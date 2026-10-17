Bravo, Alekse, ljubi te Čolo: Baenin fudbal je mešavina umetnosti i ludila (VIDEO)

Kad ne znaš šta ćeš, ti daj loptu Aleksu Baeni. Ostalo će da uradi njegovo majstorstvo i lucidnost. Nije Čolo Simeone više imao kud, nije mogao da gleda kako Atletiko bezuspešno pokušava da probije armirani beton u vidu odbrane Espanjola. Izveo je Kang In Lija i uveo prgavog Andalužanina, a ovaj mu se odužio lepim golom u 89. minutu na pakleno teškom gostovanju u Kataloniji, na mesto gde Jorgandžije nisu slavile pet godina (1:0). Da hoće, Čolo bi ga verovatno dohvatio i izljubio pored svima. Jer je opet bio spasilac. Ovako mu je "samo" potrčao u zagrljaj prilikom proslave gola za pobedu.

Opet je Baena bio taj koji je bio ključan faktor pobede Atletika. U prošlom kolu protiv Alavesa je bila ista situacija, Baena je ušao u drugom poluvremenu da udahne život ofanzivi Čolovog tima i na kraju asistirao kod pobedonosnog gola Kristijana Romera. Sad je bio u ulozi nemilosrdnog egzekutora. Kad je delovalo da će madridski tim prekinuti niz od pet pobeda, Aleks je uzeo loptu, namestio se i probušio do tada nesavladivog Anhela Fortuna. Bio je to momenat u kom Baena pokazuje svoju umetničku stranu, 20 minuta ranije pokazao je onu ludu.