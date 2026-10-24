Brate moj, da vidimo ko je bolji

Vreme čitanja: 3min | sub. 24.10.26. | 08:55
Igor protiv Uroša, to je priča utakmice Partizan - Čukarički
Rođena braća na različitim stranama. Susret Partizana i Čukaričkog privlači posebnu pažnju, između ostalog i zbog toga što će prvi put u karijerama Igor Miladinović i Uroš Miladinović igrati jedan protiv drugog. Ranije su zajedno bili akteri mečeva u Omladinskoj ligi Srbije, Mozzart Bet Superligi, kao i kupu naše zemlje, ali prvi put će biti rastavljeni u nekoj zvaničnoj utakmici.
Igor se letos vratio u ovdašnji fudbal posle boravka u Sent Etjenu, odmah pokazao da može da bude koristan timu Saše Ilića, ali je u poslednje vreme, kao i kompletan kadar, u minus fazi i možda je baš susret sa bivšim klubom prilika da pokaže najbolju verziju sebe. Njegov mlađi brat Uroš je najbolji igrač Čukaričkog ove sezone, već je postigao pet golova i dodao tri asistencije, a kada Marko Docić nije na terenu, on nosi traku. Zato će biti interesantno videti koliko može protiv uzdrmanog Parnog valjka.
Izabrane vesti
Statistika pokazuje da su dosad igrali zajedno 35 utakmica, uglavnom u omladincima Čukaričkog. Interesantno, dva meča baš protiv Partizana, a oba su izgubili, kad su preko puta njih bili momci poput Vanje Vlahovića, Marka Milovanovića, Sameda Baždara ili Janka Jevremovića. Po jednom su istovremeno bili na terenu u mečevima prvenstva i Kupa Srbije, ali tek po nekoliko minuta. Danas bi mogli da budu protagonosti.
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
Osim braće Miladinović, meč na Topčiderskom brdu budi još emocija. U taboru Čukaričkog su čak šestorica fudbalera koji su tokom karijere nosili dres Partizana. Vladimir Stojković je branio (mada sada nije ni rezerva u Čukaričkom), Nemanja Miletić je igrao desnog, a Zlatan Šehović levog beka, Nemanja Radonjić je prošao mlađe kategorije, Lazar Marković je upravo iz Humske pre deceniju i po ostvario transfer u Benfiku, a tu je i centarfor Đorđe Jovanović, koji je započeo drugi mandat na Banovom brdu.
U ovoj kalendarskoj godini dva crno-bela tima su se srela dvaput. U osnovnom delu prvenstva i u plej-ofu. Na tim utakmicama nije bilo golova, ali je u novembru 2025. Čukarički slavio sa ubedljivih 4:1 i time inicirao smenu tadašnjeg trenera Partizana, Srđana Blagojevića.
Šta li će biti danas, na mestu gde je maltene inaugurisana aktuelna uprava crno-belih, kad je na tribinama bilo kko 20.000 navijača? I koliko će ih biti sad, kad se dva crno-bela tima muče?
MOZZART BET SUPERLIGA, 13. KOLO:
Petak:
IMT - Železničar 0:1 (0:1)
/Ankeje 5/
Radnički Kragujevac - Radnik 1:0 (1:0)
/Sremčević 27/
Radnički Niš - Novi Pazar 0:2 (0:1)
/Dikson 36, 59/
Zemun - Mačva 1:0 (0:0)
/Tabaković 80/
Subota:
16.00 (1,60) Partizan (4,30) Čukarički (4,90) MOZZART RELAX
18.00 (6,00) Mladost (4,40) Vojvodina (1,50) MOZZART RELAX
Nedelja:
16.00 (8,00) OFK Beograd Mozzart Bet (6,00) Crvena zvezda (1,27) MOZZART RELAX