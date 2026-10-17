Bravo, Alekse, ljubi te Čolo: Baenin fudbal je mešavina umetnosti i ludila (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | sub. 17.10.26. | 16:17
Espanjol bio nadomak velikog boda protiv Atletika, ali je reprezentativac Španije ponovo bio heroj Jorgandžija - 1:0
Kad ne znaš šta ćeš, ti daj loptu Aleksu Baeni. Ostalo će da uradi njegovo majstorstvo i lucidnost. Nije Čolo Simeone više imao kud, nije mogao da gleda kako Atletiko bezuspešno pokušava da probije armirani beton u vidu odbrane Espanjola. Izveo je Kang In Lija i uveo prgavog Andalužanina, a ovaj mu se odužio lepim golom u 89. minutu na pakleno teškom gostovanju u Kataloniji, na mesto gde Jorgandžije nisu slavile pet godina (1:0). Da hoće, Čolo bi ga verovatno dohvatio i izljubio pored svima. Jer je opet bio spasilac. Ovako mu je "samo" potrčao u zagrljaj prilikom proslave gola za pobedu.
Opet je Baena bio taj koji je bio ključan faktor pobede Atletika. U prošlom kolu protiv Alavesa je bila ista situacija, Baena je ušao u drugom poluvremenu da udahne život ofanzivi Čolovog tima i na kraju asistirao kod pobedonosnog gola Kristijana Romera. Sad je bio u ulozi nemilosrdnog egzekutora. Kad je delovalo da će madridski tim prekinuti niz od pet pobeda, Aleks je uzeo loptu, namestio se i probušio do tada nesavladivog Anhela Fortuna. Bio je to momenat u kom Baena pokazuje svoju umetničku stranu, 20 minuta ranije pokazao je onu ludu.
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Oboren je blizu kaznenog prostora, sudija nije dosudio ništa i za dobio tiradu svakavih reči od nekadašnjeg igrača Viljareala i dao mu je žuti karton. Kratak fitilj ga još nije napustio i pitanje je da li će, ali kad ovako dobro igra kao ove sezone, svi su spremni da mu to istrpe. Jer Aleks je, bez preterivanja, u ovom trenutku najbolji fudbaler Atletika. Već je došao do brojke od pet golova i dve asistencije u prvih devet kola. Hajde što je efikasan, nego pogađa u momentima kad je to najvažnije.
Očekivalo se da bi na talasu odličnih rezultata (pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima), Atletiko trebalo rutinski da protutnji kroz Kataloniju, ali su naleteli na armirani beton koji su postavili domaćini i malo se ugruvali pokušavajući da ga probiju. Simeoneov tim je sa druge strane imao rivala koji je njegova jeftinija verzija. Nabrijani, spremni da uđu u meso, da zadaju i prime udarac. Espanjol je uspevao da odoli svim naletima Madriđana i bili nadomak velikog boda.
Doduše, imali su i sreće, bomba Markosa Ljorentea u 60. minutu uzdrmala je prečku, a Mark Pubilj je u finišu utakmice šutirao glavom sa sedam metara, ali lopta je otišla preko gola. Tim Manola Gonsalesa je tek sporadično pokušavao iz kontri da ugrozi Jana Oblaka, ali im je uvek nedostajalo konkretnosti u završnici.
Kad je već oni nisu imali, imao je - Baena. Reprezentativac Španije je ušao, preuzeo stvari u svoje ruke i uradio ono što njegovi saigrači nisu za 89 minuta. Rešio utakmicu.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
16.15: (1,47) Viljereal (4,40) Elče (6,75) MOZZART RELAX
18.30: (5,80) Betis (5,40) Barselona (1,48) MOZZART RELAX
21.00: (3,30) Valensija (3,30) Atletik Bilbao (2,25) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,10) Osasuna (3,50) Rasing Santander (3,40) MOZZART RELAX
16.15: (2,10) Selta (3,35) Alaves (3,60) MOZZART RELAX
18.30: (3,35) Malaga (3,45) Sosijedad (2,15) MOZZART RELAX
21.00: (1,25) Real Madrid (6,50) Sevilja (10,0) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,90) Hetafe (2,95) Rajo Valjekano (2,70) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama