daje 70 odsto šansi da Miha ostane u Kasteldeboleu. Alternative za Sinišu su Marko Đampaolo koga Valter Sabatini izuzetno ceni, zatim Valter Macari i Danijele De Rosi.