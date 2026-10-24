Brate moj, da vidimo ko je bolji

Statistika pokazuje da su dosad igrali zajedno 35 utakmica, uglavnom u omladincima Čukaričkog. Interesantno, dva meča baš protiv Partizana, a oba su izgubili, kad su preko puta njih bili momci poput Vanje Vlahovića, Marka Milovanovića, Sameda Baždara ili Janka Jevremovića. Po jednom su istovremeno bili na terenu u mečevima prvenstva i Kupa Srbije, ali tek po nekoliko minuta. Danas bi mogli da budu protagonosti.

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Osim braće Miladinović, meč na Topčiderskom brdu budi još emocija. U taboru Čukaričkog su čak šestorica fudbalera koji su tokom karijere nosili dres Partizana. Vladimir Stojković je branio (mada sada nije ni rezerva u Čukaričkom), Nemanja Miletić je igrao desnog, a Zlatan Šehović levog beka, Nemanja Radonjić je prošao mlađe kategorije, Lazar Marković je upravo iz Humske pre deceniju i po ostvario transfer u Benfiku, a tu je i centarfor Đorđe Jovanović, koji je započeo drugi mandat na Banovom brdu.

U ovoj kalendarskoj godini dva crno-bela tima su se srela dvaput. U osnovnom delu prvenstva i u plej-ofu. Na tim utakmicama nije bilo golova, ali je u novembru 2025. Čukarički slavio sa ubedljivih 4:1 i time inicirao smenu tadašnjeg trenera Partizana, Srđana Blagojevića.

Šta li će biti danas, na mestu gde je maltene inaugurisana aktuelna uprava crno-belih, kad je na tribinama bilo kko 20.000 navijača? I koliko će ih biti sad, kad se dva crno-bela tima muče?

MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:

Petak:

IMT - Železničar 0:1 (0:1)

/Ankeje 5/

Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)

/Sremčević 27/

Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)

/Dikson 36, 59/

Zemun - Mačva 1:0 (0:0)

/Tabaković 80/

Subota:

16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX

18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX

Nedelja:

16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX