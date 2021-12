Bragu čeka neprijatan test pred Zvezdu: Estoril samo jednom poražen do sada

Braga ove godine očigledno neće moći da pomrsi račune Velikoj trojci portugalskog fudbala. Porto, Sporting i Benfika su odmakli, međutim, može da se približi lisabonskim Orlovima koji su u petak poraženi u velikom lisabonskom derbiju od Lavova. Ipak, u okviru 13. runde večeras je očekuje zaista neprijatni protivnik. Kao novajlija u najvišem takmičenju, Estoril je praktično konstantno u vrhu tabele (21.30).

Rivali su komšije na tabeli, odvojeni su samo jednim bodom. Do sada su prilično slično dejstvovali u Primeiri. Istovremeno, gosti su u jednoj statističkoj kategoriji čak i bolji od svog daleko iskusnijeg protivnika. Ukupno su izgubili samo jednom do sada. Bilo je to u septembru, u domaćoj utakmici sa Sportingom, i to tesno (0:1). Nedavno su, na primer, uspeli da odigraju nerešeno sa Benfikom. Uostalo, Estoril je neporažen na osam prethodnih duela u svim takmičenjima.

21.30: (1,45) Braga (4,30) Estoril (7,75)

Braga bi zaista trebalo da se suoči sa veoma izazovnim testom. Zaista žestok utisak mogu da ostave izabranici trenera Bruna Pinjeira, koji su do sada postigli samo 11 golova.

"Zaista veoma poštujem Estoril. Igra fudbal koji je u skladu sa idejama njegovog trenera", hvalio je rivala strateg Brage Karlos Karvaljal.

Narednog četvrtka Bragu čeka krucijalna bitka sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope, koja će odlučiti da li će na proleće nastaviti ovo takmičenje ili će ispasti u Ligu konferencije.

"Moji igrači rado igraju na svaka četiri dana. Dobro se oporavljaju. Moramo mnogo da trčimo i da se trudimo. Samo tako možemo da uspemo protiv Estorila", poručio je Karvaljal.

Za meč sa Estorilom Braga ne može da računa na Al Musratija, Karma, Sekeiru i Tormenu koji su povređeni. Sa druge strane, Afriko nije u konkurenciji u taboru Estorila, dok je pod znakom pitanja Baro.

PRIMEIRA – 13. KOLO

Petak

Portimonense – Porto 0:3 (0:1)

/Dijaz 45, Vitinja 70, Otavio 75/

Benfika – Sporting 1:3 (0:1)

/Pici 90+6 - Sarabija 8, Paulinjo 62, Mateus 68/

Subota

Boavista - Maritimo 1:1 (1:0)

/Musa 5 - Enrike 90/

Fereira - Gimarais 1:2 (1:0)

/Denilson 34 - Estupinjan 70, Duarte 90/

Nedelja

16.30: (2,15) Santa Klara (3,20) Aruka (3,60)

19.00: (3,10) Žil Visente (3,25) Famalikao (2,35)

21.30: (1,45) Braga (4,30) Estoril (7,75)

Odloženo

Vizela - Belenenses

Tondela - Moreirense

*** kvote su podložne promenama

