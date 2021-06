Kakva sezona za Bragantino, kakvo veče za iskusnog Itala! Za nedelju dana, tim iz Bragansa Pauliste srušio je Korintijans, Flamengo i večeras, prvaka Južne Amerike, Palmeiras. Zahvaljući tome, sada se šepuri na čelu brazilske Serije A sa 14 osvojenih bodova iz šest odigranih mečeva - 3:1 (2:0).

Italo Žoze Oliveira dos Santos (33) večeras je igrao svoj jubilarni 100. meč u dresu Bragantina i zabeležio prvi het-trik. Do sada je u dva navrata postizao po dva pogotka, bili su to okršaji u šampionatu Paulista, protiv Pote Prete i Egua Sante, ali ovo veče će pamtiti do kraja karijere.

Odlični ofanzivac lidera brazilskog prvenstva odigrao je meč sa posebnom motivacijom, što mu se vratilo pogocima u 11, 45. i 88. minutu. Svaki put je na fantastičan način pratio akcije svog tima i preciznim udarcima iz neposredne blizine matirao indisponiranog Vinisijusa.

Palmeiras je u 66. minutu uspeo da se vrati u život efektnim pogotkom Brena. Abel Fereira je potom u kratkom vremenskom periodu na teren poslao Menina, Ribeira Silvu, Ronija i Luiza Adrijana, krenuo je na sve ili ništa, ali je domaćin to uspeo da kazni iz kontranapada i stigne do zasluženog trijumfa.

Bragantinu je ovo bio peti vezani trijumfa. Dva puta je uzastopno slavio u prvenstu, dva puta u Kupu Brazila i jednom u četvrtfinalu Pauliste. Što se tiče Itala, on je sada sa četri postignuta gola sustigao Žilberta iz Baije, ali ima i tri asistencije, što dovoljno pokazuje u kakvoj se formi nalazi.

Lider Serije A ne oduševljava samo činjenicom da se nalazi na iznenađujućem prvom mestu, već je do njega stigao na izuzetan način. Ekipa Maursija Barbijerija igra izuzetno dopadljiv i efikasan fudbal. Postigla je 16 golova na šest mečeva, što je 2,66 po utakmici, a pored toga je primila i devet pogodaka ili 1,5 po utakmici.

Na svakom njihovom meču do sada bilo je golova na obe strane, mada je ovaj tim jasno pokazao da je u stanju da postigne gol više od svakog protivnika, pa će biti prilično zanimljivo videti kakvi će mu biti krajnji dometi na kraju sezone.

o gol de Ytalo.pic.twitter.com/8iGw58AHkt — Futebol Informativo 🌏 (@esporte_opinado) June 23, 2021

Tanto gol que fica até dificil mostrar tudo

Ytalo faz o segundo para o Bragantino, 2x0.pic.twitter.com/fZ0S2mXFxU — Futebol Informativo 🌏 (@esporte_opinado) June 23, 2021

Tanto gol que fica até dificil mostrar tudo

Ytalo faz o segundo para o Bragantino, 2x0.pic.twitter.com/fZ0S2mXFxU — Futebol Informativo 🌏 (@esporte_opinado) June 23, 2021